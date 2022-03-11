Kapalı pazarların kapılarını ihracatçılara açmayı istiyor

İmam GÜNEŞ

Nisan ayında yapılacak ihracatçı birliklerinin başkanlık ve yeni yönetim kurulu seçimlerinde tansiyonun düşük olduğu birliklerden biri İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB). 2018 yılında yapılan seçimlere tek liste ile giren ve İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, yeni dönemine hazırlanıyor. Başkan adaylığını açıklayan Sezer’in seçimlere bir kez daha tek liste girmesi bekleniyor. Sırasıyla; yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı ve başkan unvanlarıyla üç dönem boyunca İSHİB’te görev alan sezer Hastavuk AŞ’nin de yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Müjdat Sezer, sektördeki son gelişmeleri ve yeni dönem projelerini DÜNYA’ya anlattı.

Dört yıllık süreçte yaptıkları çalışmalardan bahseden Sezer, şunları söylüyor: “Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bugüne kadar pek çok başarılı çalışmaya imza attık. Sektörümüze ve ülke ihracatımıza fayda sağladığına şahit olduğumuz bu başarılar, bizlere daha çok çalışmak için motivasyon kaynağı oldu. Birliğimizde yaklaşık 300 aktif üyemiz bulunuyor. Üyelerimizin katılımları ile başarılı ihracatçılar ödül töreni, genel kurul, yurt dışı ve yurt içindeki sektör fuarlarına milli katılım organizasyonları, alım heyeti organizasyonları, eğitim faaliyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.”

Japonya vurgusu

“Geçtiğimiz yıllarda sektör olarak Japonya’ya ihracatımız kapalıydı” diyen Sezer, “Bu dönemde Japonya’nın sektörümüz için ne kadar önemli bir hedef pazar olduğunu, sektör ihracatı için pazar çeşitliliğine gitmenin ne kadar elzem olduğunu anlatabilme gayretini gösterdik. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’mızın da destekleri ve gayretleri ile ihracatımızı Japonya gibi önemli ve gelecek vadeden bir pazara açabildik. Kanatlı sektöründe Japonya’ya olan ihracatımız her yıl artıyor. Önümüzdeki dönemde, umuyoruz ki tüm firmalarımız bu pazara girebilsin ve ihracat gerçekleştirebilsin. Çünkü Japonya pazarına girmek Avrupa pazarına girmek gibi kesintisiz ve sorunsuz bir ihracat akışı sağlayacaktır.”

İhracatçı, Çin kapısına dayandı

Çin pazarının su ürünleri sektöründe sadece beş ürüne açık, kanatlı ürünler ve süt ürünlerine ise tamamen kapalı olduğunu kaydeden Sezer, şu bilgileri veriyor: “Dünyanın ön önemli ithalatçı ülkelerinden biri konumundaki Çin’e birliğimiz ve bakanlıklarımızca yürüttüğümüz faaliyetler, ticaret müşavirliklerimizle yaptığımız istişareler sayesinde süt ürünleri ihracatımızı açabildik. Aslında kanatlı ürünler de ihracata resmi olarak açıldı fakat araya pandeminin girmesi, fiziki yapılacak tesis ziyaretlerini engellediği için sadece bir firmamız ihracat izni alınabildi. Diğer firmalarımıza ihracatın açılması maalesef bir süredir bekleniyor. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde bu ziyaretler gerçekleşebilecek ve tüm kanatlı eti üreticisi firmalarımız Çin’e ihracatını gerçekleştirebilecek.”

Avrupalı, balığı Türkiye’den alıyor

Birlik olarak en önemli hedeflerinin sektörde ihracata kapalı pazarların açılması olduğunun altını çizen Sezer, “Böylece dünya standartlarındaki kalite ve teknolojisi ile üretilen ürünlerimizi tüm dünya ülkelerine ulaştırabiliriz. Bunun için öncelikle bürokratik çalışmalarla bu pazarların açılmasını ve serbest ticaret anlaşması yapılması gereken ülkeleri belirleyerek gümrük vergilerinin sıfırlanmasını sağlamak üzere bakanlıklarımızın yürüttüğü çalışmalara destek olmak istiyoruz” diyor. Önümüzdeki dönemde ise en önemli hedef pazarlarının Avrupa Birliği olduğunu dile getiren Sezer, “Ülke olarak su ürünlerimizi Avrupa ülkelerine ciddi derecede gönderiyoruz. Hatta öyle ki Avrupa’da tüketilen her dört balıktan biri Türk balığıdır diyebiliriz. Hedefimiz aynı başarıyı kanatlı ürünleri ihracatı için de gerçekleştirebilmek. Avrupa hemen yanı başımızda lojistik açısından büyük kolaylık sağlayacak, açıldığı takdirde kesintisiz, sürdürülebilir ihracat gerçekleştirilecek en önemli pazarların başında geliyor” ifadelerini kullanıyor.

SEKTÖR İHRACATI, TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2021 yılını bir önceki yıla göre yüzde 38,7’lik artışla tamamlayarak 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektör, bu dönemde yüzde 32,9’luk büyüyen Türkiye ihracatının üzerinde bir büyüme sağladı. Sektör genelinde sırasıyla en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Irak, Rusya, İtalya, İran, Birleşik Krallık ve Hollanda oldu. İhracat artışı tüm alt sektörlere de yansıdı. Alt sektörlerden su ürünlerinde yüzde 33 oranında artış ile 1 milyar 401 milyon dolarlık ihracat yakalandı. Kanatlı etinde ise bir önceki yıla göre ihracat yüzde 54,8 oranında artış göstererek 860,9 milyon dolar oldu. Bunla birlikte 2021 yılındaki yumurta ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artarak 428 milyon dolara ulaştı. Süt ürünleri sektöründe ihracatta yüzde 45,7’lik artışla 438,6 milyon dolarlık ihracat görüldü. Kırmızı et ve sakatat ihracatında yüzde 31 oranında artışla 143 milyon dolara ulaşıldı. Bal ürünlerinde ise 17,9 oranında artış ile 30 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.