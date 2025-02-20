Kadınlar iş arıyor, lojistik 'sürücü' bekliyor
CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, 5 yılda 5 bin kadın sürücü projesine kadın sürücü adaylarından yüksek başvuru geldiğini belirterek, "Ulaştırma Bakanlığı’nın da desteğiyle bunu bütün illere yaymak ve kadın sürücüleri sektörle buluşturmak ilerleyen yıllardaki hedefimiz olacak" dedi.
Necmi ÇELİK
Lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın sürücü istihdamını teşvik etme hedefiyle Chartered Institute of Logistics and Transport-CILT Türkiye ve kuruluşun kadın kolu olan WiLAT "tarafından başlatılan “5 yılda 5 bin kadın sürücü” projesi ilk aşamada kadın sürücü adaylarından büyük ilgi gördü.
CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, "Projeye İstanbul’dan başladık. Tabii ki İstanbul ihtiyacın en fazla olduğu şehir. Ama biz STK gücüyle bir ilan verdiğimizde bir haftada 1000 kadın başvurdu bütün Türkiye’den. Aslında biz bu projenin bütün şehirlerde yapılması gereğine inanıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın da desteğiyle bunu bütün illere yaymak ve oradaki kadınları oradaki boş araçlarla ve sektörle buluşturmak ilerleyen yıllardaki hedefimiz olacak. Belki bu yıl bile birkaç şehir ekleyebiliriz projeye” açıklamasını yaptı.
DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Berna Akyıldız, projenin hem ağır vasıta hem hafif ticari hem servisler hem de yolcu taşıma ve iş makineleri gibi tüm alanlara yayıldığını hatırlatarak, “Belki 5 bin sayısı çok gibi gelebilir. Ancak biz 5 binin de üzerine çıkacağını düşünerek skalayı geniş tuttuğumuz için bu rakamın gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda yapılmış en büyük ve en kapsamlı bir proje. Ekonomiye etkili bir katkısı olabilmesi için bu sayının kayda değer yükseklikte olması gerekiyordu” dedi.
Değiştiren ve dönüştüren bir gücü olacak
Projenin, kadınların bu anlamda sektörde istihdama katılmasının sektördeki erkek egemen algısını da yumuşatan ve standartları çok daha farklılaştıran, değiştiren ve dönüştüren bir gücü olacağını ifade ederek şunları söyledi;
“Nicel olarak kadın sayısı arttıkça sektördeki erkek algısı da nitel olarak değiştirecektir. Bu mesleği daha saygın hale getirecektir. İmajını da çok farklı noktalara taşıyacaktır. Projenin bu yönünü de çok önemsiyoruz. Ayrıca projemiz kadınların bu konuda istihdama katılmasıyla kalmıyor, istihdam sonrasında da bu kadınları kucaklıyor. Onların sektörde yok olmadan sürdürülebilir biçimde mesleklerine devam etmeleri ve başka kadınlara da ilham olmaları ana hedefimizdir. Yakın gelecekte bir gün otobüs, iş makinesi kullanan, TIR kullanan kadın gördüğümüzde şaşırmayacağımız bir sektör tablosu hayal ediyorum. Normalleşme için sayıların bu noktalara gelmesi gerekiyor.”
Projeye sektörden yönelen ilginin ve desteğin yüksek olduğuna dikkat çeken Berna Akyıldız, “Sektörden ve firmalardan bize gelen çok sayıda iyi niyet mektupları var. Bu konuda bizimle paydaş olmak ve bizimle beraber yürümek isteyen kurumlardan çok ciddi talep alıyoruz. Bir kurum bu süreçte 500 sürücü için destek sözü veriyor, bir diğeri değişik sayılar telaffuz ediyor projeye destek olmak adına. Herkes gerçekten çok beğeniyor projeyi” dedi.
Sektörün sürücü ihtiyacı had safhada
Kadınların iş ihtiyacı yanı sıra sektörün sürücü ihtiyacının çok daha yüksek düzeyde olduğuna vurgu yapan Berna Akyıldız, “Sektörün ağır vasıta sürücüsüne çok net ihtiyacı var. Çok sayıda araç boş ve sürücü bekliyor. Ve çok sayıda kadın da iş arayışında. Şimdi biz bu iki ihtiyacı buluşturup bütün değişimi ve dönüşümü ve ekonomiye katkısını sağlayabilecek bir projeye dönüştürmeyi hedefledik. Tabii ki çok uzun bir yol. Motivasyonumuz tam ve eksiksiz ve bu projeyi çok güzel ilerleteceğimizi biliyoruz, ama tabii ki desteklere de ihtiyacımız var. Ulaştırma Bakanlığı’nı bizimle beraber görmek ayrı bir güç veriyor. Bakanlığımız çok büyük bir ilgi gösteriyor projeye” diye konuştu.
Akyıldız, "Kadınların olduğu her yer çok hareketlidir, çok motivedir, çok tutkuludur. Wilat da öyle. CILT olarak başka alanlarda da projeler yürütüyoruz ama Wilat tarafındaki heyecan bambaşka. Bu projenin kurumlara da İlham veren bir etkisi oldu açıkçası. Wilat’ın yaptığı bu projelerden sonra başka STK’ların da kadın konulu projeler yaptığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici bir gelişme. İlham vermeye de devam edeceğiz" dedi.
Proje dört fazdan oluşuyor
“2025 yılı kapsamında başka neler var gündeminizde” sorusunu da yanıtlayan Berna Akyıldız şu bilgileri verdi: "Başvuran kadınlar içinden uygun adayları seçip bu dört gazlı projeye dahil etmek ilk hedefimiz. Birinci fazda kaynağa ulaşım, ikinci fazda teknik eğitimler ve ilgili kategoride kadınların ehliyetlendirilmeleri ve sonra da kişisel gelişim eğitimleri yer alıyor. Güvenlik, esneklik ve dayanıklılık eğitimleri, ilkyardım, iletişim gibi ana konularda bu adayların donanımlı hale getirilmesi de bu fazda. Çünkü sektörün donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bu tam donanımlı kadın sürücülerin istihdamıyla sektördeki dönüşümü de gerçekleştirebiliriz. Üçüncü faz ise istihdam edilme aşamasını kapsıyor. Zaten istihdam edildikleri şirketler bu süreçlere sponsor olacaklar eğitim masrafları için. Biz CILT olarak işin maddi tarafında hiç olmayacağız. Biz kişisel gelişim eğitimlerini vereceğiz esas olarak. Dördüncü faz ise istihdam edilmiş kadın sürücüleri zaman zaman yeni eğitimlerle güncellemek olacak. Güçlü bir iletişimi ağı oluşturarak onların sektörde kalıcı olmasını sağlamak da önemli bir hedefimiz."