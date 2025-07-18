KAP'a bildirildi: Ford'da üretime iki hafta ara verilecek
Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla fabrikalarında yıllık izin ve periyodik bakım dolayısıyla üretim yapılmayacağını duyurdu.
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Fort Otosan; Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 27 Temmuz'dan itibaren 2 haftalık bir süre için üretimi durduracak.
Üretimin durdurulduğu dönemde yıllık izinleri kullanılacak ve fabrikalardaki periyodik bakımlar yapılacak.
Fort Otosan'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.