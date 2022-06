Karadağ’dan yatırım daveti

Takip Et

Merve YİĞİTCAN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk ve Karadağlı iş insanlarını, Türkiye’de temaslarda bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in katıldığı çalışma yemeği toplantısı ile bir araya getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı toplantıda, Karadağlı lider ülkesindeki yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının açılışında Türk ve Karadağlı iş insanlarına seslenen Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Türkiye ile Karadağ arasındaki yatırım ve ticaret hacmini en üst seviyeye taşımak için birlikte çalışmayı arzuladıklarını söyledi. Karadağ’ın 16 yıl önce bağımsızlığını tekrar ilan ettiğini, ancak Türkiye ile 143 yıldan bu yana diplomatik ilişkilere sahip olduğunu aktaran Djukanovic, “Karadağ’ın kendi stratejik hedefl eri bulunuyor. Şu anda NATO üyesiyiz. Elbette öncelikli hedefimiz ise kısa bir süre içinde AB üyesi olmak. Bu konuda gerekli fasıllar açılıyor. 2024 yılında ülkemizin AB üyesi olacağına inanıyoruz” dedi.

Yatırımcılara vergi indirimi

Doğu Avrupa’nın ekonomisi en dinamik ülkelerinden biri olmayı başardığını aktaran Djukanovic, şöyle devam etti: “Böylece yabancı yatırımcılar için cazibe oluşturduk. Karadağ bunu başardı ve ekonomimizin yüzde 20’si yabancı yatırımlara dayanıyor. Turizm, enerji ve altyapı alanlarında ciddi büyüme yakaladık. Bugün ise bir AB vatandaşının sahip olduğu gelirin yüzde 50’sine ulaştık. Turizm ağırlıklı bir ekonomi yerine, iç gücümüzü her alanda çeşitlendirerek yükseltmek istiyoruz. Gıda, tarım, sanayi, enerji, iletişim ve lojistik alanlarında yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle her yıl 400-500 milyon Euro gıda ithalatı yapan bir ülke olarak, Türk gıda firmalarını Karadağ’da yatırıma davet ediyoruz. Kuzeydeki turistik bölgelerimizin seviyesini ve kapasitesini de bir üst lige taşıdık. Dolayısıyla yatırımcılar için üst düzeyde turist potansiyelimizle de fırsatlar sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk yatırımcıları Karadağ’da daha fazla görmek istediğimizi ve bunun için gerekli tüm altyapıyı sağladığımızı vurgulamak istiyorum. Örneğin vergi indirimi düzenlemesi bunlardan sadece biri. Türk iş dünyasına Batı Balkanlarda en iyi şartları sunan ülkenin Karadağ olmasını hedefl iyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile her alanda iş birliğine açığız. Karşılıklı ticaret hacmi ve yatırımda yeni bir sayfa açacağız.”

Olpak: Hedef 500 milyon dolar olmalı

Toplantının açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel dostluktan bahsederek, bu dostluğu daha ileri seviyeye ekonomik ilişkilerle birlikte nasıl taşıyabileceklerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. İki ülke arasında ticaret hacminin gelişmekte olduğuna işaret eden Olpak, “Cumhurbaşkanlarımızın iki ülke arasındaki ticarete ilişkin koydukları 250 milyon dolarlık hedef çok zor değil. Geçmişte başarabildiğimiz rakamları değerlendirdiğimizde bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Ona göre hazırlık yapmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Fırsatlara ilave olarak yeşil ekonomi dünyanın gündeminde olan bir konu. Salgınla ve özellikle yılbaşından bu yana gelişen siyasi gelişmeler çerçevesinde emtia, enerji ve gıdadaki ihtiyaçların nerelere gideceğini de her ülkenin buna göre değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Karadağ'ın istihdamına katkı sağlıyoruz"

DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim, Karadağ’ın gelişme sürecinde bir ülke olduğu için üretim alanında ciddi sıkıntıları bulunduğunu belirterek, “Otel ve konut inşaatları, altyapı, inşaat malzemeleri, turizm, ev tekstili, beyaz eşya üretimi ve enerji alanlarında iş insanları için önemli fırsatlar barındırmaktadır” dedi. Türk yatırımcıların Karadağ’daki faaliyetlerini son dönemde gözle görülür şekilde artırdığını dile getiren Alim, bu ülkede gerçekleştirilen ekonomik reformlar sayesinde dış yatırımlar ve ekonomik iş birlikleri için oldukça elverişli bir ortam sağlandığını anlattı. Alim, “Bu dönemde Türk yatırımcılar her alanda yatırım gerçekleştirmiştir. Bankacılık, liman işletmeciliği, sanayi, turizm, ulaştırma, altyapı, ticaret ve diğer inşaat faaliyetlerinde oldukça yüksek miktarda yatırımcımız çalışmalarına devam etmektedir. Karadağ’ın istihdamına da önemli bir katkı sağlanmıştır” dedi.