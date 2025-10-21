Kadınların el emeği Shopalm kanalıyla dünyaya açılıyor

Özlem SARSIN

Kurucu ortak Selin Nizam, Shopalm’ın yüzlerce kadının kendi ayakları üzerinde durmasını sağladığını belirterek, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilen yöresel ürünlerin kadınlar için ekonomik bağımsızlığın kapısını araladığını ifade etti.

Kadınların yalnızca üretici değil, aynı zamanda kendi markalarının sahibi, mağazalarının yöneticisi ve hikâyelerinin anlatıcısı olma fırsatını yakaladıklarını vurgulayan Nizam, şunları söyledi:

“Evlerde, küçük atölyelerde, mutfak köşelerinde yıllardır üretilen el emeği ürünler, çoğu zaman sadece birkaç kişiye ulaşırken; şimdi dijital dünyanın sunduğu olanaklarla tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayılıyor. Bugün Shopalm, bir e-ticaret sitesinden çok daha fazlası; kadınların ekonomik bağımsızlık kazandığı, hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü bir ekosistem. Shopalm’ın yarattığı bu dijital köprü sayesinde kadın girişimcilerin sesi artık yerelden küresele uzanıyor.”

Shopalm akademi ile dijital dönüşüm

Kadınların dijital dünyaya hızlıca adım atmalarını sağlamak için Shopalm Akademi’yi kurduklarını belirten Nizam, şu bilgileri verdi:

“Shopalm, yerel üreticilere görünürlük kazandırırken; aynı zamanda ücretsiz eğitimlerle e-ticarette yol almalarını da kolaylaştırıyor. Shopalm Akademi ile e-ticarete giriş, dijital pazarlama ve sosyal medya, ürün fotoğrafçılığı ve marka hikâyesi oluşturma, finansal okuryazarlık ve fiyatlandırma stratejileri konularında eğitimler veriyoruz. Kadınlar için bir dayanışma noktası oluşturduk. Şu anda 4 bine yaklaşan girişimci kadın üyemiz var. Gıdadan konfeksiyona, hediyelik eşyadan seramiğe, hobi ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazemiz mevcut.”

Shopalm’ın çok hızlı bir büyüme yakaladığını dile getiren Nizam, platformun kuruluşundan sonraki ilk 6 ayda büyük bir ivme yakaladıklarını, bugün ise ciddi bir başarıya ulaştıklarını vurguladı. Nizam, “Platformumuz herkese açık ancak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz” diye ekledi.

“Hedefimiz 50 bin girişimci kadına ulaşmak”

Öncelikli hedeflerinin 2030 yılına kadar 50 bin kadın girişimciye ulaşmak olduğunu söyleyen Nizam, hedeflerinin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirtti:

“Komşu ülkeler ve Türkî Cumhuriyetler’i de kapsayacak bir pazar yeri modeline evrilmek istiyoruz. Öte yandan belediyelerle de iş birliği içerisindeyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yürütüyoruz. Yerel belediyeler, kooperatifler ve kadın dernekleriyle yapılan iş birlikleri sayesinde kadın üreticilerin hem görünürlüğü hem de satış kanalları artacak.”

Aylık 3 milyon lira cironun üzerine çıktıklarını ifade eden Nizam, yeni ve farklı projelerle daha hızlı bir büyüme beklediklerini belirtti. “Hem üye sayısında hem de ciroda önümüzdeki yıl itibarıyla 2-3 kat büyüme hedefliyoruz” dedi.

Shopalm’de mağaza açmak çok kolay

Shopalm’de mağaza açmanın oldukça kolay ve tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Selin Nizam, süreci şu şekilde özetledi:

“Öncelikle platforma kayıt olan kadın girişimciler, kendi mağaza adlarını belirleyerek ürünlerini sisteme yükleyebiliyor. Ürün fotoğrafları, açıklamaları ve fiyat bilgileri eklendikten sonra satış süreci başlıyor. Ayrıca platform, satıcıların gelirlerini, siparişlerini ve müşteri yorumlarını anlık olarak takip edebilecekleri gelişmiş bir raporlama ve yönetim paneli de sunuyor.”