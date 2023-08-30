Kadınlar ve gençler sanayiye güç katacak

Belma A. ÖZGEN

Projenin imza töreninde konuşan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, proje kapsamında 50 dezavantajlı kadın ve genç personel adayının İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında 1 yıllık bir eğitim programına dahil edileceğini söyledi.

MARKA Temsilcisi Aziz Onur Aladağ ise “2020’de sözleşmesini imzaladığımız ve firmalara hizmet eden İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin varlığı, SOGEP projemizin de altyapısını oluşturuyor. Bu noktada memnuniyetimizi dile getirerek bu projemizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi. İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’nin SOGEP’in detaylarını ve amacını özetleyen sunumu sonrası imzalar atıldı.

İstihdama katkı

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, SOGEP projesi ile toplamda 50 dezavantajlı kadın ve gencin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Projede eğitim gören personel adaylarına İMES OSB firmaları tarafından işe alımlarda öncelik sağlanacak.