"Kapsayıcı fuarcılık, ekonomiye katkıyı artırır"

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şefik Memiş, Türkiye'nin, kapsayıcı fuarcılık politikasıyla hem şehirlerinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıyı en üst düzeye çıkarabileceğini belirterek, "Bu başarılırsa fuarcılığın yeterli alana sahip olup olmaması, alanların şehirlere dağılımı gibi sorunlar da kendiliğinden çözüm bulacaktır" dedi.

Şefik Memiş, koronavirüs salgını ile Türk fuarcılık sektörünün ciddi bir yara aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2. Dünya Savaşı'nda şehirlerinde taş üstünde taş bırakılmayan, sanayisi çökmüş Almanya'yı ayağa kaldıran unsurlardan biri fuarcılık politikasıydı. Bugün de Almanya'da bu bilinç sayesinde fuarcılık sektörü, düzenlendiği sektöre getirdiği faydaların yanı sıra şehir ekonomisine olumlu katkıda bulunuyor. Şimdi Türkiye'de fuarcılık sektörünün aktörleri ve devlet, kapsayıcı bir yaklaşımla bu konuya yeniden ivme kazandırabilir. Türkiye, kapsayıcı fuarcılık politikasıyla hem şehirlerinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıyı en üst düzeye çıkarabilir. Bu başarılırsa fuarcılığın yeterli alana sahip olup olmaması, alanların şehirlere dağılımı gibi sorunlar da kendiliğinden çözüm bulacaktır."

Jeostratejik konum avantajı

Salgın öncesi Türkiye'nin dünya fuarcılığındaki payının yüzde 1,5 civarında olduğunu belirten Memiş, Türkiye'nin, jeostratejik konumu sebebiyle bu payını çok daha yukarıya çıkarma imkanına sahip olduğunu vurguladı.

Memiş, dijital çağın fuar alanlarının internete kaydığını belirterek, "Dijital çağ, değiştirdiği yaşam tarzı ve sosyal ilişkilerin yanı sıra ticareti de, üretimi de, pazarlamayı da yeniden kuruyor. Ama insanlığın tecrübesi şunu gösteriyor; dijital çağın imkanlarını sonuna kadar kullanmakla birlikte fiziksel temasın olduğu, yüz yüze görüşmenin bulunduğu fuarların yeri tam anlamıyla doldurulamayacak. Dolayısıyla ticaret dünyası; sanal fuarlardan, sanal ikili görüşmeler, sanal heyet toplantılarından sonuna kadar istifade edecek, bunu yeni iş görme biçiminin odağına koyacak. Ama bu diğerinden vazgeçilmesi anlamına gelmeyecek. Bir başka ifadeyle, Kovid-19 salgını geçtikten sonra üretimi ve ticareti daha da hızlandırıp artırmak için sanal fuarcılık da, sanal iş görüşmeleri de fiziksel ortamda gerçekleşenlerin yanı sıra kullanılacak. Bir başka ifadeyle, iki yöntem de ticaretin hizmetinde olacak gibi görünüyor. O yüzden hibrit tabiri bu dönemi en iyi ifade edebilecek sözcük olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.