Kadınlar iş arıyor, lojistik 'sürücü' bekliyor

Necmi ÇELİK

Lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın sü­rücü istihdamını teş­vik etme hedefiyle Charte­red Institute of Logistics and Transport-CILT Türkiye ve kuruluşun kadın kolu olan WiLAT "tarafından başlatı­lan “5 yılda 5 bin kadın sürü­cü” projesi ilk aşamada kadın sürücü adaylarından büyük il­gi gördü.

CILT Türkiye Başka­nı Berna Akyıldız, "Projeye İs­tanbul’dan başladık. Tabii ki İstanbul ihtiyacın en fazla ol­duğu şehir. Ama biz STK gü­cüyle bir ilan verdiğimizde bir haftada 1000 kadın başvurdu bütün Türkiye’den. Aslında biz bu projenin bütün şehirlerde yapılması gereğine inanıyo­ruz. Ulaştırma Bakanlığı’nın da desteğiyle bunu bütün ille­re yaymak ve oradaki kadınla­rı oradaki boş araçlarla ve sek­törle buluşturmak ilerleyen yıllardaki hedefimiz olacak. Belki bu yıl bile birkaç şehir ek­leyebiliriz projeye” açıklama­sını yaptı.

DÜNYA Gazetesi’ne konuşan Berna Akyıldız, pro­jenin hem ağır vasıta hem ha­fif ticari hem servisler hem de yolcu taşıma ve iş makineleri gibi tüm alanlara yayıldığını hatırlatarak, “Belki 5 bin sayı­sı çok gibi gelebilir. Ancak biz 5 binin de üzerine çıkacağını dü­şünerek skalayı geniş tuttuğu­muz için bu rakamın gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Bu an­lamda yapılmış en büyük ve en kapsamlı bir proje. Ekonomiye etkili bir katkısı olabilmesi için bu sayının kayda değer yüksek­likte olması gerekiyordu” dedi.

Değiştiren ve dönüştüren bir gücü olacak

Projenin, kadınların bu an­lamda sektörde istihdama ka­tılmasının sektördeki erkek egemen algısını da yumuşa­tan ve standartları çok daha farklılaştıran, değiştiren ve dönüştüren bir gücü olacağını ifade ederek şunları söyledi;

“Nicel olarak kadın sayısı arttıkça sektördeki erkek algısı da nitel olarak değiştirecektir. Bu mesleği daha saygın hale ge­tirecektir. İmajını da çok farklı noktalara taşıyacaktır. Proje­nin bu yönünü de çok önemsi­yoruz. Ayrıca projemiz kadın­ların bu konuda istihdama ka­tılmasıyla kalmıyor, istihdam sonrasında da bu kadınları ku­caklıyor. Onların sektörde yok olmadan sürdürülebilir biçim­de mesleklerine devam etme­leri ve başka kadınlara da ilham olmaları ana hedefimizdir. Ya­kın gelecekte bir gün otobüs, iş makinesi kullanan, TIR kul­lanan kadın gördüğümüzde şaşırmayacağımız bir sektör tablosu hayal ediyorum. Nor­malleşme için sayıların bu nok­talara gelmesi gerekiyor.”

Projeye sektörden yönelen ilginin ve desteğin yüksek ol­duğuna dikkat çeken Berna Akyıldız, “Sektörden ve fir­malardan bize gelen çok sayı­da iyi niyet mektupları var. Bu konuda bizimle paydaş olmak ve bizimle beraber yürümek isteyen kurumlardan çok cid­di talep alıyoruz. Bir kurum bu süreçte 500 sürücü için des­tek sözü veriyor, bir diğeri de­ğişik sayılar telaffuz ediyor projeye destek olmak adına. Herkes gerçekten çok beğeni­yor projeyi” dedi.

Sektörün sürücü ihtiyacı had safhada

Kadınların iş ihtiyacı yanı sıra sektörün sürücü ihtiyacı­nın çok daha yüksek düzeyde olduğuna vurgu yapan Berna Akyıldız, “Sektörün ağır vası­ta sürücüsüne çok net ihtiya­cı var. Çok sayıda araç boş ve sürücü bekliyor. Ve çok sayıda kadın da iş arayışında. Şimdi biz bu iki ihtiyacı buluşturup bütün değişimi ve dönüşümü ve ekonomiye katkısını sağla­yabilecek bir projeye dönüş­türmeyi hedefledik. Tabii ki çok uzun bir yol. Motivasyo­numuz tam ve eksiksiz ve bu projeyi çok güzel ilerletece­ğimizi biliyoruz, ama tabii ki desteklere de ihtiyacımız var. Ulaştırma Bakanlığı’nı bizim­le beraber görmek ayrı bir güç veriyor. Bakanlığımız çok bü­yük bir ilgi gösteriyor projeye” diye konuştu.

Akyıldız, "Kadınların oldu­ğu her yer çok hareketlidir, çok motivedir, çok tutkulu­dur. Wilat da öyle. CILT ola­rak başka alanlarda da proje­ler yürütüyoruz ama Wilat ta­rafındaki heyecan bambaşka. Bu projenin kurumlara da İl­ham veren bir etkisi oldu açık­çası. Wilat’ın yaptığı bu pro­jelerden sonra başka STK’la­rın da kadın konulu projeler yaptığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici bir gelişme. İlham vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Proje dört fazdan oluşuyor

“2025 yılı kapsamında başka neler var gündeminizde” sorusunu da yanıtlayan Berna Akyıldız şu bilgileri verdi: "Başvuran kadınlar içinden uygun adayları seçip bu dört gazlı projeye dahil etmek ilk hedefimiz. Birinci fazda kaynağa ulaşım, ikinci fazda teknik eğitimler ve ilgili kategoride kadınların ehliyetlendirilmeleri ve sonra da kişisel gelişim eğitimleri yer alıyor. Güvenlik, esneklik ve dayanıklılık eğitimleri, ilkyardım, iletişim gibi ana konularda bu adayların donanımlı hale getirilmesi de bu fazda. Çünkü sektörün donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bu tam donanımlı kadın sürücülerin istihdamıyla sektördeki dönüşümü de gerçekleştirebiliriz. Üçüncü faz ise istihdam edilme aşamasını kapsıyor. Zaten istihdam edildikleri şirketler bu süreçlere sponsor olacaklar eğitim masrafları için. Biz CILT olarak işin maddi tarafında hiç olmayacağız. Biz kişisel gelişim eğitimlerini vereceğiz esas olarak. Dördüncü faz ise istihdam edilmiş kadın sürücüleri zaman zaman yeni eğitimlerle güncellemek olacak. Güçlü bir iletişimi ağı oluşturarak onların sektörde kalıcı olmasını sağlamak da önemli bir hedefimiz."