Kahvede teşvikli yatırım 4’e katlandı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de kahve tüketimi arttıkça, bu alana yönelik yatırımlar da ivme kazanıyor. Kahve alanına yapılan yatırımlara devlet tarafından verilen teşvik belgelerinde de her geçen yıl artış görülüyor. Sektörün 2016 yılında pazar büyüklüğü 500 milyon TL iken, bu rakam, 2021'de 3 milyar TL'ye ulaştı. Pandemi öncesi 2019 yılında 8 girişim, 115,4 milyon TL’lik teşvik alırken, pandemi yılı olan 2020’de girişim sayısı 11’e çıktı, ancak yatırım belgesi tutarı 89,6 milyon TL’ye geriledi. 2021 yılının ilk 10 ayında ise yatırım tutarı yaklaşık 4’e katlandı, 17 girişim tarafından kahve alanına 416,7 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi alındı. Söz konusu teşvik belgelerinin yüzde 90’ı komple yeni yatırımlara verildi. Bu alanda en büyük yatırım 284,5 milyon TL ile Kurukahveci Mehmet Efendi’ye ait.

Türkiye kahve pazarının, tüketim olarak AB’nin altında olması ve yeni yeni gelişmeye başlaması, yabancı ve yerli markalar için fırsatlar sunuyor. Son dönemde neredeyse her köşede bir kahve dükkânının açılmasıyla yeni markalar da ortaya çıkıyor. Sektörde yatırımlar kafe-restoran açmak, şubeleşmek veya yeni markalar yaratmak için yapılıyor. Bunun yanı sıra roastery adı verilen kahve kavurma tesislerinin kurulumu ve üretimi için de yoğun yatırımlar dikkat çekiyor.

Tüketim 1 kilogramın üzerine çıktı

Kahve sektöründe, son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dış pazarlar baz alındığında en çok büyümenin ve şubeleşmenin yaşandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gastronomi Yazarı ve Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, özellikle yurtdışı zincirlerin Türkiye pazarında şube sayılarını artırması, yeni yerel ve butik kahve markalarının oluşturulmasıyla ulaşılabilirliğin kolaylaşmasının, sektörün büyümesindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı. Kafe ve restoranlar, pandemi sürecinde negatif anlamda en çok etkilenen alanlar olsa da kahvede online alışveriş pazarında ciddi bir artış görüldüğünü aktaran Girginol, “Online alışveriş ile evlerdeki kahveseverlere kahvenin ulaşması sağlandı. 2002’de kişi başı kahve tüketimi 200 gram iken şu an 1 kilogramın üzerine çıktı. Yıl bazlı bakıldığında büyüme diğer ülkelere göre gözle görülebilir seviyede iyi. Bu büyümenin, pandeminin etkilerinin azalması ve ekonomik şartların yatırımcı tarafında düzelmesi ile daha da hızlanacağı kesin” dedi.

Sektörde 3. nesil butik mekanların açılma ve büyüme hızının yurtdışı ağırlıklı markalı firmalara göre daha fazla olduğunu ifade eden Girginol, “Kapanan ve açılan şubeler ile rakam değişken olsa da yaklaşık olarak Starbucks 550, Kahve Dünyası 200, Gloria Jeans 100, Caff e Nero 80, Caribou Coff ee 60 şubesi ile Türkiye’de hizmet veren markalar arasında yer alıyor” diye konuştu.

Türk kahvesi tüketimde ilk sırada

Tüketim listesinde Türk kahvesi ilk sıradaki yerini koruyor. Ancak soğuk hazır kahveler, filtre kahve ve diğer espresso bazlı içeceklerin tüketimi de her geçen gün artıyor. Türkiye’de genel olarak espresso bazlı içecekler içinde de sütlü olanlar ağırlıkla tercih ediliyor. En çok tüketilen caffe latte ve cappuccino gibi sütlü ürünler espresso bazlı kahve türleri.

Gloria Jean’s 2022'de franchise mağaza sayısını 2 katına çıkaracak

Gloria Jean’s Coffees’ın 2022 yılında franchise mağaza sayısını iki katına çıkarmayı hedefl ediğini belirten Gloria Jean’s Coffees Genel Müdürü Emrah Bilgin, yenilenen marka kimlikleri ve özgün kahveleriyle bugün Türkiye’de 33 ilde 100 mağazada hizmet verdiklerini bildirdi. 2022’de franchise mağaza sayısını sene sonuna kadar iki katına çıkararak toplamda 200 franchise mağaza sayısına ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Bilgin, “Gloria Jean’s Coffees Türkiye, franchise giriş bedeli 300.000 lira + KDV olup royalty oranı net cirodan yüzde 5’tir. Mağazaların aylık ciro hedefi minimum 250.000 TL’dir. Franchise vermeyi planladığımız ilk 5 il Adana, Hatay, Konya, Sivas ve Afyonkarahisar” ifadelerini kullandı.