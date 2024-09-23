Karatay’da moloz alanları tarımsal üretime kazandırıldı
Karatay Belediyesi’nin başlattığı ata tohumu ile ilgili çalışmalar Konya ve Konya dışından tohum talep eden çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye başladı.
Yıldız D. YEMİŞ
Yaklaşık 5 yıldır ata tohumu ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 300 bin metrekarelik alanda ata tohumları ürettiklerini belirterek, “Hem atalarımızdan bize miras kalan tohumlarımıza sahip çıkarak onları geleceğe aktarıyoruz hem de bu tohumları tarıma ve tarımsal üretime dahil ederek ilçemiz ve belediyemiz için katma değere dönüştürmüş oluyoruz" dedi.
Ata tohumlarının Karatay’da ekonomiye yeniden kazandırıldığını vurgulayan Hasan Kılca, “Ürettiğimiz tohumları talep eden herkese ulaştırıyoruz. Aynı ürünün değişik çeşitleriyle çaprazlama üretilen hybrid tohumlar ve laboratuvar ortamında üretilen GDO’lu tohumlar sağlığımızı tehdit ediyor. Tüm tohumlar yok olsa Karatay’ın ata tohumları Türkiye’nin tamamına yetecek miktarda üretiliyor” diye konuştu.
Kılca, moloz dökülü alanları tarıma kazandırdıklarını kaydederek, bu bölgelere Ata Tohumu Üretim Merkezi kurduklarını belirtti. Başkan Kılca, tesisin kadın istihdamında önemli bir merkez olacağını ve bu konuda çalışmaların hızlanacağını sözlerine ekledi.