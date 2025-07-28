“Kadınların finansal ürünlere erişim engeli kaldırılmalı”
iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, 4 yıldır devam eden ve 530 kadın girişimciye dokunan programlarıyla 170 milyon TL’yi aşkın işlem hacminin ortaya çıktığını belirtti. Güven, “Kadın güçlenirse ekonomi güçlenir; kadın üretirse toplum kazanır” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Kadın girişimcilerin işe ilk adım attıkları anda en çok ihtiyaç duydukları desteklerden biri de dijital ekonomiye entegrasyon, finansal alt yapının kurulması ve o süreçlerin en mümkün olan en kolay ve hızlı şekilde ilerlemesi. Çünkü en temeldeki sorun finansal okuryazarlık oranının maalesef hala istenilen düzeye ulaşmamış olması.
Herhangi bir iş kurmaya çalışan kadınların ilk etapta finansal sisteme girmesi gerektiğine işaret eden iyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, bankacılık sistemine giremediği için kredi almakta zorlanan kadınların işlerini büyütemediklerini söyledi. Güven, 2021 yılında hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Destek Programı’nın 9. döneminin lansmanı için girişimcileri ve basın mensuplarını bir araya getirdikleri etkinlikte, “Bankacılık sistemine ilişemeyen kadın kredi alamıyor. Kredi alamayınca işini büyütemiyor.
Kredi alsa bile genelde onay oranları daha düşük kalıyor. Bunun da çözümü aslında biraz teknolojiden geçiyor” dedi. İyzico olarak temel hedeflerini ‘finansal hizmetlerin demokratikleştirilmesiyle herkese ulaşılmasını sağlamak’ şeklinde tanımlayan Dağ, “Bu programı da bu amacı destekleyen bir araç olarak görüyoruz. Bugüne kadar 530’dan kadın girişimciye ulaşan program, toplamda 170 milyon TL’yi aşkın işlem hacmiyle ekosistemde kapsayıcılığın gelişimine, e-ticarete ve ekonomiye somut katkı sağladı” diye konuştu.
Eşitlik, küresel ekonomiye 5-6 trilyon $’lık katkı getirir
Dünya genelinde kadınların, finansal ürün ve hizmetlere erişim konusunda önemli engellerle hala karşı karşıya kaldığını anlatan Güven, şöyle konuştu: “Bu durum, kadın girişimcilerin işlerini büyütme ve sürdürülebilir kılma yolunda ciddi kısıtlar yaratıyor. Üstelik risk sermayesi yatırımlarında da benzer bir eşitsizlik söz konusu. Bu yapısal dengesizlik, kadın ve erkek girişimciler arasındaki farkın kapanamamasındaki temel nedenlerden biri. Son 20 yılda dünya genelinde kadın girişimcilerin oranında sadece 4 puan artış sağlanabildi.
Türkiye’de ise 2002 yılında %13 olan girişimci kadın oranı 2024’te %18’e yükseldi. Oysa OECD verilerine göre, girişimcilik ekosisteminde eşitlik sağlanabilirse küresel ekonomiye 5-6 trilyon dolar arası katkı sağlanabilir. Orta Doğu’da Türkiye’de dâhil olduğu bir pazar araştırmasına göre, girişimlerin %40’ı kadınlar tarafından kuruluyor. Ancak sermayeden aldıkları pay sadece %1,2. Bu çok çarpıcı bir değer. Bu resmin yavaş yavaş değişmesi gerek. Biz de elimizden geldiğince bunu değiştirmek üzere çalışıyoruz.”
iyzico olarak, kadın girişimcilerle birlikte bu potansiyeli açığa çıkarmak hedefiyle teknolojinin gücünü kadınların finansal hayata tam katılımı için seferber ettiklerinin kaydeden Dağ, "Kadın Girişimci Destek Programı’nı hem bir finansal kolaylaştırıcı hem de bir büyüme ve görünürlük platformu olarak ele alıyoruz. Kadınların cesaretine, emeğine ve üretkenliğine yatırım yapıyor, dijital çözümler ve etkili bir ağ ile girişimcileri destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadın güçlenirse ekonomi güçlenir; kadın üretirse toplum kazanır” açıklaması yaptı.
“iyzico, güvenilir bir yol arkadaşı”
iyzico Kadın Girişimci Destek Programı deneyimini aktaran, 2. dönem katılımcısı, 108niyettasi Kurucusu Merve Uçar, programın işlerini güçlendirirken, kendilerine ‘yol arkadaşlığı” yaptığına değinerek, “Programdan kendi kanatlarımızla uçarak ayrıldık fakat iyzico bizim her zaman güvenilir yol arkadaşımız olmaya devam edecek” dedi.
Programın 1. dönem katılımcısı, Bonj Kurucusu Hilal Yabuz İçgören ise “iyzico’nun en güçlü yönlerinden biri, tıpkı benim gibi, sorunlara çözüm üretmeye odaklanması ve kullanıcılarına her zaman en iyi deneyimi sunma çabası. Bonj’un kurulduğu ilk günden bu yana, iyzico her adımda yanımdaydı” şeklinde konuştu. 3. dönem katılımcısı, A! Ne Hoş Kurucu Ortağı Yasemin Hacıkura ise “iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’na katılmak, işimizi büyütmekte yalnız olmadığımızı hissettirdi. Bu destek, hayal ettiğimiz dünyayı inşa etme yolculuğunda bize güç verdi” ifadelerini kullandı.
Son başvuru 31 Temmuz
Kadın girişimcilere geniş bir yelpazede destek sunan program, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından girişimciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Programın yeni dönemine başvurular 31 Temmuz’a kadar sürecek. Katılımcılar, 6 ay boyunca %0 komisyonla Sanal POS ve Cep POS çözümlerine erişebilecek, e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimlerinden faydalanabilecek, tanıtım destekleri ve güçlü iş birlikleri sayesinde büyüme yolculuklarına hız katabilecek.