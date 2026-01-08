Kâr satışlarına rağmen güvenli liman desteği devam ediyor

Altın ve gümüşte kâr rea­lizasyonu nedeniyle bir miktar geri çekilme ger­çekleşti. Fakat buna rağmen ana­listler artışın süreceğini tahmin ediyor. Morgan Stanley, altının 2026 sonuna kadar tarihi rallisi­ni sürdürebileceğini öngörüyor ve fiyatların 2026 dördüncü çey­reğinde ons başına 4 bin 800 do­lara ulaşacağını tahmin ediyor.

5 Ocak tarihli bir araştırma no­tuna göre, banka, geçen yıl külçe altının olağanüstü performansı­nın ardından, parasal, kurumsal ve jeopolitik güçlerin güçlü bir kombinasyonunun daha fazla ka­zancı destekleyeceğini bekliyor.

Güvenli liman akışı tekrar tetikleyebilir

Bu tahmin, küresel faiz oran­larındaki sürekli düşüş beklen­tilerine dayanıyor; bu durum, al­tın gibi getirisi olmayan varlık­ları tutmanın fırsat maliyetini azaltacak. Morgan Stanley ayrı­ca, Fed’deki bir liderlik değişikli­ği olasılığını vurguladı ve bunun politika gevşemesini hızlandıra­bileceğine ve tarihsel olarak kıy­metli metaller için elverişli bir ortam olan daha yumuşak bir ABD doları zeminini güçlendi­rebileceğine inanıyor. Jeopolitik risk ek bir destek olmaya devam ediyor. Morgan Stanley, Venezu­ela’daki son olayların altına ye­niden güvenli liman akışını te­tikleyebileceğini belirtirken, bu gelişmeleri 4 bin 800 dolarlık tahmininin temel bir itici gücü olarak göstermedi.

Altında kâr satışı

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 459 dolara gerileyerek önce­ki iki günlük yükselişini durdur­du. Yatırımcılar jeopolitik risk­leri göz ardı edip yaklaşan ABD ekonomik verilerine odaklanır­ken, önemli veriler arasında, Cu­ma günü açıklanacak olan Aralık ayı istihdam raporu yer alıyor.

Bu rapor, Federal Rezerv’in para po­litikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu sağlayabilir. FOMC üyesi Neel Kashkari, artan işsiz­liğin faiz indirim olasılığını daha da artırabileceğini belirtti. Piya­salar şu anda bu yıl iki faiz indiri­mi bekliyor. Bu arada, jeopolitik riskler metalin fiyatını destek­leyen önemli bir unsur olmaya devam etti.

ABD güçlerinin Ve­nezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardın­dan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Venezuela hükü­metini denetleyebileceğini ve ge­çici liderliğin işbirliği yapmama­sı durumunda daha fazla askeri müdahale tehdidinde bulunabi­leceğini söyledi. Beyaz Saray ay­rıca Trump’ın Grönland ile ilgili olası askeri müdahaleyi dışlama­dığını belirtirken, Pekin’in po­tansiyel askeri kullanım alanına sahip ürünlere ihracat kontrolle­ri getirmesinin ardından Çin ve Japonya arasında gerilim arttı.

3 günlük yükselişe ara verildi

Altın ve gümüşte yaşanan ge­ri çekilmelerle birlikte, ons al­tın dün güne 4 bin 493 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 451 dolar, en yüksek de 4 bin 512 doları gördü. Gümüş, ons ba­şına 78 dolar seviyesine inerek üç günlük yükselişine ara verdi. Yatırımcılar, ABD’nin Venezu­ela’ya müdahalesinin ve Çin ile Japonya arasındaki artan geri­limlerin etkisini değerlendirme­ye devam ediyor; bu faktörlerin güvenli liman metallerine olan desteği sürdürmesi muhtemel görüşü hâlâ hakim.

Jim Rogers: Büyük bir düzeltme bekliyorum

Uluslararası piyasalarda ‘ya­tırım gurusu’ olarak tanınan ABD’li yatırımcı ve finans uzma­nı Jim Rogers, ABD’nin Venezu­ela Devlet Başkanı Nicolas Ma­duro’yu askeri müdahaleyle alı­koyması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile ABD piyasaları­na ilişkin beklentilerini paylaş­tı. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin savunula­cak bir tarafı olmadığını söyleyen Rogers, “Tek umudum, bu süreç­te bedel ödemek zorunda kalan tarafın biz olmaması” ifadesini kullandı.

Rogers, söz konusu ge­lişmelerin piyasalara yansıya­bileceğini ve ABD piyasalarının 2008-2009’dan beri çok güçlü bir şekilde yükseldiğini dile getirerek şöyle devam etti: “ABD tarihinde­ki en uzun boğa piyasasından söz ediyoruz. Bu kadar uzun süren bir yükseliş döngüsü daha önce görül­medi. Bu nedenle piyasalarda bü­yük bir düzeltme için vaktin geldi­ğini düşünüyorum. Venezuela’da yaşananlar dahil bazı gelişmeler bunu tetikleyecektir ancak büyük bir düzeltmenin kapıda olduğunu söyleyebilirim.

Bu düzeltme olur­sa, piyasalar elbette Venezuela’da­ki gelişmelere bağlayacaktır ve bu düzeltme başladığında tüm en­deksler düşecektir. Şu anda tüm hisseler yüksek ve bu düzeltme olduğunda oldukça ciddi etkileri olacak.” Rogers, “Şu anda ABD da­hil birçok piyasadaki hisselerimi sattım, çünkü birçok piyasa çok yükseldi. Sadece Çin ve Özbekis­tan hisselerimi tutuyorum” dedi.

Goldman: Temmuzdan beri ilk kez zayıfladı

Goldman ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in kaleme aldığı raporda, “Tüm çekirdek enflasyon göstergelerimiz, temmuzdan beri ilk kez aralık ayında kayda değer şekilde zayıfladı” ifadelerini kullandı. Ekonomistler, kasım ve aralık aylarındaki enflasyonda yavaşlamanın öncelikle mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını da belirtti. Goldman ekonomistleri, “Mevsimselliğin belirsizliği göz önüne alındığında, çekirdek enflasyonun 2024 ortasından beri süren ataleti kaybetmeye başladığını gösterip göstermediğini belirlemenin henüz erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ekonomistler, bu yavaşlamanın, sıkı para ve maliye politikası duruşu, TL’nin değer kaybındaki son dönemdeki yavaşlama ve daha zayıf büyüme ivmesi ile tutarlı olarak çekirdek enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentileriyle uyumlu olduğunu da kaydetti. 5 Ocak Pazartesi günü açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 30,89 ile ekonomistlerin yüzde 31 tahmininin bir miktar altında gerçekleşmişti.