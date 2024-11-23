Karaburun’un Furma Zeytini küresel pazara çıkıyor

Zühre KURT

Dünyada yalnızca dört bölgede yetişen furma zeytin, İzmir’in Karaburun ve Urla yarımadaları dışında Yunanistan ve Tiflis’te bulunuyor. Karaburun’a özgü furma zeytin, sonbaharda dalında olgunlaşarak kendine has bir lezzet kazanıyor. Türkiye’de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası’nda yetişen furma zeytinin hasadı bu ay başladı. Dalından koparılıp tüketilebilen ve tuzlanmaya ihtiyaç duymayan furma zeytin, lezzeti ve taşıdığı besin değerleriyle özellikle tansiyon ve böbrek hastalarının tercihleri arasında yer alıyor. Karaburun Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Eğlenhoca Köyü’nde gerçekleştirilen festival ise, bölgenin simgesi haline gelen furma zeytini tanıtmak ve gücünü dünyaya duyurmak için ilk kez yapıldı.

Furma zeytini sadece yerel değil, küresel düzeyde değerli

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, açılış konuşmasında, “Bu festival, Karaburun’un kimliğini, doğasına olan bağlılığını ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını dünyaya duyurmak için bir fırsattır,” diyerek, bu topraklardaki zeytin mirasının gücünü vurguladı. Erdoğan, “Karaburun, doğa ve insanın ekolojik uyum içinde yaşadığı kadim topraklardır. Bu topraklarda yetişen furma zeytini, bu anlayışın en bariz yansımasıdır” dedi ve bölgenin ruhunu, zeytinin gücünü bütün dünyaya duyurmanın önemine değindi.

İş adamı ve diplomat Mehmet Öğütçü, konuşmasında, “Yeşil altın” olarak tanımladığı zeytinin dünya ekonomisindeki ve jeopolitiğindeki stratejik önemine değindi. Türkiye’nin en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biri olarak, üretim artışı, kalite iyileştirmeleri, pazarlama stratejileri, coğrafi işaretleme ve markalaşma yoluyla Türkiye’nin küresel pazarlarında lider bir rol üstlenebileceğini belirtti. Furma zeytininin sadece yerel değil, küresel düzeyde de büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, bu değerli ürünün dünya çapında tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Pelin Omuroğlu’nun düzenlediği zeytin tadımı, katılımcılara bir lezzet deneyimi sundu. Altı Karaburunlu kadın aşçının katıldığı zeytinyağlı yemek yarışmasında ise, bölgenin zeytinyağlı mutfağına dair heyecan verici keşifler yapıldı. Yarışmanın birincisi Lütfiye Dalyan zeytinyağlı enginar pilavıyla seçildi. Furma Zeytin Festivali, bölgedeki yerel üreticilerle birlikte zeytinseverlerin ve uluslararası uzmanların buluştuğu, hatta ticari bağlantıların kurulduğu, geleceğe dönük vizyonların şekillendfği etkinlik olarak önemli bir dönüm noktası oldu. Konuşmacılar arasında, Pelin Omuroğlu, Mine Özmen, Mehmet Laleli, Mehmet Öğütçü, Suat Filiz, Dr. Şahnur Irmak, Nurhayat Talay, Sezer Altan, Prof. Dr. Özlem Göksel, Doç. Dr. Levent Köstem, Osman Sezener, Hüseyin Özer ve Handan Kaygusuzer gibi isimler de yer aldı.

Furma zeytin kalp damar hastalarına iyi geliyor

Festivalin ilk panelinde, zeytinin coğrafi değeri, sağlık üzerindeki etkileri ve Türk mutfağındaki yeri üzerine yapılan konuşmalar, katılımcılara zeytinin sağlık açısından sunduğu faydaları, özellikle de düşük sodyumlu yapısının kalp-damar hastalıkları üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi. Konuşmacılar, Furma Zeytini’nin yalnızca yerel bir değer olmadığını, küresel pazarda da hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladılar. Mutfak kültürüne dair panelde, şefler, Karaburun zeytinyağının mutfaklarda nasıl bir lezzet yarattığını ve Türk mutfağındaki rolünü anlattılar. Şef Hüseyin Özer, Furma zeytini İngiltere’de tanıtma sözü verirken, zeytinyağının kalitesinin artırılması için kooperatiflerin kurulması gerektiğini belirtti. Bu panelde, zeytinyağının sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve doğru kullanım yöntemleri de katılımcılarla paylaşıldı.