“Kadınlar her işi yapabilecek yetkinliğe ve birikime sahip”

Mersin-Tarsus Tarım­sal Ürün İşleme İhti­sas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Mersin Va­liliği Yatırım İzleme ve Koor­dinasyon Başkanlığı, Mersin İhtisas Organize Sanayicile­ri Derneği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında kurulmuş olup yer seçimi, ÇED ve başvuru süreçlerinin tamam­lanmasının ardından 2018 yılın­da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile tüzel kişiliğini kazandı.

Dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturacak

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı, OSBÜK Yeşil Dönü­şüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yö­netim Kurulu Üyesi Gül Akyü­rek Balta, Mersin’in ilk ihtisas OSB’si olan TÜİOSB’nin, dün­yada ve Türkiye’de belirlenen yeşil dönüşüm stratejileri para­lelinde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet göste­ren yatırımcı firmaların dijital­leşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürü­lebilir üretim altyapısının güç­lü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüterek dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturmak için kurulduğunu söyledi.

"Bu yıl OSB faaliyete geçecek"

Başkan Balta, ayrıca, Dün­ya Bankası destekli finansman kaynağı ile alt yapı çalışmaları­na başlanan TÜİOSB’nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirtti.

“Daha fazla kadın karar verici pozisyonda yer almalı”

Girişimci İş Kadınları Derne­ği’ne (GİŞKAD) 2007 yılından bu yana üye olan ve 2016-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Gül Akyürek Balta, kadınların iş dünyasında daha görünür olmaları ve karar verici pozisyonlara gelmeleri için top­lumsal zihniyet değişiminin ge­rekli olduğuna dikkat çekti. GİŞ­KAD’ın, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağla­mak amacıyla gönüllülük esası­na dayalı olarak çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşu oldu­ğunu vurgulayan Başkan Balta, “Kadınlarımız, iş dünyasında var olabilmek ve kendi ayakla­rı üzerinde durabilmek için bü­yük mücadeleler vermek zorun­da kalıyor. Bu nedenle, GİŞKAD gibi STK’ların daha güçlü ve et­kin olmaları büyük önem taşı­yor” diye konuştu.

“İstihdama katkı verecek alanlarda yer almayı önemsiyorum”

Türkiye’nin en önemli sorunu olan istihdam konusunda daha fazla insana dokunacak yeni üre­tim alanlarının oluşturulmasına katkı koyacak noktalarda olma­yı önemsediğini dile getiren Gül Akyürek Balta, “Bulunduğum ko­numda gerek kendi işimde gerek­se TÜİOSB Yönetim Kurulu Baş­kanı olarak, kadınların yönetim kadroları başta olmak üzere üre­timin her alanında yer almaları için daha fazla projeye imza at­maları en önemli hedeflerim ara­sında. Bir hedefim de ülkemizde kadın sanayicilerin sayısını artır­mak. Bu bağlamda çok kapsam­lı çalışmalar yürütüyorum” dedi.

“Kemikleşmiş önyargıları kırmamız gerekiyor”

Kadınların her alanda çalışabileceklerine inandığını, her koşulda ve düzeyde çalışacak yeterliliğe, dirayete ve bilgi birikimine sahip bir kadın nüfusunun var olduğuna atıfta bulunan Gül Akyürek Balta, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Dünya örneklerine baktığımızda da bu söylediklerimi tasdik edecek pek çok örnek verebilirim.

Önemli olan zihniyeti değiştirmek. Eril bir iş zihniyetinin hâkim olduğu iş çevresine girmek, kök salmak, yıllar içinde kemikleşmiş ön yargıları kırmak kadınlar için hiç kolay değil. Üstelik ne kadar başarılı olursanız olun karşılaştığınız “cam tavanlar” konunun başka bir yönü. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında atıl olarak bir kenarda tuttuğumuz kadınlarımızı devreye aldığımızda çok şeyi değiştirebiliriz.

İş hayatına girmek isteyen kadınların önce iyi bir eğitim için ne gerekiyorsa, koşulları çerçevesinde bunu yapmaları önemli. Eğitim, kadının cesaretinin temelini oluşturan en önemli etkenlerden birisi. Bir diğer husus da tabi ki cesur ve atak olmaları gerekiyor. Bu iki koşulun üzerine koyabilecekleri tüm artıları zaman içinde eklemeleri de kadını çalışma hayatında başarıya taşıyacaktır. Yenilik, disiplin ve kararlılıkla yürüyen her kadın, çalışma hayatında çok önemli aşamalar kaydedebilir.”