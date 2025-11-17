KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel : "Faizler ve yatırımlar sektörü rahatlatacak"

Google Haberler

Faizlerin düşmesi ve kamu yatırımlarının yeniden canlanmasıyla inşaat sektöründe 2026’dan itibaren güçlü bir toparlanma bekleniyor. KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, “Önümüzdeki yıldan itibaren sektörde yeniden bir hareketlilik olacağına inanıyoruz” diyerek müteahhitlerin umutlu olduğunu vurguladı.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KA­MİAD) Başkanı Ali Adı­güzel, faizlerin düşmesi ve kamu yatırımlarının yeniden artma­sıyla inşaat sektöründe toparlan­ma beklediklerini söyledi. Kah­ramanmaraş depremleri son­rasında kamu yatırımlarının durdurulması veya yavaşlatılma­sıyla zorlu bir süreç geçiren mü­teahhitler, 2026 yılının sektör için kritik bir yıl olacağını ancak umutlu olduklarını ifade ettiler.

Adıgüzel, “Hem afet bölgesi dı­şında kalan kamu müteahhitle­ri hem de ülke genelinde yüksek faiz oranları nedeniyle konut sa­tamayan yatırımcı müteahhit­ler, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle sektör, faizle­rin düşmesini ve kamu yatırım­larının yeniden başlamasını dört gözle bekliyor. Önümüzdeki yıl­dan itibaren sektörde yeniden bir hareketlilik olacağına inanıyo­ruz” dedi.

Kahramanmaraş depremle­ri sonrasında Türkiye genelin­de inşaat faaliyetlerinde bir ek­sen kayması yaşandığını belir­ten Adıgüzel, devlet eliyle yapılan yatırımların büyük bölümünün deprem bölgesine yönlendirildi­ğini ifade etti. Adıgüzel, “Deprem sonrası bütçelerin önemli kısmı afet bölgesine aktarıldı. Son veri­lere göre 350 bin deprem konutu teslim edildi. Hükümetimiz, 2,5- 3 yıl gibi kısa bir sürede deprem konutlarındaki hedefini büyük ölçüde tamamlamış olacak” diye konuştu.

Yerinde dönüşüm projeleri­nin kamu yatırımları kadar hız­lı ilerleyemediğine dikkat çeken Adıgüzel şöyle konuştu: “Özel sektörde faaliyet gösteren yap-sat müteahhitleri, deprem son­rası dönemde pozisyon almakta zorlandı. Çünkü illerdeki farklı imar yönetmelikleri ve her ken­tin farklı imar dokusunu bir stan­darta getirerek çalışmalara baş­lamak kolay olmadı. Bu nedenle yerinde dönüşüm projeleri, kamu yatırımlarına oranla nispeten da­ha ağır ilerledi. Yerinde dönüşüm başvuruları Haziran 2025’te ta­mamlandı. Bu projelerin de 2026 yılının sonuna kadar tamamla­nacağını öngörüyoruz. Bu sayede afet bölgesindeki konut açığının da çok büyük oranda kapanacağı­nı düşünüyoruz.”

2026 yılının sektör açısından kritik bir döneme işaret ettiği­ni belirten Başkan Adıgüzel, ka­mu yatırımlarının da yeniden iv­me kazanacağını söyledi. Adıgü­zel konuyla ilgili şunları kaydetti: “Kamu yatırımları azaldığı için, aşırı rekabetçi ortam nedeniy­le birçok müteahhit maliyetine veya zararına çalışmak zorunda kaldı. Ancak afet konutlarının ta­mamlanması ve hükümetimizin açıkladığı 500 bin sosyal konut, bu alanda yeni bir sürecin başla­dığını göstermektedir.”

Suriye’nin yeniden inşasına da değinen Adıgüzel, Suriye’de sa­vaşın bitmesiyle birlikte savaşta yıkılmış şehirlerin inşası; bilhas­sa bölgeye yakın illerdeki müte­ahhitler için büyük önem arz et­mektedir. Devletimiz Suriye ko­nusunda bugüne kadar hiçbir ülkenin göstermediği kardeşliği ve misafirperverliği göstermiştir. Şimdi de bu şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında en büyük payı ülkemizdeki iş insanlarının alması için ön ayak olmalı ve sek­törümüze destek olmalıdır” dedi.

