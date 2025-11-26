Karkas ete “sosyal medya” zammı

Mehmet H. GÜLEL

Etteki fi­yat artışlarının nedenlerini DÜNYA’ya değerlendiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfek­çi, sosyal medyada yayılan iki tür ma­nipülasyonun piyasayı olumsuz etki­lediğini belirtti.

Tüfekçi, “Hayvanınızı satmayın, daha da pahalı olacak” şek­lindeki asılsız söylemlerin yanı sıra, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ithalatı dur­durduğu yönündeki söylentilerin de fi­yat artışına neden olduğunu ifade etti. ESK’nın canlı hayvan yüklü iki gemi­nin yolda olduğunu açıkladığını hatır­latan Tüfekçi, et ithalatının kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Manipülatörleri şikayet ettiler

Tüfekçi, manipülasyonlar nedeniyle tüccarların yaşadığı zorluğu şöyle an­lattı: “Kesim yapmak isteyen tüccarlar, parasını ödedikleri hayvanın bile ertesi gün ‘Kusura bakmayın, kesmekten vaz­geçtim’ denilerek satıştan dönüldüğü­nü görüyor. Manipülasyon yapan kişi­ler, olumsuz haberler yayarak fiyatları yapay şekilde yükseltmeye çalışıyor ve maalesef bunda başarılı oluyorlar.”

Bu durumun önüne geçmek için resmi ma­kamlara başvurduklarını belirten Tü­fekçi, “Hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na söz ko­nusu kişiler hakkında gerekli işlemle­rin yapılması için başvuruda bulunduk. Çünkü üreticiler, bu kişilerin söylemleri doğrultusunda hayvanlarını kesim için piyasaya sürmüyor. Şu anda karşılaştı­ğımız en büyük sorun bu” diye konuştu.

“Geçek üreticiye yem desteği verilsin”

Tüfekçi, öte yandan üretici kesimin de haklı olduğu noktalar bulunduğu­nu belirterek, yem maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Son bir ayda yem fiyatlarına iki kez zam geldiğini ifa­de eden Tüfekçi, “Etteki fiyat artışı­nı kökünden çözmek istiyorsak, besi­cimizin yem maliyetini kontrol altı­na almamız gerekiyor.

En büyük gider kalemimiz yem. Bu nedenle yem fab­rikalarının mutlaka denetlenmesi şart. Devletimizin buzağı desteğine benzer şekilde, gerçek besiciye yem desteği sağlaması gerekiyor” dedi.

Şap hastalığının da et fiyatları üzerin­de etkili olduğunu vurgulayan Tüfek­çi, birçok bölgede görülen hastalık ne­deniyle ilçeler arası hayvan hareketi­nin kısıtlandığını belirterek, «Kesim yapmak isteyenler hayvanlarını sade­ce kendi ilçelerinde kesmek zorunda. Bu da arz-talep dengesini olumsuz et­kiliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı›nın açıkladığı verilere göre şap aşılama oranı yüzde 80›in üzerine çıktı. Bakanlığa bağlı tüm il ve ilçe mü­dürlükleri sahada aktif olarak çalışı­yor" bilgisini paylaştı.

Kıvırcıkta karkas fiyatı 650 TL

Karkas et fiyatlarındaki son artışlara ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfekçi, “Son 10 günde ete gelen yüzde 15’lik zam, karkas etin kilogramında bölgelere göre 40 ile 65 lira artışa denk geliyor.

Önceki gün 25 liralık zam yapıldı, bugün (çarşamba) için de 20 liralık bir artış daha gerçekleşti ve fiyatlar yükselmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı. Tüfekçi, güncel fiyatları ise şöyle paylaştı: “Karkas etin kilosu 520-550 lira arasında seyrediyor. İstanbul’daki kasaplarda dana kıyma 800 liradan başlayıp bölgelere göre 1.100 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşının kilosu 950 ile 1.100 lira arasında değişirken, Balıkesir kıvırcık koyununun karkas kilogram fiyatı ise 650 liraya ulaşmış durumda.”

Öte yandan Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin en son açıkladığı verilere göre son bir ayda dana bıçak yağsız etin kilogramı yüzde 7,2 artış ile ortalama 499,1 liraya yükseldi. Kuzu bıçak yağsız etin kilogramı ise son 1 ayda yüzde 2,6 artışla 523,57 lira olarak açıklandı.