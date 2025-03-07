Kadınların her alanda eşit yer alması zorunluluktur
Kadın emeğini görmezden gelen bir ekonomik düzenin, fırsat eşitliğini sağlamayan bir iş gücü piyasasının ve kadınları sosyal hayattan dışlayan politikaların olduğu bir ülkede toplumsal ilerlemeden söz edilemez. Dolayısıyla kalkınma adına kadınların her alanda yer alması elzemdir.
CHP Mersin Milletvekili GİŞKAD Kurucu Üye Gülcan KIŞ
Bu topraklarda kalkınmanın ve toplumsal refahın sürdürülebilir olması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta eşit şekilde yer almasıyla mümkündür. Ancak kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ düşük seviyelerde ve izlenen politikalar yetersizdir. Kadın emeğini görmezden gelen bir ekonomik düzenin, fırsat eşitliğini sağlamayan bir iş gücü piyasasının ve kadınları sosyal hayattan dışlayan politikaların olduğu bir ülkede toplumsal ilerlemeden söz edilemez. Kadın istihdamı arttıkça yoksulluk azalır, ekonomik büyüme hızlanır ve gelir düzeyi topluma daha adil dağılır.
Eşitsizlik ve cam tavan sendromu aşılmalı
Kadınların iş hayatına katılımını engelleyen pek çok faktör var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cam tavan sendromu, esnek çalışma modelleri adı altında güvencesizliğe mahkûm edilme ve ev içi sorumlulukların büyük ölçüde kadınlara yüklenmesi… Bunların her biri kadınların hak ettikleri yerlere gelmelerini engelliyor. Yerel yönetimlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sorumluluk alması kaçınılmazdır. Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in öncülüğünde 2020 yılında hayata geçirilen ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımını artırmak adına önemli bir adımdır. Kadınların güçlenmesi, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi ve herkesin eşit hizmetlere erişimi açısından bu çalışmalar büyük bir değer taşımaktadır.
Kadının gücü her işe yetiyor, dünyaya değer katıyor
Kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik hayata dahil olmasını sağlayan en etkili modellerden biridir. Bildiğimiz bir şey var: Kadınların güçlenmesi, yalnızca onların değil, ailelerin ve toplumun da güçlenmesi demektir. Seçim bölgem Mersin’de belediyemiz tarafından hayata geçirilen “Evimiz Atölye Projesi”, evde üretim yapan kadınları ekonomik sisteme kazandırırken, “Güneş Enerjili Kurutma Tesisi”, kadın üreticilere sürdürülebilir üretim imkânı sunmaktadır. Ayrıca Mersinli Kadın Ustalar Projesi, geleneksel olarak erkek mesleği sayılan alanlarda kadınlara mesleki eğitim vererek onları istihdama kazandırmaktadır.
Kadınların mobilya imalatı, çelik kaynak, alçı-sıva gibi sektörlerde yer alması, “Kadın her işi yapabilir” anlayışını güçlendirmektedir. Kadınların iş hayatında, siyasette ve toplumsal yaşamda daha fazla söz sahibi olması bir zorunluluktur. Ancak, kadınların hayatın her alanında eşit haklara sahip olması için yalnızca istihdam politikalarını konuşmak yetmez; aynı zamanda en büyük toplumsal sorunlarımızdan biri olan kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlar atılmalıdır.
Yasal düzenlemeler eksiksiz uygulanmalı, kadınların güvenliği devlet politikası hâline getirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyen politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de vurguladığı gibi, siyasette eşit temsili sağlamak için cinsiyet kotası artırılacak ve fermuar sistemi uygulanacaktır. Partimiz, kadınların örgütlenmesini teşvik eden CHP Kadın Kolları aracılığıyla, onların eğitim ve istihdam olanaklarını geliştiren politikalar üretirken, kadın girişimciliğini de güçlü şekilde desteklemektedir.
Kadın güçlenirse toplum da güçlenir
Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve bir iş insanı olarak, kadınların üreten, kazanan ve güçlü bireyler olması için aralıksız çalışıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın istihdamının artırılması, kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için sunduğum önergeler ve yaptığım kürsü konuşmaları da bu mücadelenin bir parçasıdır. Eşitlik sağlanırsa, herkes kazanır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey kadının eseridir.” sözünden ilhamla, kadınların üretimde, siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için mücadele etmeye devam edeceğim. 8 Mart bir kutlama günü değil, bir mücadele günüdür. Kadınların eşit ve adil bir dünyada yaşaması bir temenni değil, mücadelemizin önceliğidir.