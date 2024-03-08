Kariyer Merkezi ile 5 yılda 6 bin kişiye istihdam

Seçer, “Kariyer Merkezimiz 5 yılda değerli çalışmalara imza attı.

Yaptıkları en iyi çalışmalardan biri de üniversiteleri, odaları, birlikleri, sivil toplumu, vakıfları; toplamda 47 kurum ve kuruluşu bir araya getirerek, İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’nu kurması oldu. Bugüne kadar 38 bin yurttaşımız şahsen Kariyer Merkezi’ne müracaat etti. 25 bin kişi iş veya kursa yönlendirildi. 14 bin kişi bizden veya bizim yönlendirdiğimiz kurslardan kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri aldı. 12 bin kişiyle mülakat simülasyonu yapıldı” dedi.

İstihdam ve Kariyer Kampüsü'nde 3 hizmet

Yeni dönemde İstihdam ve Kariyer Kampüsü kuracaklarını, kampüste 3 hizmetin birlikte sunulacağını, Kariyer Merkezi’ne ek bir hizmet bacağını da oluşturacaklarını söyleyen Seçer, “Bir diğer hizmet bacağımız da genç istihdamına katkı, gençlere iş arama sürecinde mentorluk, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı, staja, istihdama, iş bulmaya ve girişimciliğe destek veren ‘Kampüs Mersin’ olacak. Yine bir diğer hizmet bacağı da ‘Garaj Mersin’. Bu da girişimcilik çalışmaları, teşviklere erişim desteği ve iş planı hazırlama içerikli hizmet bacaklarımız olacak” diye konuştu.

"Gelişmeleri Teksin üzerinden alıyoruz"

Dijital belediyecilik uygulamasında en önemsediği çalışmalardan bir tanesinin de Teksin uygulaması olduğunu dile getiren Seçer, Teksin’in WhatsApp mesajları dışında yaklaşık olarak sadece telefonla haftalık 15 ile 20 bin çağrı aldığını kaydetti. Seçer, “Kentin dört bir yanından gelişmeleri Teksin üzerinden alıyoruz.

Teksin 24 saat esaslı çalışır. 100- 120 arası da mesai arkadaşımız hizmet ve emek veriyor. Teksin’in akıllı telefonlar da uygulaması da var. Tüm Mersinlilerin telefonlarına bu uygulamayı indirmesini istiyoruz” dedi. “MERCEK’lerden bugüne kadar toplam 216 kurstan 4 bin 63 kursiyer faydalandı” Mersin Büyükşehir’in Meslek Edindirme Kurs Merkezleri’nin de olduğuna değinen Seçer, “MERCEK olarak andığımız toplamda 4 Meslek Edindirme Kursumuz var.

Aktif olarak 30 ayrı kursumuz ve şu ana kadar 641 kursiyerimiz var. Bugüne kadar da toplam 216 kurstan 4 bin 63 kursiyer faydalandı. Bu alanda çalışmalarımızı ikinci 5 yılımızda da sürdüreceğiz, daha etkin çalışmalar yapacağız. Bu ilk 5 yılda da önemli deneyimler elde ettik” dedi.

"Dijital imkanları sonuna kadar kullanıyoruz"

Turizm alanında ve Mersin’in tanıtımında da dijital imkanları kullandıklarından bahseden Seçer, ‘Visit Mersin’ bunlardan bir tanesi. Ziyaretçilerin seyahatlerini planlayabileceği bir dijital platform. Yine ‘Antik Mersin’ Uygulaması Projesi. Bu da toplam 33 kilometre uzunluğa sahip, 5 ayrı kültür rotasını bulabileceğimiz bir uygulama. Antik Mersin Tanıtım Ofisi’ni de yeni gerçekleştireceğiz. Sahilde, Kültür Park’ta bunu yapıyoruz. Bunu, Arttırılmış Sanal Gerçeklik Teknolojisi’ni kullanarak gerçekleştireceğiz” dedi.