Kalıntı limitleri kuru meyvede zorlu döneme işaret ediyor
Kuru meyve sektörü Avrupa Birliği ihracatında kalıntı limitleri nedeniyle sorunlar yaşıyor. Sektörde kalıntı limitlerinin daha düşeceğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, sektör ihracatında bu senenin daha zorlu geçeceğini söyledi.
Özlem SARSIN
Ege İhracatçı Birlikleri ve Aydın Ticaret Borsası, kuru meyve sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısının geliştirilmesi, ihracatın artırılması, üretim ve ihracat kaynaklı sorunlara çözüm bulunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, kuru incir üreticileri, tüccarı ve ihracatçı firmaların katılımlarıyla Kuru İncir Kalite ve Gıda Güvenliği Çalıştayı düzenledi.
Çalıştayda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber incirin tarımsal ihracatın önemli ürünlerinden biri olduğunu söyleyerek, kalıntı limitleri açısından bu senenin daha zorlu geçeceğini söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülke limitleri arasında ciddi farklar olduğunu dile getiren Dilber, “Limit farklılıkları konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Başka ülkelerdeki limitler ile AB ülkeleri limitleri arasında gerçekten ciddi farklar var. Yeni bulaşanlar yönetmeliğini yeni yayınladık. Kalıntı limitleri daha da düşecek. Dolayısı ile bu sene limitler bakımından daha da zor bir süreç olacak” dedi.
Ege Kuru Meyve eve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık da 2-3 yıldır incir rekoltesinin gerilediğini söyleyerek, “70-75 bin hatta 80 bin tonu zorlayan bir ihracat gerçekleştirirken bugün 55-60 bin tonlara geriledik. İncirde ciddi sıkıntımız var. Yaşanan toksinler, ama rekolte itibari ile ciddi bir gerileme söz konusu ve bu gerilemenin getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz” dedi.
Toksin sorunlarında sadece ihracatçının mücadelesi ile bir yere varmanın mümkün olmadığını söyleyen Işık, “Biz bu konuda bu sene çok zorlandık. İhracatta yapılması gerekenler var. Dut ihracatı artık bitti. Kayısı ihracatında teklif dahi verilmemeye başlandı. Bu sene kontrol sıklığını da artıracaklarmış. Oflotiksinde kontrol yoktu ona da kontrol geliyormuş. Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile el ele çalışmamız gerekiyor” dedi.
“İhracatta itibarımız zedeleniyor”
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da “Borsamız kuru incirin ticari değerinin artması, markalaşması ve uluslararası pazarda daha güçlü yer edinmesi amacı ile önemli çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizden özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilen kuru incirde yaşanan toksin sorunu ihracatçı firmalar açısından ciddi maaliyetlere neden olmaktadır. İhracat itibarımızın zedelenmesine yol açmaktadır. Borsamız Aydın Soğuk Hava Depoculuk bünyesinde kurduğu A Tipi antrepo ile ihracat sürecinde yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalışmaktadır” dedi.