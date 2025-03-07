Kadınların her alanda eşit yer alması zorunluluktur

CHP Mersin Milletvekili GİŞKAD Kurucu Üye Gülcan KIŞ

Bu topraklarda kalkınma­nın ve toplumsal refahın sürdürülebilir olması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta eşit şekilde yer alma­sıyla mümkündür. Ancak ka­dınların iş gücüne katılım ora­nı hâlâ düşük seviyelerde ve iz­lenen politikalar yetersizdir. Kadın emeğini görmezden ge­len bir ekonomik düzenin, fırsat eşitliğini sağlamayan bir iş gü­cü piyasasının ve kadınları sos­yal hayattan dışlayan politikala­rın olduğu bir ülkede toplumsal ilerlemeden söz edilemez. Ka­dın istihdamı arttıkça yoksulluk azalır, ekonomik büyüme hızla­nır ve gelir düzeyi topluma daha adil dağılır.

Eşitsizlik ve cam tavan sendromu aşılmalı

Kadınların iş hayatına katılı­mını engelleyen pek çok faktör var. Toplumsal cinsiyet eşitsiz­liği, cam tavan sendromu, esnek çalışma modelleri adı altında güvencesizliğe mahkûm edilme ve ev içi sorumlulukların büyük ölçüde kadınlara yüklenme­si… Bunların her biri kadınların hak ettikleri yerlere gelmelerini engelliyor. Yerel yönetimlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği ko­nusunda sorumluluk alması ka­çınılmazdır. Bu kapsamda, Mer­sin Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Va­hap Seçer’in öncülüğünde 2020 yılında hayata geçirilen ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi ha­yata katılımını artırmak adına önemli bir adımdır. Kadınların güçlenmesi, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi ve herke­sin eşit hizmetlere erişimi açı­sından bu çalışmalar büyük bir değer taşımaktadır.

Kadının gücü her işe yetiyor, dünyaya değer katıyor

Kadın kooperatifleri, kadın­ların ekonomik hayata dahil ol­masını sağlayan en etkili mo­dellerden biridir. Bildiğimiz bir şey var: Kadınların güçlenme­si, yalnızca onların değil, ailele­rin ve toplumun da güçlenme­si demektir. Seçim bölgem Mer­sin’de belediyemiz tarafından hayata geçirilen “Evimiz Atöl­ye Projesi”, evde üretim yapan kadınları ekonomik sisteme ka­zandırırken, “Güneş Enerjili Kurutma Tesisi”, kadın üretici­lere sürdürülebilir üretim imkâ­nı sunmaktadır. Ayrıca Mersinli Kadın Ustalar Projesi, gelenek­sel olarak erkek mesleği sayı­lan alanlarda kadınlara mesleki eğitim vererek onları istihdama kazandırmaktadır.

Kadınların mobilya imalatı, çelik kaynak, alçı-sıva gibi sektörlerde yer al­ması, “Kadın her işi yapabilir” anlayışını güçlendirmektedir. Kadınların iş hayatında, siya­sette ve toplumsal yaşamda da­ha fazla söz sahibi olması bir zo­runluluktur. Ancak, kadınların hayatın her alanında eşit hak­lara sahip olması için yalnızca istihdam politikalarını konuş­mak yetmez; aynı zamanda en büyük toplumsal sorunlarımız­dan biri olan kadına yönelik şid­detle mücadelede kararlı adım­lar atılmalıdır.

Yasal düzenlemeler eksiksiz uygulanmalı, kadınların güven­liği devlet politikası hâline ge­tirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadınların eko­nomik bağımsızlığını destekle­yen politikaları hayata geçirme­ye devam ediyoruz. Genel Baş­kanımız Sayın Özgür Özel’in de vurguladığı gibi, siyasette eşit temsili sağlamak için cinsiyet kotası artırılacak ve fermuar sistemi uygulanacaktır. Parti­miz, kadınların örgütlenmesini teşvik eden CHP Kadın Kolları aracılığıyla, onların eğitim ve is­tihdam olanaklarını geliştiren politikalar üretirken, kadın giri­şimciliğini de güçlü şekilde des­teklemektedir.

Kadın güçlenirse toplum da güçlenir

Cumhuriyet Halk Partisi Mer­sin Milletvekili ve bir iş insanı ola­rak, kadınların üreten, kazanan ve güçlü bireyler olması için aralıksız çalışıyorum. Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nde kadın istihdamı­nın artırılması, kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadına yöne­lik şiddetle mücadele için sundu­ğum önergeler ve yaptığım kürsü konuşmaları da bu mücadelenin bir parçasıdır. Eşitlik sağlanırsa, herkes kazanır. Cumhuriyetimi­zin kurucusu Mustafa Kemal Ata­türk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir.” sözünden ilhamla, ka­dınların üretimde, siyasette ve ka­rar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için mücadele et­meye devam edeceğim. 8 Mart bir kutlama günü değil, bir mücade­le günüdür. Kadınların eşit ve adil bir dünyada yaşaması bir temenni değil, mücadelemizin önceliğidir.