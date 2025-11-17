KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel : "Faizler ve yatırımlar sektörü rahatlatacak"
Faizlerin düşmesi ve kamu yatırımlarının yeniden canlanmasıyla inşaat sektöründe 2026’dan itibaren güçlü bir toparlanma bekleniyor. KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, “Önümüzdeki yıldan itibaren sektörde yeniden bir hareketlilik olacağına inanıyoruz” diyerek müteahhitlerin umutlu olduğunu vurguladı.
Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, faizlerin düşmesi ve kamu yatırımlarının yeniden artmasıyla inşaat sektöründe toparlanma beklediklerini söyledi. Kahramanmaraş depremleri sonrasında kamu yatırımlarının durdurulması veya yavaşlatılmasıyla zorlu bir süreç geçiren müteahhitler, 2026 yılının sektör için kritik bir yıl olacağını ancak umutlu olduklarını ifade ettiler.
Adıgüzel, “Hem afet bölgesi dışında kalan kamu müteahhitleri hem de ülke genelinde yüksek faiz oranları nedeniyle konut satamayan yatırımcı müteahhitler, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle sektör, faizlerin düşmesini ve kamu yatırımlarının yeniden başlamasını dört gözle bekliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren sektörde yeniden bir hareketlilik olacağına inanıyoruz” dedi.
Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye genelinde inşaat faaliyetlerinde bir eksen kayması yaşandığını belirten Adıgüzel, devlet eliyle yapılan yatırımların büyük bölümünün deprem bölgesine yönlendirildiğini ifade etti. Adıgüzel, “Deprem sonrası bütçelerin önemli kısmı afet bölgesine aktarıldı. Son verilere göre 350 bin deprem konutu teslim edildi. Hükümetimiz, 2,5- 3 yıl gibi kısa bir sürede deprem konutlarındaki hedefini büyük ölçüde tamamlamış olacak” diye konuştu.
“Yerinde dönüşüm projelerinin kamu yatırımları kadar hızlı ilerleyemedi”
Yerinde dönüşüm projelerinin kamu yatırımları kadar hızlı ilerleyemediğine dikkat çeken Adıgüzel şöyle konuştu: “Özel sektörde faaliyet gösteren yap-sat müteahhitleri, deprem sonrası dönemde pozisyon almakta zorlandı. Çünkü illerdeki farklı imar yönetmelikleri ve her kentin farklı imar dokusunu bir standarta getirerek çalışmalara başlamak kolay olmadı. Bu nedenle yerinde dönüşüm projeleri, kamu yatırımlarına oranla nispeten daha ağır ilerledi. Yerinde dönüşüm başvuruları Haziran 2025’te tamamlandı. Bu projelerin de 2026 yılının sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu sayede afet bölgesindeki konut açığının da çok büyük oranda kapanacağını düşünüyoruz.”
2026 yılının sektör açısından kritik bir döneme işaret ettiğini belirten Başkan Adıgüzel, kamu yatırımlarının da yeniden ivme kazanacağını söyledi. Adıgüzel konuyla ilgili şunları kaydetti: “Kamu yatırımları azaldığı için, aşırı rekabetçi ortam nedeniyle birçok müteahhit maliyetine veya zararına çalışmak zorunda kaldı. Ancak afet konutlarının tamamlanması ve hükümetimizin açıkladığı 500 bin sosyal konut, bu alanda yeni bir sürecin başladığını göstermektedir.”
“Suriye’nin yeniden inşasında Türk müteahhitleri desteklenmeli”
Suriye’nin yeniden inşasına da değinen Adıgüzel, Suriye’de savaşın bitmesiyle birlikte savaşta yıkılmış şehirlerin inşası; bilhassa bölgeye yakın illerdeki müteahhitler için büyük önem arz etmektedir. Devletimiz Suriye konusunda bugüne kadar hiçbir ülkenin göstermediği kardeşliği ve misafirperverliği göstermiştir. Şimdi de bu şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında en büyük payı ülkemizdeki iş insanlarının alması için ön ayak olmalı ve sektörümüze destek olmalıdır” dedi.