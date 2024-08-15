Kamp ürünleri satışı yüzde 40 arttı, ciro yüzde 100 büyüdü

Geçen seneye göre sa­tışların yüzde 40 arttığı ter­mos, katlanır sandalye gibi ürünler hakkında bilgi ve­ren Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Genel olarak tabir edebileceğimiz kamp mal­zemelerinde ithalatçı ülke konumundan ihracatçı ül­ke konumuna geldik” dedi. Kamp malzemelerinin kul­lanımı giderek yaygınlaşı­yor. Özellikle doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen tatil­ciler, piknikçiler ve kampçı­lar, bu ürünlere olan taleple­rini artırdı.

Sıcak havaların etkisiyle serinletici içecekle­rini yanlarında taşımak iste­yenler termoslara, rahat bir oturma düzeni oluşturmak isteyenler ise katlanabilir sandalye ve masalara yönel­di. “E-ticaret platformları ve açık hava malzemeleri satan mağazalar, bu ürünlerde bü­yük bir talep patlaması yaşa­dı. Yüzde 30-40 gibi ürünü­ne göre bir artış söz konusu. Ciro bazında yüzde 100 bü­yüme var” diyen Mesut Ök­süz, “Biliyorsunuz bu sene hem turizmdeki hem de ye­me içme sektöründeki fiyat artışları, insanları en mas­rafsız şekilde tatil yapmaya itti.

Beach’e yüksek ücretler vermek yerine katlanır ma­sa sandalye takımlarına, ter­moslara rağbet var. Özellikle hafta sonları doğa kaçama­ğı yapan şehir sakinleri, pra­tik ve taşınabilir bu ürünlerle konforlu bir deneyim yaşa­mayı tercih ediyor. Termos, kamp sandalye ve masala­rın, kullanım kolaylığı ve da­yanıklılık gibi özellikleri sa­yesinde satışlarının artma­ya devam etmesi bekleniyor. Ürünlere olan ilgi karşısın­da ülkemizde 8 yıl öncesine kadar ithalatçı konumday­ken, şu anda ihracatçı ülke konumuna geldi.

Ürünlerin satışlarında sağlamlık ve kullanılabilirlik ön plana çı­karken, piyasadaki satışla­rın yarısından fazlasını yerli ürünler oluşturuyor. Ayrıca her ne kadar ihracatımızda azalma yaşansa da geçen se­neye göre özellikle ülkemiz­de yeni üretilmeye başlayan termos ve kamp malzeme­leri gibi daha önceden itha­latı yüksek olan ürünlerin ihracatlarında özellikle Av­rupa’ya ve ABD’ye artış göz­lenmektedir” dedi. Öksüz, fiyatların geçen seneye gö­re yüzde 80 arttığına da dik­kat çekti.