Karbondioksidi enerjiye dönüştürecekler

Gebze Teknik Üniversi­tesi (GTÜ) akademis­yenleri liderliğinde, 4 ülkeden 12 paydaşın iş bir­liğinde karbondioksidi ener­ji değeri olan formik aside dö­nüştürecek cihaz geliştirilme­sine yönelik proje hazırladı.

GTÜ Biyomühendislik Bö­lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binay, koordinatörü ol­duğu "Formik Asit Üretimi İçin Biyomimetik CO2 Fiksas­yonu ve Kullanımı (BIOCUF)” projesini, Avrupa Birliğinin (AB) bilim, teknoloji ve araş­tırma destek programı olan Ufuk Avrupa’nın alt bileşenle­rinden Temiz Enerji Geçiş Or­taklığının (CETPartnership) 2024 yılı ortak çağrısı kapsa­mında sundu.

Proje, yapılan değerlendir­melerin ardından 2 milyon 100 bin euro bütçeyle destek­lenmeye hak kazandı. Projeyle karbondioksidi biyoteknolojik yöntemlerle yüksek katma de­ğerli moleküllere dönüştüre­cek cihaz tasarlanması amaç­lanıyor. Cihazın, atık olarak karbondioksit üreten araç eg­zozu ve fabrika bacası gibi sis­temlerin çıkışına adapte edil­mesi planlanıyor.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Barış Binay, 2018’de Doğu Marmara Kal­kınma Ajansının desteğiyle GTÜ’de biyoproses (canlı hüc­releri, organizmaları veya bi­leşenlerini kullanarak yararlı ürünler üretme süreci) konu­sunda araştırmalar gerçekleş­tiren Gebze Enzim Tanıma Merkezini (GETM) kurduk­larını belirterek, bu merkez­de biyoproses kullanan araş­tırmacı ve işletmelere gerekli altyapı, ekipman ve bilgi sağla­dıklarını söyledi.

Merkez açıldığından beri üretim süreçlerinde enzim­den ve biyoprosesten faydala­nan birçok işletmeciye destek olduklarını dile getiren Binay, burada oluşan birikimle ulus­lararası iş birliklerini güçlen­dirdiklerini belirtti.

“Karbonu dönüştürmek daha cazip”

Binay, merkezin faaliyet­leri sırasında karbondioksit­le ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarıyla tanıştıklarını ak­tararak, “Dünya için karbon­dioksit salımı kaçınılmaz bir olay. Salınan karbondioksi­din depolanması ya da berta­raf edilmesi yerine enzimatik yöntemlerle katma değeri yük­sek enerji değeri taşıyan mo­leküle dönüştürülmesinin da­ha cazip olacağını düşündük" dedi.

Finlandiya, İtalya, Yuna­nistan ve Türkiye’den 6 üni­versite ile 12 paydaşın işbirli­ğiyle hazırladıkları BIOCUF projesini Ufuk Avrupa Prog­ramı kapsamında ortak finan­se edilen CETPartnership’e sunduklarını belirten Binay, “Yenilikçi yönümüz; salınan karbondioksidin tamamıy­la oda koşullarında, herhan­gi ek bir enerji gerektirmeden yine enerji değeri olan formik asit olarak adlandırdığımız bir moleküle çevrilmesi” ifadesini kullandı.

Geliştirilen proses araçlarda kullanılacak

Projenin kısa sürede başlatılacağı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Barış Binay, “Projede bu enzimi tasarlarken, mutantlarını Yunanistan ve Finlandiya ortak geliştirecek. Daha sonrasında Yunanistan’da elde edilen süper mutantların katalizlemesini (bir kimyasal reaksiyonun hızını artırma süreci) bir proses haline getirecekler. Nihayetinde dünya üzerinde özellikle otomotiv sektörüne inovatif çözümler sunan İtalyan şirket de geliştirdiğimiz prosesin araçlara uygulanması kısmında rol alacak” dedi.