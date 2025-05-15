Karbonsuz üretim için güçler birleşiyor

Çelik sanayinin ye­şil dönüşümüne yön vermek amacıyla dü­zenlenen “Yeşil Çelik Zir­vesi – Green Steel Summit 2025” düzenlendi. Kamu, sa­nayi, finans, enerji ve tekno­loji dünyasının isimlerinin bir araya geldiği zirvede, kar­bonsuz üretim, döngüsel eko­nomi, Sınırda Karbon Düzen­leme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Siste­mi’ne (ETS’ye) uyum gibi başlıkları ele alındı. Zirvede konuşan Türkiye Çelik Üre­ticileri Derneği (TÇÜD) ve Tosyalı Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Sektör olarak kendimizi sür­dürülebilirlik, ileri teknoloji ve verimlilikle şekillenen bu yeni döneme göre dönüştür­meliyiz” mesajını verdi.

Yeşil Çelik Zirvesi 2025’in açılış konuşmasını yapan Türkiye Çelik Üreticileri Der­neği (TÇÜD) ve Tosyalı Hol­ding Yönetim Kurulu Başka­nı Fuat Tosyalı, çelik sana­yisinin Net Sıfır hedeflerine ulaşmada oynayacağı kritik role dikkat çekerek, “Bu top­lantıyı dünyada önemli deği­şimlerin olduğu bir süreçte yapıyoruz. O yüzden bugünü bizler için bir fırsat olarak gö­rüyorum” dedi.

Çözüme odaklı tarafta olmalıyız

Konuşmasında makroeko­nomik dengesizliklerin, ik­lim krizi, ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümle birlik­te çelik endüstrisinin çok bo­yutlu bir sınamadan geçtiği­ni vurgulayan Tosyalı, “İklim krizi, makroekonomik denge­sizlikler, küreselleşmeye ba­kışta olan değişimler ve yapay zekâ ile ileri teknolojideki ge­lişmeler zorlayıcı olmaya de­vam ediyor. Dünya, küresel tek bir pazardan ziyade gide­rek daha parçalı ve bölünmüş pazarların olduğu bir yapıya doğru evriliyor. Çin ve ABD arasındaki gerginlik küresel rekabet koşullarını da dönüş­türüyor. Burada bize düşen ise ev ödevimizi iyi yapmak. Ben şikâyet eden tarafta olmak ye­rine, çözüme odaklanan taraf­ta olmamızın hepimiz için da­ha faydalı olduğunu düşünü­yorum” diye konuştu.

Yeşil enerjiye daha fazla yatırım yapılmalı

Sektörün mevcut emisyon yapısına da değinen Tosyalı, “Bugün küresel çelik endüst­risi, dünya genelindeki sera ga­zı emisyonlarının yüzde 7’sin­den sorumlu. Dünyada çelik üretiminde kullanılan enerji kaynağına bakıldığında yüzde 73 ile kömür hala ilk sırada yer alıyor. Hurda ile üretim yapan tesislerin oranı ise sadece yüz­de 14. Bu sebeple emisyonların azaltılması için yenilenebilir enerjiye ve temiz teknolojile­re daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Ülkemizde özellik­le güneş gibi temiz enerji kay­naklarının sanayide kullanı­mının daha fazla teşvik edil­mesi ve hidrojen üretimi ve dağıtımı ile ilgili standartların oluşturulması büyük önem ta­şıyor” ifadelerini kullandı.

2.5 milyar dolarlık yatırım ithalatı önleyecek

Tosyalı Holding’in bu alandaki yatırımlarından bahseden Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu minvalde, bizim de Tosyalı olarak odaklandığımız temel konulardan biri GES yatırımları ve üretimde hidrojen kullanımı… Dünyanın en büyük çatı üstü GES’ine sahip şirketi olarak güneş enerjisi yatırımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız ile hammaddeden nihai ürüne kadar uzanan bir çelik ekosistemi inşa ediyoruz. Büyük deprem felaketine rağmen ülkemizin son yıllardaki en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi’nde üretime 2023 yılında başladık. 2,5 milyar dolar yatırımla tamamlanan bu tesisimiz, Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odağımızda”

Tosyalı Holding olarak yatırımlarda üç noktaya odaklandıklarını belirten Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Üç odağımız: sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek. Madenden nihai ürüne kadar her şeyi Tosyalı ekosistemi içerisinde çözümlüyoruz” dedi.