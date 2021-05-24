Kamu inşaat projeleri için fiyat farkı talebi

İnşaat sektöründe demir-çelik başta olmak üzere çok büyük maliyet artışları yaşandığını açıklayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, özel sektörün üstlendiği kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, firmalara fiyat farkı ödemesi veya şarta bağlı olmayan fesih hakkının tanınmasının, sektörün en önemli beklentisi olduğunu belirtti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İnşaat sektöründe demir-çelik başta olmak üzere çok büyük maliyet artışları yaşandı. Özel sektörün üstlendiği kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen, firmalara fiyat farkı ödemesi veya şarta bağlı olmayan fesih hakkının tanınması sektörün en önemli beklentisi” dedi.

Avdagiç, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada demir fiyatları ile birlikte kurdaki dalgalanmaların, salgın ve izolasyon önlemleri nedeniyle yaşanan işgücündeki yavaşlama ve bunun neticesinde taahhütlerdeki aksamaların inşaat sektöründe sorunlar doğurduğunu söyledi. İTO Başkanı, TÜİK’in İnşaat Maliyet Endeksi’nin de mart ayında yüzde 31,97 oranında artarak Eylül 2018’den bu yana artış gösterdiğini kaydetti. Avdagiç, “Bu sektördeki her gelişme, diğer sektörleri de ilgilendiren ve etkileyen, özellikle de pandemi şartlarında bu etkisini daha da fazlalaştıran bir niteliğe sahiptir” diye konuştu.

Sektör üzerindeki vergi yükünün azaltılması önem taşıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şu açıklamayı yaptı: “Kamuya iş yapan firmaların ayakta kalabilmesi için çıkarılacak fesih ve fiyat farkı kararnamesi ile hem hizmetler sıkıntısız yürümeye devam edecek, hem de kamunun bilahare daha maliyetli alımlarının önüne geçilecektir. Diğer yandan stopaj ve KDV tevkifat oranlarında yapılan artışların firmalar üzerindeki baskıyı artırdığı da göz önüne alınarak sektör üzerindeki vergi yükünün azaltılması büyük önem taşımaktadır.