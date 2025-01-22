'Kafayı yemişsin' diyenleri dinlemedi, ilçede bir ilki yaptı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Yılanlı köyünde yaşayan İbrahim Akkurt, 2023 yılında 25 dekarlık alana deve kuşu çiftliği kurdu. Çiftlikte şu an 159 hayvan var ama zaman zaman sayıları 200'e kadar ulaşıyor.

Çiftliğini anlatan İbrahim Akkurt, çiftliğini ilk olarak 2001 yılında açmayı planladığını ve o günden bu yana bunun hayaliyle yaşadığını söyledi.

Akkurt, deve kuşunun gagası ve tırnağının ilaç sektöründe kullanıldığını, çiftliği açarken çeşitli tepkiler aldığını, "Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, herkes burada sığır besiciliği yapıyor sen neden yapmıyorsun, bunu kime satacaksın, sen batmak mı istiyorsun?" dendiğini söyledi.

Akkurt, "Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım." diye konuştu.

Tüm kentlere gönderiyor

Akkurt, deve kuşu olmadan Sakarya'dan aldığı yumurtalarla üretime başladığını ve sonraki süreçte farklı illerden satın aldığı hayvanlarla sayıyı artırdığını belirtti.

Çiftlikte deve kuşu sayısının zaman zaman 200'e ulaştığını ve ciddi talepler olduğunu dile getiren Akkurt, "Sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz bunları satmak değil, etlik ve damızlık üretmek. Yılda 20 bin yavru üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşini çok sevdiğini vurgulayan Akkurt, devletten destek alarak daha fazla üretim yapmak istediğini kaydetti.

25 tavuk yumurtasına bedel

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, çiftlikte dişi, erkek, damızlık ve etlik olarak yaklaşık 159 deve kuşu bulunduğunu belirterek "Deve kuşunun eti, yumurtası, tüyü ve derisi çok kıymetlidir. Eti yüzde 3 yağ oranına sahiptir. Yumurtası da yaklaşık 25 tavuk yumurtasına denk geliyor" dedi.