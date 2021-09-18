Kahve fiyatı ikiye katlandı

Hüseyin GÖKÇE

Başta Brezilya olmak üzere, önemli kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don olaylarının kahve rekoltesini olumsuz etkilemesi, kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini artırdı. Kakao fiyatında da artış bekleniyor. Bu durum perakende kahve fiyatının da kısa süre içinde iki katına çıkmasına yol açtı. 2021 yılı Mayıs-Haziran döneminde perakende fiyatı 50 lira civarında olan Türk kahvesi, 90-100 liradan satılmaya başlandı. Don olayının gelecek yılın ürünlerini de olumsuz etkileyeceği kaydedilirken, fiyatın 200 liraya kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Fiyat artışlarının en büyük sebebinin Brezilya’da yaşanan don olayları ve bölgede yağmurun beklenenden az yağması olduğunu belirten Kocatepe Kahve A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yıldırım, artışın sürebileceği uyarısında bulundu. Fiyat artışının etkisinin azaltılması amacıyla gümrük vergilerinin yüzde 13’ten yüzde 8’e düşürülmesinin fiyata çok yansımasını beklemediğini söyleyen Yıldırım, önümüzdeki dönemde fiyatta daha fazla artış beklediğini kaydetti. Döviz fiyatlarındaki artışın, tamamen ithal edilen kahve fiyatını doğal olarak yükselttiğini söyleyen Hasan Yıldırım, tropik iklime sahip ülkelerden ithal edilen kakao fiyatında da artışlar yaşandığını aktardı.

Yıldırım şu bilgileri verdi: “ Tropik bölgelerdeki meteorolojik değişiklikler kahve ağaçları için son derece önemlidir. Özellikle sert rüzgarlara ve soğuğa karşı çok hassas olan Arabica ağaçları için iklimatik faktörler hayati önem taşır. Örneğin bu sene direkt ithalat yaptığımız Brezilya Rio-Minas bölgesindeki tarlalar olumsuz hava koşulları sebebiyle ciddi zarar gördü. Bölgede uzun yıllardır görülmeyen don olayları ve agresif soğuk rüzgarlar ağaçları kuruttu. Sonuç olarak rekoltenin ciddi oranda düşmesi ve buna bağlı oluşan ciddi fiyat artışları tedarik zincirinin kırılmasına sebep olmuş durumda."