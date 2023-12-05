Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşüm projesi için imzalar atıldı

Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşümü olma özelliği taşıyan Rize'nin Derepazarı ilçesindeki Eriklimanı Mahallesi'nde yer alan dönüşüm projesi için imzalar atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize'nin Derepazarı ilçesinde yer alan Eriklimanı Mahallesi'ndeki bazı bölgeler kentsel dönüşüm ve proje geliştirme alanı olarak ilan edildi.

Söz konusu kararın ardından çalışmalarını hızlandıran Derepazarı Belediyesi, gayrimenkul sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan ve son dönemde Türkiye'nin önde gelen kentlerinde farklı gayrimenkul projelerine imza atan Helmann ile iş birliğine gitti.

Yıllardır beklenen proje

Konut, villa ve iş yerlerinden oluşan ve 1800'e yakın bağımsız bölümün yer aldığı proje için Derepazarı Belediyesi'nde imza töreni düzenlendi. Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin ile Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün'ün katıldığı törende, Derepazarı Eriklimanı Mahallesi'nde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi için imzalar atıldı. Selim Metin, yıllardır hak sahiplerinin ve vatandaşların da beklediği projenin hayata geçmesi için sona yaklaştıklarını belirterek, Eriklimanı'nda adeta yeni bir ilçe kuracaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla bölgenin resmi olarak dönüşüm ve proje geliştirme alanı ilan edildiğini kaydeden Metin, "Artık top bizde. Biz de anlaşmalarımıza başladık. Bu işi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

1662 adet konut yapılacak

Onlarca yıldır hayal edilen bir projeye imza atmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydeden Selman Özgün, şu bilgileri verdi:"Proje kapsamında 1662'si konut olmak üzere toplamda 1800'e yakın bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 4 farklı adada 1+1'den 3+1'e kadar farklı büyüklüklerdeki konut, villa ve ticari ünitelerden oluşan projemizin toplam 147 bin 210 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Farklı etaplar halinde gerçekleştirilecek projenin inşaatına kısa sürede başlamak istiyoruz.

Bu kapsamda belediyemizden hak sahipleri ile son anlaşmalarını tamamlamasını bekliyoruz. Anlaşmaların tamamlanması, hak sahipleri ile sürecin eksiksiz olarak yürütülmesinin ardından proje uygulamaya geçecektir. Maddi değeri çok yüksek bu projemiz Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Türkiye'de de sayılı projeler arasında yer alıyor."