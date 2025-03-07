“Kadınlar her işi yapabilecek yetkinliğe ve birikime sahip”
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı, OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, fabrikalardan OSB yönetimlerine, girişimcilikten akademik yaşama kadar kadınının her alanda yer almasını desteklediğini belirterek, “İş yaşamında kadınlar, her işi yapabilecek yetkinlik ve birikime sahip” diye konuştu.
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Mersin İhtisas Organize Sanayicileri Derneği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklığında kurulmuş olup yer seçimi, ÇED ve başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile tüzel kişiliğini kazandı.
Dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturacak
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı, OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Mersin’in ilk ihtisas OSB’si olan TÜİOSB’nin, dünyada ve Türkiye’de belirlenen yeşil dönüşüm stratejileri paralelinde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüterek dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturmak için kurulduğunu söyledi.
"Bu yıl OSB faaliyete geçecek"
Başkan Balta, ayrıca, Dünya Bankası destekli finansman kaynağı ile alt yapı çalışmalarına başlanan TÜİOSB’nin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirtti.
“Daha fazla kadın karar verici pozisyonda yer almalı”
Girişimci İş Kadınları Derneği’ne (GİŞKAD) 2007 yılından bu yana üye olan ve 2016-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Gül Akyürek Balta, kadınların iş dünyasında daha görünür olmaları ve karar verici pozisyonlara gelmeleri için toplumsal zihniyet değişiminin gerekli olduğuna dikkat çekti. GİŞKAD’ın, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Başkan Balta, “Kadınlarımız, iş dünyasında var olabilmek ve kendi ayakları üzerinde durabilmek için büyük mücadeleler vermek zorunda kalıyor. Bu nedenle, GİŞKAD gibi STK’ların daha güçlü ve etkin olmaları büyük önem taşıyor” diye konuştu.
“İstihdama katkı verecek alanlarda yer almayı önemsiyorum”
Türkiye’nin en önemli sorunu olan istihdam konusunda daha fazla insana dokunacak yeni üretim alanlarının oluşturulmasına katkı koyacak noktalarda olmayı önemsediğini dile getiren Gül Akyürek Balta, “Bulunduğum konumda gerek kendi işimde gerekse TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak, kadınların yönetim kadroları başta olmak üzere üretimin her alanında yer almaları için daha fazla projeye imza atmaları en önemli hedeflerim arasında. Bir hedefim de ülkemizde kadın sanayicilerin sayısını artırmak. Bu bağlamda çok kapsamlı çalışmalar yürütüyorum” dedi.
“Kemikleşmiş önyargıları kırmamız gerekiyor”
Kadınların her alanda çalışabileceklerine inandığını, her koşulda ve düzeyde çalışacak yeterliliğe, dirayete ve bilgi birikimine sahip bir kadın nüfusunun var olduğuna atıfta bulunan Gül Akyürek Balta, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Dünya örneklerine baktığımızda da bu söylediklerimi tasdik edecek pek çok örnek verebilirim.
Önemli olan zihniyeti değiştirmek. Eril bir iş zihniyetinin hâkim olduğu iş çevresine girmek, kök salmak, yıllar içinde kemikleşmiş ön yargıları kırmak kadınlar için hiç kolay değil. Üstelik ne kadar başarılı olursanız olun karşılaştığınız “cam tavanlar” konunun başka bir yönü. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında atıl olarak bir kenarda tuttuğumuz kadınlarımızı devreye aldığımızda çok şeyi değiştirebiliriz.
İş hayatına girmek isteyen kadınların önce iyi bir eğitim için ne gerekiyorsa, koşulları çerçevesinde bunu yapmaları önemli. Eğitim, kadının cesaretinin temelini oluşturan en önemli etkenlerden birisi. Bir diğer husus da tabi ki cesur ve atak olmaları gerekiyor. Bu iki koşulun üzerine koyabilecekleri tüm artıları zaman içinde eklemeleri de kadını çalışma hayatında başarıya taşıyacaktır. Yenilik, disiplin ve kararlılıkla yürüyen her kadın, çalışma hayatında çok önemli aşamalar kaydedebilir.”