Kamu kurumlarından sadeleşme bekliyoruz

Merve YİĞİTCAN

Yaklaşık 46 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) 14-15 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Genel kurul öncesi Çağdaş Demokratlar Grubu’nun başkan adayı İSMMMO Genel Sekreteri Erol Demirel, odanın gündemindeki projeleri ve meslek mensuplarının güncel sorunlarını DÜNYA’ya değerlendirdi.

Son dönemde ardı ardına açıklanan tebliğlerin mali müşavirleri oldukça yorduğunu kaydeden Demirel, kamu kurumlarından sadeleşme beklediklerini söyledi. Demirel, “Meslek mensupları her gün yeni bir uygulamaya uyanıyor. Bu durum da mesleği o kadar işin içinden çıkılmaz hale getiriyor ki, adeta mayın tarlasında yürüyorsunuz. Eğer düzenlemeye uygun davranmazsanız mükellefinizi yanlış yönlendirebilir, finansal tablosunu yanlış düzenleyebilirsiniz. Bu başka hiçbir meslekte yok. Tabii bu ekonomi yönetiminden kaynaklanıyor. En önemli aracınız vergi geliri, böyle olunca vergiye tabi kazançla oynamanız gerekiyor. Bu alanla oynadıkça her gün mali müşavirler ya beyannamesini ya finansal tablosunu değiştirmek zorunda kalıyor. Bu müthiş yorucu oluyor. Kamu kurumlarından en büyük beklentimiz artık bu durumun sadeleştirilmesi.”

Meslek mensupları için kariyer merkezi

Meslekte sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Demirel, bu kapsamda kariyer planlamasının önemine vurgu yaptı. Oda olarak bir ‘kariyer merkezi’ projeleri olduğunu belirten Demirel, “Meslektaşların kariyer planlaması yapabilecekleri, mentorluktan eğitim ve sertifika programlarına kadar fonksiyonları olan, İK süreçlerini de içine alan bir kariyer merkezi hedefimiz var. Meslekte kalite standartlarını oluşturduk, eğitim yoluyla bunları anlatacağız, ardından uygulamaları sağlayacak araçları sunacağız” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda hızlanan dijital dönüşüm sürecinin en çok etkilediği mesleklerden birinin de mali müşavirlik olduğunu dile getiren Demirel, mesleğin fonksiyonlarında önemli değişiklikler olduğuna dikkat çekti. Demirel, meslek mensuplarının dijital dönüşüme adapte olması noktasında İSMMMO’nun katalizör olma görevi üstlendiğini, bu kapsamda yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

“Kamu daha fazla yararlanmalı”

Türkiye’de yaklaşık 120 bin civarında meslek mensubu olduğunu, her yıl ortalama 800-900 yeni mali müşavirin sektöre girdiğini aktaran Demirel, kamu kurumlarının meslek mensuplarının gücünden ve deneyiminden sınırlı şekilde yararlandığını ifade etti. Demirel, “Sadece beyanname veriyor. Oysaki meslektaşlardan hem kamu kurumlarının hem de şirketlerin denetiminde yeteri kadar yararlanılmıyor. Ticaret Kanunu ilk çıktığında bağımsız denetim zorunluydu, ama sonraki düzenlemelerle sınırlı hale geldi. Bu yaygınlaştığında Türkiye’de hem daha iyi denetlenen ekonomi olacak hem de meslek mensuplarına yeni alanlar açılacak” dedi.