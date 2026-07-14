Kanser ilacında 1,5 milyar dolarlık anlaşma

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AstraZeneca, Çinli Dizal Pharmaceutical’ın geliştirdiği Zegfrovy için küresel lisans anlaşması imzaladı. İngiliz ilaç üreticisi 600 milyon dolar peşin ödeme yapacak ve ilacın dünya genelindeki geliştirme ile ticarileştirme haklarını devralacak.

Klinik geliştirme, düzenleyici onay ve satış hedeflerine bağlı ek ödemeler 900 milyon dolara ulaşabilecek. Dizal ayrıca Zegfrovy’nin küresel satışlarından kademeli telif geliri elde edecek.

Piyasa anlaşmayı hızlı fiyatladı. Şanghay’da işlem gören Dizal hisseleri yüzde 20 yükseldi. Zegfrovy’nin 2025 yılı geliri yaklaşık 576 milyon yuan, güncel karşılığıyla 85 milyon dolar oldu. İlacın yıllık geliri yüzde 85 arttı.

İlaç ABD ve Çin’de onaylı

Sunvozertinib etken maddeli Zegfrovy, belirli bir genetik mutasyona sahip akciğer kanseri hastalarının tedavisinde kullanılıyor. İlaç, ABD ve Çin’de yerel olarak ilerlemiş veya vücudun başka bölgelerine yayılmış küçük hücreli dışı akciğer kanseri için onay aldı.

Mevcut onay, tümörlerinde EGFR exon 20 ekleme mutasyonu bulunan ve platin bazlı kemoterapinin ardından hastalığı ilerleyen yetişkin hastaları kapsıyor. İlaç ağız yoluyla kullanılan hedefe yönelik bir tedavi olarak öne çıkıyor.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, dünya genelindeki akciğer kanseri vakalarının yüzde 80 ila 85’ini oluşturuyor. EGFR mutasyonu, ABD ve Avrupa’daki hastaların yüzde 10 ila 15’inde, Asya’daki hastaların ise yüzde 30 ila 40’ında görülüyor.

EGFR mutasyonlu hastaların yaklaşık dörtte birinde exon 20 ekleme mutasyonu veya farklı atipik mutasyonlar bulunuyor. Bu hasta grubunda hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin sınırlı olması, Zegfrovy’nin ticari değerini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Faz III sonuçları anlaşmayı destekledi

Zegfrovy’nin birinci basamak tedavideki etkinliği, 324 hastanın katıldığı uluslararası WU-KONG28 Faz III çalışmasında incelendi. Çalışmada hastalığın ilerlemeden kontrol altında tutulduğu medyan süre Zegfrovy kullanan hastalarda 10,3 ay oldu.

Kemoterapi uygulanan hasta grubunda aynı süre 7,5 ay olarak ölçüldü. Araştırmanın genel sağkalım verileri ise değerlendirme sırasında henüz yeterli olgunluğa ulaşmadı.

Çalışmanın sonuçları 2026 Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında sunuldu ve The New England Journal of Medicine’da yayımlandı.

Dizal, sonuçların ardından ilacın birinci basamak tedavide kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Çin İlaç Değerlendirme Merkezi’ne ek ruhsat başvurusu yaptı. Her iki kurum da Zegfrovy’ye bu kullanım alanında çığır açan tedavi statüsü verdi.

AstraZeneca portföyünü genişletiyor

AstraZeneca, anlaşmayla akciğer kanseri alanındaki mevcut ilaç portföyünü yeni bir hedefe yönelik tedaviyle genişletecek. Şirketin bu alandaki ürünleri arasında Tagrisso, Iressa, Imfinzi ve Imjudo bulunuyor.

Dizal, 2017 yılında AstraZeneca’nın Çin’deki onkoloji araştırma yapılanmasından ayrılarak bağımsız bir şirket olarak kuruldu. Yeni anlaşmayla Zegfrovy’nin küresel geliştirme ve satış süreci yeniden AstraZeneca çatısı altında ilerleyecek.

AstraZeneca, işlemin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasını bekliyor. Kapanış için standart işlem şartlarının yerine getirilmesi ve gerekli düzenleyici izinlerin alınması gerekiyor.

Şirket, anlaşmanın 2026 yılına ilişkin finansal tahminlerini değiştirmeyeceğini bildirdi. Piyasalarda bundan sonraki süreçte düzenleyici başvuruların sonucu, yeni kullanım alanlarının kapsamı ve ilacın küresel satış performansı izlenecek.