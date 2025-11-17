KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel : "Faizler ve yatırımlar sektörü rahatlatacak"

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KA­MİAD) Başkanı Ali Adı­güzel, faizlerin düşmesi ve kamu yatırımlarının yeniden artma­sıyla inşaat sektöründe toparlan­ma beklediklerini söyledi. Kah­ramanmaraş depremleri son­rasında kamu yatırımlarının durdurulması veya yavaşlatılma­sıyla zorlu bir süreç geçiren mü­teahhitler, 2026 yılının sektör için kritik bir yıl olacağını ancak umutlu olduklarını ifade ettiler.

Adıgüzel, “Hem afet bölgesi dı­şında kalan kamu müteahhitle­ri hem de ülke genelinde yüksek faiz oranları nedeniyle konut sa­tamayan yatırımcı müteahhit­ler, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle sektör, faizle­rin düşmesini ve kamu yatırım­larının yeniden başlamasını dört gözle bekliyor. Önümüzdeki yıl­dan itibaren sektörde yeniden bir hareketlilik olacağına inanıyo­ruz” dedi.

Kahramanmaraş depremle­ri sonrasında Türkiye genelin­de inşaat faaliyetlerinde bir ek­sen kayması yaşandığını belir­ten Adıgüzel, devlet eliyle yapılan yatırımların büyük bölümünün deprem bölgesine yönlendirildi­ğini ifade etti. Adıgüzel, “Deprem sonrası bütçelerin önemli kısmı afet bölgesine aktarıldı. Son veri­lere göre 350 bin deprem konutu teslim edildi. Hükümetimiz, 2,5- 3 yıl gibi kısa bir sürede deprem konutlarındaki hedefini büyük ölçüde tamamlamış olacak” diye konuştu.

“Yerinde dönüşüm projelerinin kamu yatırımları kadar hızlı ilerleyemedi”

Yerinde dönüşüm projeleri­nin kamu yatırımları kadar hız­lı ilerleyemediğine dikkat çeken Adıgüzel şöyle konuştu: “Özel sektörde faaliyet gösteren yap-sat müteahhitleri, deprem son­rası dönemde pozisyon almakta zorlandı. Çünkü illerdeki farklı imar yönetmelikleri ve her ken­tin farklı imar dokusunu bir stan­darta getirerek çalışmalara baş­lamak kolay olmadı. Bu nedenle yerinde dönüşüm projeleri, kamu yatırımlarına oranla nispeten da­ha ağır ilerledi. Yerinde dönüşüm başvuruları Haziran 2025’te ta­mamlandı. Bu projelerin de 2026 yılının sonuna kadar tamamla­nacağını öngörüyoruz. Bu sayede afet bölgesindeki konut açığının da çok büyük oranda kapanacağı­nı düşünüyoruz.”

2026 yılının sektör açısından kritik bir döneme işaret ettiği­ni belirten Başkan Adıgüzel, ka­mu yatırımlarının da yeniden iv­me kazanacağını söyledi. Adıgü­zel konuyla ilgili şunları kaydetti: “Kamu yatırımları azaldığı için, aşırı rekabetçi ortam nedeniy­le birçok müteahhit maliyetine veya zararına çalışmak zorunda kaldı. Ancak afet konutlarının ta­mamlanması ve hükümetimizin açıkladığı 500 bin sosyal konut, bu alanda yeni bir sürecin başla­dığını göstermektedir.”

“Suriye’nin yeniden inşasında Türk müteahhitleri desteklenmeli”

Suriye’nin yeniden inşasına da değinen Adıgüzel, Suriye’de sa­vaşın bitmesiyle birlikte savaşta yıkılmış şehirlerin inşası; bilhas­sa bölgeye yakın illerdeki müte­ahhitler için büyük önem arz et­mektedir. Devletimiz Suriye ko­nusunda bugüne kadar hiçbir ülkenin göstermediği kardeşliği ve misafirperverliği göstermiştir. Şimdi de bu şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında en büyük payı ülkemizdeki iş insanlarının alması için ön ayak olmalı ve sek­törümüze destek olmalıdır” dedi.