Kapadokya, şimdi de adını yünden yapılan ürünlerle dünyaya duyuracak

Hilal SÖNMEZ

Endüstri ürünleri tasarımcısı genç girişimci, kentteki kariyerini bırakıp doğduğu kasabaya taşınarak Kapadokya Özgün Üretimler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Nevşehir’in Özkonak Kasabası’nda kurulan kooperatif, il genelinde kayıtlı 51 binden fazla küçükbaş hayvandan atıl kalan yaklaşık 51 ton yapağıyı ürüne dönüştürecek. Böylece atıl yünler değerlendirilerek yerel halka gelir kaynağı oluşturulması, Kapadokya’nın mevcut turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kapadokya Özgün Üretimler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülen Özdemir, farklı büyükşehirlerde yüksek lisans ve doktorasını yaparken öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra eşiyle birlikte yeni bir yaşam biçimi oluşturmak için kırsala taşınma kararı aldı. Kentteki kariyerini bırakarak doğduğu yer olan Özkonak Kasabası’na taşındı ve koyunculuk yapmaya başladı. Koyunlarının kırkılma döneminde ise yünlerin büyük oranda doğaya bırakıldığını ve değerlendirilmediğini fark etti. Bunun üzerine yünden elde edilebilecek ürünlerle ilgili araştırmalar yaptı. Kurucu ve işletmecisi olduğu Koan Akademi’de keçe yapımı için atölye kurup, keçeden meditasyon matı üretti. Ardından “Likha Wool” isimli markayı hayata geçirdi.

Nevşehir genelinde 241 işletmeye kayıtlı 51 bin 184 küçükbaş hayvan olduğunu ve her yıl koyunların kırkımından yaklaşık 51 ton yapağının elde edildiğini belirten Gülen Özdemir, “Bu yün, talep görmeyip çöpe atıldığında yıllık ortalama 51 ton atık doğaya zarar veriyor. Bu durumda bu atıl potansiyelin yerel halka gelir kaynağı oluşturması ve Kapadokya Bölgesi’nin farklı alanlarda da güçlenmesini sağlamak için kalabalık bir ekiple çalışmanın daha faydalı olacağını gördük. Böylece kasabadaki kadınlarla birlikte hareket edeceğimiz Kapadokya Özgün Üretimler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduk. Tamamı sanatçı ve tasarımcı olan yedi kurucu ortağımız var. Araştırmalarımız sonucu öğrendik ki yün aslında bildiğimizin ötesinde insan bedenine pek çok fayda sağlıyor. Ayrıca yıkanmış yünü doğal yalıtım malzemesi olarak uluslararası firmalara satarak ihracat yapmak da mümkün. Bizde bu çöpe atılan yünü alıp, modern insanın ihtiyacına yönelik özgün ürünler ortaya koyarak, çok ciddi miktarda bir atığın katma değeri yüksek, insan ve çevre sağlığı için faydalı hale gelmesini hedefledik” dedi.

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 2 milyar TL

Projenin finansman, tesis ve makine giderleri dâhil toplam yatırım bedelinin 1 milyar 923 milyon 598 bin 55 lira olduğunu belirten Gülen Özdemir, “Kooperatifi kurduğumuz dönemde SOGEP desteğine başvurarak kabul aldık. Özkonak Kasabası’na yün yıkama ve yün işleme tesisi kuracağız. Ürün gamımızda şu anda ev yaşam, kişisel bakım, giyim, aksesuar, oyuncak, hediyelik eşya, dekorasyon, yoga ve meditasyon ile ısı yalıtımı ürünleri yer alıyor. Kurumsal firmalarla görüşmeler yapıp, bunların müşteri gereksinimlerine uygun ürünler tasarlıyoruz. Müşteri ihtiyacı ve firma beklentilerine göre çeşitliliğimiz artacak” diye konuştu.

“Yıkanmış yünü doğal yalıtım malzemesi olarak ihraç edeceğiz”

Atölyede üretmeye başladığı ürünleri ekip arkadaşlarıyla geliştirip çeşitlendirerek Postane İstanbul’un içinde yer alan Postane Dükkan’da satışa sunduklarını ve çoğunlukla Amerika pazarında faaliyet gösteren PoweredbyPeople platformuna üye olduklarını paylaşan Özdemir, “Şimdilerde bir yandan bu satış noktaları için ürün numuneleri ve katalog çalışmalarını yapıyoruz. Diğer yandan da bazı kurumsal firmalarla ürün tasarımları yapıyoruz. SOGEP kapsamında kurulacak yün yıkama tesisinde elde edeceğimiz ara mamul olan yıkanmış yünü de doğal yalıtım malzemesi olarak hem yurt içinde satmak hem de ihraç etmek istiyoruz. Ayrıca yereldeki yün yastık üreticilerine de yine elde edeceğimiz yünü ara mamul olarak vermek için görüşmeler yürütüyoruz. Daha da güzeli Mardin ve Giresun’da yünden mamul ürünler yapan kadın kooperatifleri için de tedarikçi olmayı planlıyoruz. Kurulacak yün yıkama tesisi için başlangıç hedefimiz Nevşehir’de bir yılda koyun kırkımından elde edilen yaklaşık 50 ton yünü işlemek. Ayrıca ilerleyen süreçte kooperatifin elde edeceği gelirden yedi kurucu üyemiz de pay almayacak ve elde edilecek gelirin tamamı üretim sisteminin geliştirilmesi için kullanılacak” ifadelerini kullandı.