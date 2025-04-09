Karamehmet, özel dokulu yüzey seçenekleriyle iddialı
Doğal taşların farklı yüzey işlemleri ve özel kesim teknikleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karamehmet Mermer Genel Müdürü Ali Koçer, “Özel dokulu ve eskitilmiş yüzey seçenekleri geliştirdik. Ayrıca hafifletilmiş doğal taş ürünleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Türkiye’nin zengin doğal taş rezervlerini, modern teknolojiyle buluşturarak başta Avrupa, Ortadoğu ve ABD olmak üzere birçok ülkeye katma değerli ürünler sunduklarını söyleyen Karamehmet Mermer Genel Müdürü Ali Koçer, ürün portföylerinde blok, plaka, fayans, paver ve mozaik gibi geniş bir yelpazeye sahip olduklarını ifade etti.
Doğal taşların farklı yüzey işlemleri ve özel kesim teknikleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koçer, şöyle devam etti: “Özel dokulu ve eskitilmiş yüzey seçenekleri geliştirdik ve bu da projelerde fark yarattı. Bununla birlikte, hafifletilmiş doğal taş ürünleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Bu ürünler, özellikle iç mekan ve cephe uygulamalarında daha pratik kullanım imkânı sunuyor ve lojistik maliyetlerini azaltıyor.”
Sahip oldukları ocaklar ve son teknolojiyle donatılmış fabrikaları sayesinde, projelere özel çözümler de ürettiklerini belirten Ali Koçer, 2024 yılının firmaları açısından hem büyüme hem de yatırımlar anlamında oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Ayrıca 2024’te teknolojiye ciddi yatırımlar yaptıklarından söz eden Koçer, “Fabrikamızdaki üretim hatlarına yeni telli katrak makineleri sistemleri ekledik. Tüm bu yatırımlar ve büyüme rakamları sayesinde, 2025 yılına daha güçlü bir başlangıç yaparak hem kapasitemizi hem de hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
“Türk doğal taşı küreselde daha kapsamlı tanıtılmalı”
Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlara da değinen Ali Koçer, en temel sorunun yüksek enerji maliyetleri ve döviz kuru dalgalanmalarının üretim maliyetlerini öngörülemez hale getirmesi olduğunu ifade etti. Özellikle ihracat odaklı çalışan firmalar için bu durumun fiyat rekabetçiliğini zorlaştırdığını belirten Koçer, bir diğer önemli konunun ise, nitelikli iş gücü eksikliği olduğunu aktardı. Hem üretim sahasında hem de teknik alanlarda yetişmiş personel bulmakta zorlanıldığını söyleyen Koçer, “Bu durum, kalite standartlarının sürdürülebilirliğini zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor.
Ayrıca lojistik maliyetlerinin global olarak artması ve bazı ülkelerde uygulanan ticari kısıtlamalar da ihracatçı firmaların hareket alanını daraltıyor” dedi. Sorunların çözümü için önerilerde bulunan Koçer, önerilerini şöyle sıraladı; “Enerji verimliliğini artıracak teknoloji yatırımlarının ve devlet destekli enerji teşviklerinin artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sektöre özel teknik okulların desteklenmesi, uluslararası pazarlarda Türk doğal taşının markalaşmasına yönelik daha kapsamlı tanıtım kampanyalarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”
“Uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz”
Doğal taş sektörünün, Türkiye’nin ihracat ve sanayi gücünün önemli bir parçası olduğunun altını çizen Ali Koçer, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: “Biz de bu bilinçle hem ülkemizi global pazarlarda en iyi şekilde temsil etmeye hem de sektöre katma değer sunmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, gerek yurt içinde gerekse uluslararası pazarlarda büyümeyi ve yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz.”