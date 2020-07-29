Kardemir, TSE dış denetim sürecini tamamladı

29 Temmuz 2020

Çelik sektörün faaliyet gösteren Kardemir'in Türk Standartları Enstitüsü tarafından başlatılan dış denetim sürecini tamamladığı duyuruldu.

Kardemir'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, geçtiğimiz günlerde Türk Standartları Enstitüsü denetçileri tarafından başlatılan dış denetim sürecini yoğun bir temponun sonunda tamamladı. Üretim ve ürün geliştirme çalışmalarını her geçen gün bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan şirketimiz, sahip olduğu belgelerin yenilenmesi ile bu alanlarda olan yeterliliğini ve kabiliyetlerini gösterdi." denildi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002, Çevre Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001, Laboratuvar Yönetim Sistemi TS ISO/IEC 17025, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 2700, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001, Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001, Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001 gibi belgelere sahip olan Kardemir, yaklaşık olarak 1 hafta süren denetimler sonunda ihalelere katılabilme ve müşteri memnuniyeti sağlama gibi unsurlarda denetimden geçti.

(Foreks)