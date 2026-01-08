Kâr satışlarına rağmen güvenli liman desteği devam ediyor
Altın ve gümüşte kâr satışları görülse de güçlü talep korunuyor. Morgan Stanley analistleri, güvenli liman akışlarının yeniden hız kazanacağını belirtirken, tarihi rallinin 2026 sonuna kadar süreceğini ve dördüncü çeyrekte altının 4 bin 800 dolar seviyesini hedefleyebileceğini öngörüyor.
Altın ve gümüşte kâr realizasyonu nedeniyle bir miktar geri çekilme gerçekleşti. Fakat buna rağmen analistler artışın süreceğini tahmin ediyor. Morgan Stanley, altının 2026 sonuna kadar tarihi rallisini sürdürebileceğini öngörüyor ve fiyatların 2026 dördüncü çeyreğinde ons başına 4 bin 800 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
5 Ocak tarihli bir araştırma notuna göre, banka, geçen yıl külçe altının olağanüstü performansının ardından, parasal, kurumsal ve jeopolitik güçlerin güçlü bir kombinasyonunun daha fazla kazancı destekleyeceğini bekliyor.
Güvenli liman akışı tekrar tetikleyebilir
Bu tahmin, küresel faiz oranlarındaki sürekli düşüş beklentilerine dayanıyor; bu durum, altın gibi getirisi olmayan varlıkları tutmanın fırsat maliyetini azaltacak. Morgan Stanley ayrıca, Fed’deki bir liderlik değişikliği olasılığını vurguladı ve bunun politika gevşemesini hızlandırabileceğine ve tarihsel olarak kıymetli metaller için elverişli bir ortam olan daha yumuşak bir ABD doları zeminini güçlendirebileceğine inanıyor. Jeopolitik risk ek bir destek olmaya devam ediyor. Morgan Stanley, Venezuela’daki son olayların altına yeniden güvenli liman akışını tetikleyebileceğini belirtirken, bu gelişmeleri 4 bin 800 dolarlık tahmininin temel bir itici gücü olarak göstermedi.
Altında kâr satışı
Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 459 dolara gerileyerek önceki iki günlük yükselişini durdurdu. Yatırımcılar jeopolitik riskleri göz ardı edip yaklaşan ABD ekonomik verilerine odaklanırken, önemli veriler arasında, Cuma günü açıklanacak olan Aralık ayı istihdam raporu yer alıyor.
Bu rapor, Federal Rezerv’in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu sağlayabilir. FOMC üyesi Neel Kashkari, artan işsizliğin faiz indirim olasılığını daha da artırabileceğini belirtti. Piyasalar şu anda bu yıl iki faiz indirimi bekliyor. Bu arada, jeopolitik riskler metalin fiyatını destekleyen önemli bir unsur olmaya devam etti.
ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Venezuela hükümetini denetleyebileceğini ve geçici liderliğin işbirliği yapmaması durumunda daha fazla askeri müdahale tehdidinde bulunabileceğini söyledi. Beyaz Saray ayrıca Trump’ın Grönland ile ilgili olası askeri müdahaleyi dışlamadığını belirtirken, Pekin’in potansiyel askeri kullanım alanına sahip ürünlere ihracat kontrolleri getirmesinin ardından Çin ve Japonya arasında gerilim arttı.
3 günlük yükselişe ara verildi
Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmelerle birlikte, ons altın dün güne 4 bin 493 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 451 dolar, en yüksek de 4 bin 512 doları gördü. Gümüş, ons başına 78 dolar seviyesine inerek üç günlük yükselişine ara verdi. Yatırımcılar, ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin ve Çin ile Japonya arasındaki artan gerilimlerin etkisini değerlendirmeye devam ediyor; bu faktörlerin güvenli liman metallerine olan desteği sürdürmesi muhtemel görüşü hâlâ hakim.
Jim Rogers: Büyük bir düzeltme bekliyorum
Uluslararası piyasalarda ‘yatırım gurusu’ olarak tanınan ABD’li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu askeri müdahaleyle alıkoyması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile ABD piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaştı. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin savunulacak bir tarafı olmadığını söyleyen Rogers, “Tek umudum, bu süreçte bedel ödemek zorunda kalan tarafın biz olmaması” ifadesini kullandı.
Rogers, söz konusu gelişmelerin piyasalara yansıyabileceğini ve ABD piyasalarının 2008-2009’dan beri çok güçlü bir şekilde yükseldiğini dile getirerek şöyle devam etti: “ABD tarihindeki en uzun boğa piyasasından söz ediyoruz. Bu kadar uzun süren bir yükseliş döngüsü daha önce görülmedi. Bu nedenle piyasalarda büyük bir düzeltme için vaktin geldiğini düşünüyorum. Venezuela’da yaşananlar dahil bazı gelişmeler bunu tetikleyecektir ancak büyük bir düzeltmenin kapıda olduğunu söyleyebilirim.
Bu düzeltme olursa, piyasalar elbette Venezuela’daki gelişmelere bağlayacaktır ve bu düzeltme başladığında tüm endeksler düşecektir. Şu anda tüm hisseler yüksek ve bu düzeltme olduğunda oldukça ciddi etkileri olacak.” Rogers, “Şu anda ABD dahil birçok piyasadaki hisselerimi sattım, çünkü birçok piyasa çok yükseldi. Sadece Çin ve Özbekistan hisselerimi tutuyorum” dedi.
Goldman: Temmuzdan beri ilk kez zayıfladı
Goldman ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in kaleme aldığı raporda, “Tüm çekirdek enflasyon göstergelerimiz, temmuzdan beri ilk kez aralık ayında kayda değer şekilde zayıfladı” ifadelerini kullandı. Ekonomistler, kasım ve aralık aylarındaki enflasyonda yavaşlamanın öncelikle mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını da belirtti. Goldman ekonomistleri, “Mevsimselliğin belirsizliği göz önüne alındığında, çekirdek enflasyonun 2024 ortasından beri süren ataleti kaybetmeye başladığını gösterip göstermediğini belirlemenin henüz erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Ekonomistler, bu yavaşlamanın, sıkı para ve maliye politikası duruşu, TL’nin değer kaybındaki son dönemdeki yavaşlama ve daha zayıf büyüme ivmesi ile tutarlı olarak çekirdek enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentileriyle uyumlu olduğunu da kaydetti. 5 Ocak Pazartesi günü açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 30,89 ile ekonomistlerin yüzde 31 tahmininin bir miktar altında gerçekleşmişti.