Kadınların işgücüne katılımı OECD ortalamasının altında

Mehtap HALICI

Kadınların bir araya gelerek güç kazanacağına inanan 37 girişimci kadının buluşmasıyla kurulan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kuruluşunun 21.yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Haziran ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonrası 2023 – 2025 dönemi için Başkan seçilen Esra Bezircioğlu, Başkan Yardımcıları Şila Gök ve Güzin İlker’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, hedeflerinin Cumhuriyet’in 2. yüzyılında daha çok kadının gücünü, sesini duyurabilmek olduğunu söyledi.

“Nitelikli işlerde istihdam düşüyor”

Türkiye’de kadın girişimcilerin ve iş gücünde kadınların durumunu hakkında bilgi verdi. Bezircioğlu ardından KAGİDER’in projelerini anlattı. Sabancı Üniversitesi iş birliği ile hazırladıkları “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar” raporundan çarpıcı veriler sunan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu konuşmasında, Türkiye'de kadınların işgücüne katılımına dair mevcut durumun, bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve demografik farklar ve bunların zaman içindeki dönüşümüne dair çarpıcı veriler içerdiğini söyledi.

Rapora göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılım oranının toplam yüzde 51,4; bu oranın da erkeklerde yüzde 70,3 kadınlarda ise sadece yüzde 32,8 olduğunu ifade eden Bezircioğlu, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının OECD ortalamasının çok altında kaldığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: ”Raporda kadınların istihdam edildikleri işlerin nitelik ve beceri taleplerine bakıldığında son on yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde istihdamın arttığı görülüyor.

2004-2021 yılları arasında niteliksiz işlerde kadın istihdamı yüzde 3 artarken, nitelik gerektiren işlerde kadın istihdamı yüzde 21’lerden yüzde 11’lere geriliyor. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2004 yılında yüzde 7 seviyesinden 2021 yılında yüzde 20 seviyesine ulaşıyor.

OECD ülkelerinin 2021 ortalaması yüzde 33,7, yani ülkemizdeki oran bunun altında. Gördüğünüz gibi önümüzde daha gitmemiz gereken çok yol var.” Bezircioğlu, KAGİDER olarak 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kadınların hayatın her alanındaki temsilini destekleyecek çalışmalarımıza devam ederken, kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Deprem bölgesinde projeler sürüyor

Esra Bezircioğlu, deprem bölgesinde hayata geçirdikleri ve planladıkları projeler hakkında şu bilgileri verdi: “KAGİDER olarak depremin ilk anından itibaren üyelerimizle birlikte öncelikle acil ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtik. Bunu yaparken de kalıcı çözümler üretmek üzere çalışmalarımıza başladık. Bölgedeki iş insanlarını, öğrencileri, kadın girişimcileri desteklemek için oluşturduğumuz konsorsiyumla Hatay EXPO’da kurduğumuz 'Mekân' tamamlanmak üzere, önümüzdeki haftalarda açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya için de planlarımızı hazırladık. Diğer taraftan Hatay’da kurulan 'Örnek Evler' yaşam alanında yer alan 'üretim merkezini' KAGİDER olarak yaptırıyoruz.”