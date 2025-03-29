Kahve, bayram sohbetlerinin vazgeçilmezi

Günay DEMİRBAĞ

Ramazan Bayramı, sade­ce tatlıların değil, kah­venin de başrolde oldu­ğu özel zamanlardan biri. Uzun süren oruç dönemi sonrası, bayram geleneksel Türk kah­vesiyle başlarken, gün boyunca misafirliklerde kahve ikramla­rı devam ediyor. Hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli bir yere sahip olan kahve, sohbetle­rin eşlikçisi olarak öne çıkarak bayramla birlikte tüketiminde belirgin bir artış gözlemleniyor. Peki, bayramda kahve tüketimi­ni sağlıklı bir şekilde düzenle­mek için nelere dikkat etmeli? Kahve ile ilgili soruları Arabi­ca Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın’dan öğrendik

Ramazan sonrası bayramda kahve tüketimi nasıl değişiyor?

Ramazan Bayramı’nda kahve tüketimi, özellikle bayram ziya­retleri ve kutlamalar sırasında farklılık gösteriyor. Bayram sabahı, Türk kahvesine olan ilgi artarken, kahve, ziyaret­lerde misafirlere ikram edilen geleneksel bir içecek haline geliyor. Ailelerin bir araya geldiği bayram saba­hında Türk kahvesi, hem sohbetin eşlik­çisi oluyor hem de bayramın tatlılarıy­la birlikte sunulu­yor. Türk kahve­sinin, bayram­daki bu özel anları daha da keyifli hale ge­tirdiği dü­şünülüyor.

Ayrıca kahve, sindi­rim sistemine yardımcı olması nedeniyle özellikle ağır yemek­lerin ardından tercih ediliyor. Bayramda kahve, sadece bir içe­cek değil, aynı zamanda bir ara­ya gelerek geçirilen değerli za­manların da bir simgesi haline geliyor. Bayramın gelmesiyle havaların ısınmasıyla birlikte soğuk kahveler de popülerleşi­yor. Latte, cappuccino gibi so­ğuk seçenekler, bayramın tadını çıkaranlara ferahlatıcı bir alter­natif sunuyor.

“Türk kahvesi, hem geleneksel bir alışkanlık hem de sağlıklı”

Ramazan ayında oruç ne­deniyle kahve tüketimi sınır­lı olurken, bayramla birlikte kahveye olan ilgi artıyor. Bay­ram kahve keyfini özgürce ya­şamanın zamanı olsa da sağlıklı bir şekilde tüketilmesi oldukça önemli. Bayramda özellikle ha­fif kahveler tercih ediliyor; so­ğuk kahveler, latte, cappuccino ve geleneksel Türk kahvesi gi­bi seçenekler bayramın tadını çıkaranlara eşlik ediyor. Ancak, kahve tüketiminde aşırıya kaç­mamak gerekiyor, çünkü fazla kahve mideyi rahatsız edebili­yor. Bayram sabahı bir fincan Türk kahvesi, hem geleneksel bir alışkanlık hem de sindirimi kolaylaştırıcı bir seçenek olarak keyifli bir tercih olarak öne çı­kıyor.

Türk kahvesinin sosyal ve kültürel önemi nedir?

Ramazan Bayramı’nda Türk kahvesi, özellikle ailelerin ve misafirlerin bir araya geldi­ği anların vazgeçilmezi oluyor. Kahve, sadece bir içecek olma­nın ötesinde, sohbetin başladığı ve insanlar arasında sıcak iliş­kilerin kurulduğu bir ortam ya­ratıyor. Bayramda Türk kahve­si içmek, hem kültürümüzdeki önemli bir gelenek olarak yeri­ni alırken, hem de birlikte geçi­rilen zamanın, paylaşılan an­ların bir simgesi haline geliyor. Bir fincan kahve, sadece kahve içmek değil, aynı zamanda sev­diklerimizle vakit geçirme, duy­gusal bağları güçlendirme fırsa­tı da sunuyor. Bu yüzden Türk kahvesi, Ramazan Bayramı’n­da sosyal paylaşımların ve da­yanışmanın simgesi olarak özel bir anlam taşıyor.

Bayramlarda Türk kahvesi satışlarında bir artış gözlemliyor musunuz?

Ramazan Bayramı’nda Türk kahvesi satışlarında belirgin bir artış gözlemliyoruz. Bayram, geleneksel Türk kahvesinin en çok tercih edildiği dönemler­den biri. Bayram sabahı ailele­rin bir araya geldiği, sohbetle­rin uzun süre devam ettiği an­larda Türk kahvesi vazgeçilmez bir içecek haline geliyor. Bu dö­nemde, hem misafirlere ikram edilen hem de bireysel olarak keyifle içilen Türk kahvesi, sa­tışlarımızda önemli bir artış gösteriyor. Bayramda kahve iç­mek, bir kutlama ve paylaşım anı, bu da satışların artmasına katkı sağlıyor.