Karkas ete “sosyal medya” zammı
Kırmızı et fiyatlarında son günlerde yaşanan artış dikkat çekti. Karkas etin kilogram fiyatına son 10 günde 65 lira zam geldi. Artışla birlikte bölgelere göre karkas etin kilogram fiyatının 520 lira ile 550 liraya kadar yükseldiği görüldü.
Mehmet H. GÜLEL
Etteki fiyat artışlarının nedenlerini DÜNYA’ya değerlendiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, sosyal medyada yayılan iki tür manipülasyonun piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti.
Tüfekçi, “Hayvanınızı satmayın, daha da pahalı olacak” şeklindeki asılsız söylemlerin yanı sıra, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ithalatı durdurduğu yönündeki söylentilerin de fiyat artışına neden olduğunu ifade etti. ESK’nın canlı hayvan yüklü iki geminin yolda olduğunu açıkladığını hatırlatan Tüfekçi, et ithalatının kesintisiz devam ettiğini vurguladı.
Manipülatörleri şikayet ettiler
Tüfekçi, manipülasyonlar nedeniyle tüccarların yaşadığı zorluğu şöyle anlattı: “Kesim yapmak isteyen tüccarlar, parasını ödedikleri hayvanın bile ertesi gün ‘Kusura bakmayın, kesmekten vazgeçtim’ denilerek satıştan dönüldüğünü görüyor. Manipülasyon yapan kişiler, olumsuz haberler yayarak fiyatları yapay şekilde yükseltmeye çalışıyor ve maalesef bunda başarılı oluyorlar.”
Bu durumun önüne geçmek için resmi makamlara başvurduklarını belirten Tüfekçi, “Hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na söz konusu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için başvuruda bulunduk. Çünkü üreticiler, bu kişilerin söylemleri doğrultusunda hayvanlarını kesim için piyasaya sürmüyor. Şu anda karşılaştığımız en büyük sorun bu” diye konuştu.
“Geçek üreticiye yem desteği verilsin”
Tüfekçi, öte yandan üretici kesimin de haklı olduğu noktalar bulunduğunu belirterek, yem maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Son bir ayda yem fiyatlarına iki kez zam geldiğini ifade eden Tüfekçi, “Etteki fiyat artışını kökünden çözmek istiyorsak, besicimizin yem maliyetini kontrol altına almamız gerekiyor.
En büyük gider kalemimiz yem. Bu nedenle yem fabrikalarının mutlaka denetlenmesi şart. Devletimizin buzağı desteğine benzer şekilde, gerçek besiciye yem desteği sağlaması gerekiyor” dedi.
Şap hastalığının da et fiyatları üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Tüfekçi, birçok bölgede görülen hastalık nedeniyle ilçeler arası hayvan hareketinin kısıtlandığını belirterek, «Kesim yapmak isteyenler hayvanlarını sadece kendi ilçelerinde kesmek zorunda. Bu da arz-talep dengesini olumsuz etkiliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı›nın açıkladığı verilere göre şap aşılama oranı yüzde 80›in üzerine çıktı. Bakanlığa bağlı tüm il ve ilçe müdürlükleri sahada aktif olarak çalışıyor" bilgisini paylaştı.
Kıvırcıkta karkas fiyatı 650 TL
Karkas et fiyatlarındaki son artışlara ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfekçi, “Son 10 günde ete gelen yüzde 15’lik zam, karkas etin kilogramında bölgelere göre 40 ile 65 lira artışa denk geliyor.
Önceki gün 25 liralık zam yapıldı, bugün (çarşamba) için de 20 liralık bir artış daha gerçekleşti ve fiyatlar yükselmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı. Tüfekçi, güncel fiyatları ise şöyle paylaştı: “Karkas etin kilosu 520-550 lira arasında seyrediyor. İstanbul’daki kasaplarda dana kıyma 800 liradan başlayıp bölgelere göre 1.100 liraya kadar çıkıyor. Dana kuşbaşının kilosu 950 ile 1.100 lira arasında değişirken, Balıkesir kıvırcık koyununun karkas kilogram fiyatı ise 650 liraya ulaşmış durumda.”
Öte yandan Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin en son açıkladığı verilere göre son bir ayda dana bıçak yağsız etin kilogramı yüzde 7,2 artış ile ortalama 499,1 liraya yükseldi. Kuzu bıçak yağsız etin kilogramı ise son 1 ayda yüzde 2,6 artışla 523,57 lira olarak açıklandı.