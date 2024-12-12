Kahve makinelerine talep arttı firmalar uzak pazarlara yöneldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Özellikle Türk kahvesine olan küresel ilginin son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini kaydeden Korkmaz Genel Müdürü Kerim Korkmaz, “Geleneksel Türk kahvesinin lezzeti, kültürel mirası ve ritüel havası, dünyanın dört bir yanında kahve severlerin dikkatini çekiyor.

Bu ilgi, Türk kahve makinelerine olan talebi de önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcılar, geleneksel yöntemlerin kolaylığını ve pratikliğini modern teknolojilerle birleştiren makinelerle büyük ilgi gösteriyor. Biz de firma olarak, bu talebi karşılamak için yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Türk kahvesini tüm dünyada daha erişilebilir ve keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

15 yeni şube açmayı hedefliyor

Önümüzdeki yıl yenilikçi ürünler, sürdürülebilir üretim süreçleri ve ihracat odaklı büyüme stratejileriyle sektördeki öncülüklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kerim Korkmaz, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısıyla önümüzdeki dönemde güçlü bir büyüme potansiyeli taşıdığını belirterek, yeni dönemde 15 adet yeni şube yatırımı gündemlerine aldıklarını açıkladı.

Çelik mutfak eşyalarını Kandıra’da, elektrikli ev aletlerini ise Tuzla’daki tesislerinde ürettikleri bilgisini veren Kerim Korkmaz, “Ürün portföyümüzde öne çıkan grup, çelik pişirme ürünleri olup bu kategoride sektör lideri konumundayız.

Bu yıl kahve makineleri kategorisinde, inovatif bir seri olan Korkmaz Drippa Filtre Kahve Makinesi’ni tüketicilerle buluşturduk. Drippa, 1.250 ml’lik geniş haznesiyle tek seferde 10 fincan kahve hazırlayabiliyor. Otomatik zamanlama özelliği sayesinde kahve hazırlama saatini önceden ayarlayarak kullanıcılara pratiklik sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Üretimin yüzde 35’ini ihraç ediyor

Yılsonuna doğru çelik ürünleri üretimlerinde kapasiteyi 2 katına çıkardıklarını ve fabrikalarını çift vardiya çalışacak duruma getirdiklerini ileten Kerim Korkmaz, makine yatırımlarını artırdıklarını ve cirosal anlamda bu yılki büyümelerinin ise geçen yıla göre yüzde 40, önümüzdeki yıl ise yüzde 65’lik bir büyüme hedeflediklerini ifade etti.

Yenilikçi ürünlerini 125 farklı ülkeye ulaştırdıklarını ve global pazarda güçlü bir yere sahip olduklarını dile getiren Kerim Korkmaz, “Yıllık 4,2 milyonluk üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz ve toplam ciromuzun dörtte birini ihracat gelirleri oluşturuyor. Almanya, Mısır, Kuveyt ve Slovanya gibi pazarlarda uzun yıllardır güçlü bir varlık gösteriyoruz.

Geçen yıl Guatemala pazarına giriş yaparak Orta Amerika’daki varlığımızı da genişlettik. Kahve makinelerimiz ise başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere birçok ülkede ilgi görüyor. İnovatif ve tasarımlarımız sayesinde farklı tüketici ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerimiz ile global pazar payımızı artırmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge’ye cironun yüzde 3‘ünü ayırıyor

Son dönemde yeni nesil tüketicilerin akıllı ve işlevsel ürünlere olan ilgisini yakından takip ettiklerini bildiren Kerim Korkmaz, Ar-Ge çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti. Teknolojiyi tasarımın merkezine koyarak, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerine dikkat çeken Kerim Korkmaz, “Bu kapsamda, özellikle kahve makineleri gibi elektrikli ev aletlerinde otomasyon, enerji tasarrufu ve kişiselleştirilebilir kullanım özelliklerine öncelik veriyoruz.

Örneğin, sıcaklık algılayıcı ve taşma önleyici sensörler, makine susuz kaldığında otomatik koruma sistemi ve termo balans teknolojisiyle köz tadında kahve yapma gibi özellikler tüketicilerin beklentilerini karşılamak üzere geliştirdiğimiz inovasyonlardan sadece birkaçı. Marka olarak, Ar-Ge faaliyetlerine ciromuzdan yüzde 3’lük bir pay ayırıyoruz” dedi.

Portföyünde 11 farklı kahve makinesi var

Korkmaz olarak kahve makineleri sektöründe uzun yıllardır yenilikçi ürünler sunduklarını ve kullanıcılara iyi bir kahve deneyimi doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Kerim Korkmaz, “Bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, farklı ihtiyaçlara hitap eden çeşitli kahve makineleri üretiyoruz. Şu an pazarda, espresso makinelerinden filtre kahve makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazemiz ile yer alıyoruz. Toplamda 11 farklı kahve makinesi modelimiz bulunuyor” diye konuştu.