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Kadınların her alanda eşit yer alması zorunluluktur

Kadın emeğini görmezden gelen bir ekonomik düzenin, fırsat eşitliğini sağlamayan bir iş gücü piyasasının ve kadınları sosyal hayattan dışlayan politikaların olduğu bir ülkede toplumsal ilerlemeden söz edilemez. Dolayısıyla kalkınma adına kadınların her alanda yer alması elzemdir.

Dünya Gazetesi
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CHP Mersin Milletvekili GİŞKAD Kurucu Üye Gülcan KIŞ

Bu topraklarda kalkınma­nın ve toplumsal refahın sürdürülebilir olması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta eşit şekilde yer alma­sıyla mümkündür. Ancak ka­dınların iş gücüne katılım ora­nı hâlâ düşük seviyelerde ve iz­lenen politikalar yetersizdir. Kadın emeğini görmezden ge­len bir ekonomik düzenin, fırsat eşitliğini sağlamayan bir iş gü­cü piyasasının ve kadınları sos­yal hayattan dışlayan politikala­rın olduğu bir ülkede toplumsal ilerlemeden söz edilemez. Ka­dın istihdamı arttıkça yoksulluk azalır, ekonomik büyüme hızla­nır ve gelir düzeyi topluma daha adil dağılır.

Eşitsizlik ve cam tavan sendromu aşılmalı

Kadınların iş hayatına katılı­mını engelleyen pek çok faktör var. Toplumsal cinsiyet eşitsiz­liği, cam tavan sendromu, esnek çalışma modelleri adı altında güvencesizliğe mahkûm edilme ve ev içi sorumlulukların büyük ölçüde kadınlara yüklenme­si… Bunların her biri kadınların hak ettikleri yerlere gelmelerini engelliyor. Yerel yönetimlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği ko­nusunda sorumluluk alması ka­çınılmazdır. Bu kapsamda, Mer­sin Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Va­hap Seçer’in öncülüğünde 2020 yılında hayata geçirilen ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi ha­yata katılımını artırmak adına önemli bir adımdır. Kadınların güçlenmesi, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi ve herke­sin eşit hizmetlere erişimi açı­sından bu çalışmalar büyük bir değer taşımaktadır.

Kadının gücü her işe yetiyor, dünyaya değer katıyor

Kadın kooperatifleri, kadın­ların ekonomik hayata dahil ol­masını sağlayan en etkili mo­dellerden biridir. Bildiğimiz bir şey var: Kadınların güçlenme­si, yalnızca onların değil, ailele­rin ve toplumun da güçlenme­si demektir. Seçim bölgem Mer­sin’de belediyemiz tarafından hayata geçirilen “Evimiz Atöl­ye Projesi”, evde üretim yapan kadınları ekonomik sisteme ka­zandırırken, “Güneş Enerjili Kurutma Tesisi”, kadın üretici­lere sürdürülebilir üretim imkâ­nı sunmaktadır. Ayrıca Mersinli Kadın Ustalar Projesi, gelenek­sel olarak erkek mesleği sayı­lan alanlarda kadınlara mesleki eğitim vererek onları istihdama kazandırmaktadır.

Kadınların mobilya imalatı, çelik kaynak, alçı-sıva gibi sektörlerde yer al­ması, “Kadın her işi yapabilir” anlayışını güçlendirmektedir. Kadınların iş hayatında, siya­sette ve toplumsal yaşamda da­ha fazla söz sahibi olması bir zo­runluluktur. Ancak, kadınların hayatın her alanında eşit hak­lara sahip olması için yalnızca istihdam politikalarını konuş­mak yetmez; aynı zamanda en büyük toplumsal sorunlarımız­dan biri olan kadına yönelik şid­detle mücadelede kararlı adım­lar atılmalıdır.

Yasal düzenlemeler eksiksiz uygulanmalı, kadınların güven­liği devlet politikası hâline ge­tirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadınların eko­nomik bağımsızlığını destekle­yen politikaları hayata geçirme­ye devam ediyoruz. Genel Baş­kanımız Sayın Özgür Özel’in de vurguladığı gibi, siyasette eşit temsili sağlamak için cinsiyet kotası artırılacak ve fermuar sistemi uygulanacaktır. Parti­miz, kadınların örgütlenmesini teşvik eden CHP Kadın Kolları aracılığıyla, onların eğitim ve is­tihdam olanaklarını geliştiren politikalar üretirken, kadın giri­şimciliğini de güçlü şekilde des­teklemektedir.

Kadın güçlenirse toplum da güçlenir

Cumhuriyet Halk Partisi Mer­sin Milletvekili ve bir iş insanı ola­rak, kadınların üreten, kazanan ve güçlü bireyler olması için aralıksız çalışıyorum. Türkiye Büyük Mil­let Meclisi’nde kadın istihdamı­nın artırılması, kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadına yöne­lik şiddetle mücadele için sundu­ğum önergeler ve yaptığım kürsü konuşmaları da bu mücadelenin bir parçasıdır. Eşitlik sağlanırsa, herkes kazanır. Cumhuriyetimi­zin kurucusu Mustafa Kemal Ata­türk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir.” sözünden ilhamla, ka­dınların üretimde, siyasette ve ka­rar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için mücadele et­meye devam edeceğim. 8 Mart bir kutlama günü değil, bir mücade­le günüdür. Kadınların eşit ve adil bir dünyada yaşaması bir temenni değil, mücadelemizin önceliğidir.