Karamehmet, özel dokulu yüzey seçenekleriyle iddialı

Türkiye’nin zengin doğal taş rezervlerini, modern teknolojiyle buluşturarak başta Avrupa, Ortadoğu ve ABD olmak üzere birçok ülkeye katma değerli ürünler sunduklarını söy­leyen Karamehmet Mermer Ge­nel Müdürü Ali Koçer, ürün port­föylerinde blok, plaka, fayans, paver ve mozaik gibi geniş bir yel­pazeye sahip olduklarını ifade et­ti.

Doğal taşların farklı yüzey iş­lemleri ve özel kesim teknikleri üzerine çalışmalar yürüttükleri­ni anlatan Koçer, şöyle devam et­ti: “Özel dokulu ve eskitilmiş yü­zey seçenekleri geliştirdik ve bu da projelerde fark yarattı. Bunun­la birlikte, hafifletilmiş doğal taş ürünleri üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Bu ürünler, özellikle iç mekan ve cephe uygulamaların­da daha pratik kullanım imkânı sunuyor ve lojistik maliyetlerini azaltıyor.”

Sahip oldukları ocaklar ve son teknolojiyle donatılmış fabri­kaları sayesinde, projelere özel çözümler de ürettiklerini belir­ten Ali Koçer, 2024 yılının fir­maları açısından hem büyüme hem de yatırımlar anlamında ol­dukça verimli geçtiğini dile ge­tirdi. Ayrıca 2024’te teknolojiye ciddi yatırımlar yaptıklarından söz eden Koçer, “Fabrikamızda­ki üretim hatlarına yeni telli kat­rak makineleri sistemleri ekle­dik. Tüm bu yatırımlar ve büyü­me rakamları sayesinde, 2025 yılına daha güçlü bir başlangıç yaparak hem kapasitemizi hem de hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Türk doğal taşı küreselde daha kapsamlı tanıtılmalı”

Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlara da değinen Ali Koçer, en temel sorunun yüksek enerji maliyetleri ve döviz kuru dalga­lanmalarının üretim maliyetle­rini öngörülemez hale getirmesi olduğunu ifade etti. Özellikle ih­racat odaklı çalışan firmalar için bu durumun fiyat rekabetçiliği­ni zorlaştırdığını belirten Koçer, bir diğer önemli konunun ise, ni­telikli iş gücü eksikliği olduğunu aktardı. Hem üretim sahasında hem de teknik alanlarda yetişmiş personel bulmakta zorlanıldığını söyleyen Koçer, “Bu durum, kalite standartlarının sürdürülebilirli­ğini zaman zaman olumsuz etki­leyebiliyor.

Ayrıca lojistik mali­yetlerinin global olarak artması ve bazı ülkelerde uygulanan ticari kısıtlamalar da ihracatçı firmala­rın hareket alanını daraltıyor” de­di. Sorunların çözümü için öneri­lerde bulunan Koçer, önerilerini şöyle sıraladı; “Enerji verimlili­ğini artıracak teknoloji yatırımla­rının ve devlet destekli enerji teş­viklerinin artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sek­töre özel teknik okulların destek­lenmesi, uluslararası pazarlarda Türk doğal taşının markalaşma­sına yönelik daha kapsamlı tanı­tım kampanyalarının yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

“Uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz”

Doğal taş sektörünün, Türki­ye’nin ihracat ve sanayi gücünün önemli bir parçası olduğunun altını çizen Ali Koçer, şu sözler­le konuşmasını sonlandırdı: “Biz de bu bilinçle hem ülkemizi glo­bal pazarlarda en iyi şekilde tem­sil etmeye hem de sektöre katma değer sunmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklı yak­laşımımızla, gerek yurt içinde ge­rekse uluslararası pazarlarda bü­yümeyi ve yeni başarılara imza at­mayı hedefliyoruz.”