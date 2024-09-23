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Karatay’da moloz alanları tarımsal üretime kazandırıldı

Karatay Belediyesi’nin başlattığı ata tohumu ile ilgili çalışmalar Konya ve Konya dışından tohum talep eden çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye başladı.

Dünya Gazetesi
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Yıldız D. YEMİŞ

Yakla­şık 5 yıldır ata tohumu ile il­gili çalışmalar yürüttükleri­ni belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 300 bin metrekarelik alanda ata to­humları ürettiklerini belirte­rek, “Hem atalarımızdan bize miras kalan tohumlarımıza sahip çıkarak onları geleceğe aktarıyoruz hem de bu tohum­ları tarıma ve tarımsal üreti­me dahil ederek ilçemiz ve be­lediyemiz için katma değere dönüştürmüş oluyoruz" dedi.

Ata tohumlarının Karatay’da ekonomiye yeniden kazandırıl­dığını vurgulayan Hasan Kılca, “Ürettiğimiz tohumları talep eden herkese ulaştırıyoruz. Ay­nı ürünün değişik çeşitleriyle çaprazlama üretilen hybrid to­humlar ve laboratuvar ortamın­da üretilen GDO’lu tohumlar sağlığımızı tehdit ediyor. Tüm tohumlar yok olsa Karatay’ın ata tohumları Türkiye’nin ta­mamına yetecek miktarda üre­tiliyor” diye konuştu.

Kılca, moloz dökülü alan­ları tarıma kazandırdıklarını kaydederek, bu bölgelere Ata Tohumu Üretim Merkezi kur­duklarını belirtti. Başkan Kıl­ca, tesisin kadın istihdamında önemli bir merkez olacağını ve bu konuda çalışmaların hızla­nacağını sözlerine ekledi.