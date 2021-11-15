Kargoda pazar mesaisi

Selenay YAĞCI

Alışverişte kasım ayı çılgınlığı kargoda 3 kat yoğunluk oluşturunca, kargo şirketleri pazar mesaisi yaptı. Tüm dünyada ve Türkiye’de öne çıkan Bekarlar Günü, Kara Cuma, Siber Pazartesi gibi alışveriş festivalleriyle e-ticaret ve perakende sektörlerinde büyük bir hareketlilik başladı.

Önceki yıllarda en çok eleştiri ve şikayet alan kargo ayağı bu yıl ön hazırlık sürecine ekstra önem verdi. Cumartesi günlerini de son yıllarda teslimat mesaisine ekleyen sektör bu haftaki yoğunluğu azaltmak için ise pazar günü de teslimata çıktı. Geçen hafta 11 Kasım Bekarlar Günü’ne yoğunlaşan kampanyalarla alışverişler arttı, kargoların aktarma merkezlerine ulaşan paketlerin sayısı da katlandı. Bu sebeple kargocuları bu hafta yoğun mesai bekliyor.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, kargo sektörünün bu yılın son çeyreğinde önceki yıllara oranla çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi. Önyol, kargo sektörünün 10 milyar TL’yi aşan yatırımla, 2 yılda kargo taşıma kapasitesini 2 katına çıkardığını açıkladı. Önyol, sektörde görev yapan 200 binden fazla çalışanın her gün tam 15 milyondan fazla adrese hizmet verdiğini ve sahada görev yapan araçların her gün 8 milyon kilometre yol yaptığını, kasım ayında ise bu rakamların katlandığını belirtti. Teslimat performansını artıracak birçok yeni projenin uygulamaya konduğunu söyleyen Önyol şunları anlattı: “Sadece bir yılda 5 yılda yapılması planlanan bütün projeler hayata geçirildi. Anlaşmalı esnafl ardan oluşan Kargo Teslim Noktaları, kargolarınızı 7-24 güvenli bir şekilde alabildiğiniz akıllı kargo dolapları, konut bölgelerinde sadece kargo dağıtımına odaklanmış dağıtım şubeleri, parça başı dağıtım sistemleri, gelişmiş haritalama sistemleri, temassız teslimat modeli projeleri bunlardan sadece birkaçı.”

Son çeyrekte yeni rekor bekleniyor 2020 yılında internetten kredi kartı ile alışveriş yapma oranı yüzde 30’lara ulaştı. Kasım 2020’de 2009 Kasım’ına göre kartla alışveriş yapanlar yüzde 54 arttı, aylık hacim 29 milyar TL’yi geçti. 2021 yılının son çeyreğinde ise e-ticaret sektörü yeni rekorlar bekliyor. Sektör, bu yıl son çeyrekteki kampanyalara 30 milyon müşterinin katılmasını ve toplamda 120 milyar TL ciroya ulaşmayı bekliyor.