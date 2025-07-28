“Kadınların finansal ürünlere erişim engeli kaldırılmalı”

Sevilay ÇOBAN

Kadın girişimcilerin işe ilk adım attıkla­rı anda en çok ihtiyaç duydukları desteklerden bi­ri de dijital ekonomiye enteg­rasyon, finansal alt yapının kurulması ve o süreçlerin en mümkün olan en kolay ve hız­lı şekilde ilerlemesi. Çünkü en temeldeki sorun finansal okuryazarlık oranının maale­sef hala istenilen düzeye ulaş­mamış olması.

Herhangi bir iş kurmaya çalışan kadınların ilk etapta finansal sisteme gir­mesi gerektiğine işaret eden iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar­dımcısı Şebnem Dağ Güven, bankacılık sistemine gireme­diği için kredi almakta zorla­nan kadınların işlerini büyü­temediklerini söyledi. Güven, 2021 yılında hayata geçirdik­leri Kadın Girişimci Destek Programı’nın 9. döneminin lansmanı için girişimcileri ve basın mensuplarını bir araya getirdikleri etkinlikte, “Ban­kacılık sistemine ilişemeyen kadın kredi alamıyor. Kredi alamayınca işini büyütemi­yor.

Kredi alsa bile genelde onay oranları daha düşük ka­lıyor. Bunun da çözümü aslın­da biraz teknolojiden geçiyor” dedi. İyzico olarak temel he­deflerini ‘finansal hizmetle­rin demokratikleştirilmesiy­le herkese ulaşılmasını sağ­lamak’ şeklinde tanımlayan Dağ, “Bu programı da bu ama­cı destekleyen bir araç ola­rak görüyoruz. Bugüne ka­dar 530’dan kadın girişimci­ye ulaşan program, toplamda 170 milyon TL’yi aşkın işlem hacmiyle ekosistemde kapsa­yıcılığın gelişimine, e-ticare­te ve ekonomiye somut katkı sağladı” diye konuştu.

Eşitlik, küresel ekonomiye 5-6 trilyon $’lık katkı getirir

Dünya genelinde kadınla­rın, finansal ürün ve hizmet­lere erişim konusunda önem­li engellerle hala karşı karşıya kaldığını anlatan Güven, şöy­le konuştu: “Bu durum, kadın girişimcilerin işlerini büyüt­me ve sürdürülebilir kılma yo­lunda ciddi kısıtlar yaratıyor. Üstelik risk sermayesi yatı­rımlarında da benzer bir eşit­sizlik söz konusu. Bu yapısal dengesizlik, kadın ve erkek girişimciler arasındaki far­kın kapanamamasındaki te­mel nedenlerden biri. Son 20 yılda dünya genelinde kadın girişimcilerin oranında sa­dece 4 puan artış sağlanabil­di.

Türkiye’de ise 2002 yılın­da %13 olan girişimci kadın oranı 2024’te %18’e yüksel­di. Oysa OECD verilerine gö­re, girişimcilik ekosisteminde eşitlik sağlanabilirse küresel ekonomiye 5-6 trilyon dolar arası katkı sağlanabilir. Orta Doğu’da Türkiye’de dâhil ol­duğu bir pazar araştırmasına göre, girişimlerin %40’ı ka­dınlar tarafından kuruluyor. Ancak sermayeden aldıkları pay sadece %1,2. Bu çok çar­pıcı bir değer. Bu resmin yavaş yavaş değişmesi gerek. Biz de elimizden geldiğince bunu de­ğiştirmek üzere çalışıyoruz.”

iyzico olarak, kadın girişim­cilerle birlikte bu potansiyeli açığa çıkarmak hedefiyle tek­nolojinin gücünü kadınların finansal hayata tam katılımı için seferber ettiklerinin kay­deden Dağ, "Kadın Girişimci Destek Programı’nı hem bir finansal kolaylaştırıcı hem de bir büyüme ve görünürlük platformu olarak ele alıyoruz. Kadınların cesaretine, eme­ğine ve üretkenliğine yatırım yapıyor, dijital çözümler ve et­kili bir ağ ile girişimcileri des­tekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadın güçlenirse ekonomi güçlenir; kadın üretirse top­lum kazanır” açıklaması yaptı.

“iyzico, güvenilir bir yol arkadaşı”

iyzico Kadın Girişimci Des­tek Programı deneyimini ak­taran, 2. dönem katılımcısı, 108niyettasi Kurucusu Merve Uçar, programın işlerini güç­lendirirken, kendilerine ‘yol arkadaşlığı” yaptığına deği­nerek, “Programdan kendi ka­natlarımızla uçarak ayrıldık fakat iyzico bizim her zaman güvenilir yol arkadaşımız ol­maya devam edecek” dedi.

Programın 1. dönem katılım­cısı, Bonj Kurucusu Hilal Ya­buz İçgören ise “iyzico’nun en güçlü yönlerinden biri, tıpkı benim gibi, sorunlara çözüm üretmeye odaklanması ve kul­lanıcılarına her zaman en iyi deneyimi sunma çabası. Bon­j’un kurulduğu ilk günden bu yana, iyzico her adımda ya­nımdaydı” şeklinde konuş­tu. 3. dönem katılımcısı, A! Ne Hoş Kurucu Ortağı Yasemin Hacıkura ise “iyzico Kadın Gi­rişimci Destek Programı’na katılmak, işimizi büyütmekte yalnız olmadığımızı hissettir­di. Bu destek, hayal ettiğimiz dünyayı inşa etme yolculu­ğunda bize güç verdi” ifadele­rini kullandı.

Son başvuru 31 Temmuz

Kadın girişimcilere geniş bir yelpazede destek sunan program, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından girişimciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Programın yeni dönemine başvurular 31 Temmuz’a kadar sürecek. Katılımcılar, 6 ay boyunca %0 komisyonla Sanal POS ve Cep POS çözümlerine erişebilecek, e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimlerinden faydalanabilecek, tanıtım destekleri ve güçlü iş birlikleri sayesinde büyüme yolculuklarına hız katabilecek.