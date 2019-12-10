Kafkas iş insanları üçüncü kez buluştu

10 Aralık 2019

“Birlikteysek güçlüyüz” sloganı ile yola çıkan Kafkas İş İnsanları Derneği (KAFİAD), iş insanlarını buluşturmaya devam ediyor. Foruma Anadolu’nun her köşesinden iş insanları ilgi gösterdi. Katılım beklenenin üstünde oldu.



Açılış konuşmasını yapan KAFİAD Baskani Yusuf Taymaz, KAFİAD’ın kuruluş amacının “Kafkas kökenli iş insanlarını buluşturmak, iş birlikteliği ile daha büyük başarılara imza atmak” olarak açıkladı. Geçmiş yöneticilere, kuruculara katılımcılara ve iş dünyasına hizmet eden insanlara teşekkür eden Taymaz, bu birlikteliğin gelecek için ümit verdiğini kaydetti.



Programın moderatörlüğünü yaşam koçu, eğitim danışmanı Necla Çakıcı Aşan yaparken programda sektöründe öncü firmalar da söz aldı ve başarı hikayelerini, ekonomik durum değerlendirmelerini ve geleceğe bakış açılarını anlattılar.



Ubıhça konuşan son kişi olarak bilinen Tevfik Esenç Belgeseli’nin yapımcısı Burcu ve Burak Esenç kardeşlere de plaket takdim edildi.



Programda American Life baş hizmetkarı Ufuk Vurdum, Karsu Tekstil Nevzat Seyok, Webtures Kaan Gülten, Emektar Makine Serap Demirer, Neris A.Ş adına Ayşen Dağıstanlı ve Metroray AŞ adına Cengiz Atalar söz aldı.



İş formu ikili görüşmelerle sona erdi.