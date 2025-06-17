Kalıntı limitleri kuru meyvede zorlu döneme işaret ediyor

Özlem SARSIN

Ege İhracatçı Birlikleri ve Aydın Ticaret Borsası, kuru meyve sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi yapı­sının geliştirilmesi, ihracatın ar­tırılması, üretim ve ihracat kay­naklı sorunlara çözüm bulun­ması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, ku­ru incir üreticileri, tüccarı ve ih­racatçı firmaların katılımlarıy­la Kuru İncir Kalite ve Gıda Gü­venliği Çalıştayı düzenledi.

Çalıştayda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber incirin tarımsal ihracatın önemli ürünlerinden biri oldu­ğunu söyleyerek, kalıntı limit­leri açısından bu senenin daha zorlu geçeceğini söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülke li­mitleri arasında ciddi farklar ol­duğunu dile getiren Dilber, “Li­mit farklılıkları konusunda giri­şimlerimiz devam ediyor. Başka ülkelerdeki limitler ile AB ülke­leri limitleri arasında gerçekten ciddi farklar var. Yeni bulaşanlar yönetmeliğini yeni yayınladık. Kalıntı limitleri daha da düşe­cek. Dolayısı ile bu sene limitler bakımından daha da zor bir sü­reç olacak” dedi.

Ege Kuru Meyve eve Mamul­leri İhracatçıları Birliği Yöne­tim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık da 2-3 yıldır incir rekol­tesinin gerilediğini söyleyerek, “70-75 bin hatta 80 bin tonu zor­layan bir ihracat gerçekleştirir­ken bugün 55-60 bin tonlara ge­riledik. İncirde ciddi sıkıntımız var. Yaşanan toksinler, ama re­kolte itibari ile ciddi bir gerile­me söz konusu ve bu gerileme­nin getirdiği sıkıntıları yaşıyo­ruz” dedi.

Toksin sorunlarında sadece ihracatçının mücadelesi ile bir yere varmanın mümkün olmadı­ğını söyleyen Işık, “Biz bu konu­da bu sene çok zorlandık. İhra­catta yapılması gerekenler var. Dut ihracatı artık bitti. Kayısı ihracatında teklif dahi verilme­meye başlandı. Bu sene kontrol sıklığını da artıracaklarmış. Of­lotiksinde kontrol yoktu ona da kontrol geliyormuş. Tarım Ba­kanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile el ele çalışmamız gerekiyor” dedi.

“İhracatta itibarımız zedeleniyor”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da “Borsamız kuru incirin ticari değerinin artması, markalaşması ve uluslararası pazarda daha güçlü yer edinmesi amacı ile önemli çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizden özellikle Avrupa ülkelerine ihraç edilen kuru incirde yaşanan toksin sorunu ihracatçı firmalar açısından ciddi maaliyetlere neden olmaktadır. İhracat itibarımızın zedelenmesine yol açmaktadır. Borsamız Aydın Soğuk Hava Depoculuk bünyesinde kurduğu A Tipi antrepo ile ihracat sürecinde yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalışmaktadır” dedi.