Kamp ürünleri satışı yüzde 40 arttı, ciro yüzde 100 büyüdü
Tatile çıkamayanlar kamp ürünlerine koştu, satışlar yüzde 40 arttı. Turizmdeki ve yeme içme sektöründeki yüksek ücretler, tüketiciyi termos, katlanır sandalye, buzluk gibi ekipmanları satın almaya yöneltti.
Geçen seneye göre satışların yüzde 40 arttığı termos, katlanır sandalye gibi ürünler hakkında bilgi veren Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Genel olarak tabir edebileceğimiz kamp malzemelerinde ithalatçı ülke konumundan ihracatçı ülke konumuna geldik” dedi. Kamp malzemelerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Özellikle doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen tatilciler, piknikçiler ve kampçılar, bu ürünlere olan taleplerini artırdı.
Sıcak havaların etkisiyle serinletici içeceklerini yanlarında taşımak isteyenler termoslara, rahat bir oturma düzeni oluşturmak isteyenler ise katlanabilir sandalye ve masalara yöneldi. “E-ticaret platformları ve açık hava malzemeleri satan mağazalar, bu ürünlerde büyük bir talep patlaması yaşadı. Yüzde 30-40 gibi ürününe göre bir artış söz konusu. Ciro bazında yüzde 100 büyüme var” diyen Mesut Öksüz, “Biliyorsunuz bu sene hem turizmdeki hem de yeme içme sektöründeki fiyat artışları, insanları en masrafsız şekilde tatil yapmaya itti.
Beach’e yüksek ücretler vermek yerine katlanır masa sandalye takımlarına, termoslara rağbet var. Özellikle hafta sonları doğa kaçamağı yapan şehir sakinleri, pratik ve taşınabilir bu ürünlerle konforlu bir deneyim yaşamayı tercih ediyor. Termos, kamp sandalye ve masaların, kullanım kolaylığı ve dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Ürünlere olan ilgi karşısında ülkemizde 8 yıl öncesine kadar ithalatçı konumdayken, şu anda ihracatçı ülke konumuna geldi.
Ürünlerin satışlarında sağlamlık ve kullanılabilirlik ön plana çıkarken, piyasadaki satışların yarısından fazlasını yerli ürünler oluşturuyor. Ayrıca her ne kadar ihracatımızda azalma yaşansa da geçen seneye göre özellikle ülkemizde yeni üretilmeye başlayan termos ve kamp malzemeleri gibi daha önceden ithalatı yüksek olan ürünlerin ihracatlarında özellikle Avrupa’ya ve ABD’ye artış gözlenmektedir” dedi. Öksüz, fiyatların geçen seneye göre yüzde 80 arttığına da dikkat çekti.