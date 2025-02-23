Kadir Özbey: Enflasyon döneminde gayrimenkul yatırımı çok önemli!

Ülkemizdeki enflasyon oranlarının yükselmesiyle birlikte, yatırımcıların gayrimenkule yönelme eğilimlerinin arttığını belirten Özbey, “Enflasyon dönemlerinde gayrimenkul yatırımları, sermayeyi korumanın ve değerlendirmenin en etkili yoludur. Bu süreçte gayrimenkul, yatırımcılar için güvenli bir liman haline geliyor. Özellikle İstanbul gibi dinamik bir piyasada, doğru lokasyonlarda yapılan yatırımlar önemli kazançlar sağlayabiliyor,” dedi.

Özbey, yatırımcıların, gayrimenkul alımında yerel piyasa trendlerini dikkatlice analiz etmeleri gerektiğini ve stratejik konumların gelecekte değer kazanacağını da sözlerine ekledi.

Lova Yapi İnşaat'tan esnek ve müşteri odaklı strateji

Lova Yapı İnşaat’ın kurucusu Kadir Özbey, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını ve esnek stratejilerini detaylandırdı.

Özbey, “Müşteri memnuniyeti, bizim için en önemli öncelik. Bu nedenle, piyasa koşullarındaki değişiklikleri hızlı bir şekilde analiz edip, buna uygun çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek için sürekli anketler ve geri bildirimler alıyoruz,” diye ifade etti. Ayrıca, şirketin güçlü bir Ar-Ge departmanı bulunduğunu ve bu ekibin, yeni projelerin tasarımında ve uygulamasında yenilikçi yaklaşımlar geliştirdiğini belirtti.

Özbey, “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu çerçevede, sürdürülebilir yapı malzemeleri kullanarak çevre dostu projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz,” diyerek şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını vurguladı.

Lova Yapı İnşaat’tan gelecek vizyonu: Turizm ve gıda sektörlerine açılım

Kadir Özbey, Lova Yapı İnşaat’ın sadece inşaat sektöründeki başarısını değil, aynı zamanda turizm ve gıda sektörlerine açılma hedeflerini de paylaştı.

“Gelecekte, modern yaşamın mimarı olma vizyonumuzla, yeni projeler ve farklı sektörlerde büyüme arayışımızı sürdüreceğiz. Turizm sektöründe lüks konaklama tesisleri geliştirmek ve gıda sektöründe sağlıklı ve organik ürünler sunan zincir marketler açmak gibi projelerimiz var,” diyen Özbey, bu yatırımların hem şirketin büyümesine katkı sağlayacağını hem de topluma fayda sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, bu sektörlerdeki genişlemelerinin, yerel istihdama da önemli katkılar sunacağına dikkat çekti.

Özbey, “Amacımız, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle müşterilerimize değer katmak ve toplumumuza olumlu bir etki bırakmaktır,” diyerek şirketin sosyal sorumluluk anlayışını ifade etti.