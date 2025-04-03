KARDEMİR'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Görüşmeler, yılbaşından bu yana devam ediyordu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeyle birlikte 31 Aralık 2024 tarihli ücretlere,

İlk 6 ay için iş yeri ortalamasına göre yüzde 54,38 oranında zam yapılacak.

İkinci 6 ayda enflasyon oranı kadar,

Üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde ise enflasyonun üzerine ilave yüzde 2 artış uygulanacak.

Ayrıca, sözleşmeyle birlikte tüm sosyal yardımlarda ortalama yüzde 100’ün üzerinde iyileştirme sağlandığı bildirildi.

"Üyelerimizi memnun edecek sözleşmeye imza attık"

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, görüşmelerin yapıcı ve sağduyulu bir ortamda yürütüldüğünü vurgulayarak, “Bazı farklılıklarımız olsa da ortak akılla, üyelerimizi memnun edecek bir sözleşmeye masa başında imza attık” dedi.