Kârlar eriyor, havacılık ticaret savaşlarının dışında tutulmalı
Hava yolu şirketlerinin kâr beklentileri, 600 milyon dolar düşürülerek 36 milyar dolara indirildi. IATA Genel Müdürü Willie Walsh, artan ticaret engellerinin hava yolculuğu sektörüne verdiği zarar verdiğini söyledi. Walsh, hükümetlere "havacılığı ticaret savaşlarının dışında tutmaları" çağrısında bulundu.
Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Yeni Delhi'de düzenlenen yıllık toplantısında küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımladı. Raporda hava yolu şirketlerinin kar beklentileri, ABD’nin başını çektiği küresel ticari çatışmaların hava yolu şirketlerinin gelir kaybına yol açması nedeniyle Aralık 2024'teki öngörü olan 36,6 milyar dolardan aşağı yönlü revize edilerek 36 milyar dolara indirildi.
Hava taşımacılığındaki şirketlerin toplam gelirlerinin, bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,3 artarak 979 milyar dolarla rekor kıracağı öngörülürken, toplam harcamaların düşük petrol fiyatlarıyla sadece yüzde 1 artarak 913 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edildi.
Yolcu sayısı rekor kıracak
IATA, aralıkta şirketlerin gelirlerinin 1 trilyon dolara ve toplam harcamaların da 940 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Raporda, toplam yolcu sayısının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 4,99 milyara ulaşarak rekor kıracağı ve toplam hava kargo hacminin ise bu yıl 69 milyon tona çıkacağı öngörüldü. Birlik, aralıkta, bu yıl için toplam yolcu sayısının 5,22 milyar ve toplam hava kargo hacmini ise 72,5 milyon ton olarak öngörmüştü.
IATA, düşük yakıt fiyatlarının ters rüzgarların etkisini dengelemeye yardımcı olarak potansiyel olarak bilet fiyatlarının düşmesini desteklediğini de belirtti. Yakıt, havayolu şirketlerinin işletme maliyetlerinin dörtte birini oluşturuyor.
Sektörü savunmasız bırakacak
Raporda görüşlerine yer verilen IATA Genel Direktörü Willie Walsh, 2025 yılının ilk yarısında küresel piyasalarda önemli ölçüde belirsizlik hakim olduğunu belirterek, "36 milyar dolar kar elde etmek önemlidir. Ancak bu, yolcu başına ortalama sadece 7,20 dolara denk geliyor" ifadelerini kullandı.
Bunun da sektörü gelecekteki talep şoklarına veya vergilere karşı savunmasız bırakabileceğini aktaran Walsh, “Küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 3,9'unu destekleyen ve 86,5 milyon kişiye istihdam sağlayan değer zincirinin çekirdeği olarak hava yollarına güvenen politika yapıcılar, bu durumu net bir şekilde odak noktasında tutmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Yaşam standardı düşer
Artan ticaret engellerinin ekonomiye ve hava yolculuğu sektörüne verdiği zarar konusunda uyarıda bulunan Walsh, "Tüm bağlantı biçimleri gibi, uçmak da dünyayı daha müreffeh hale getiriyor. Bu durum izolasyonizm, ticaret engelleri ve çok taraflı kurallara dayalı sistemin parçalanması ile tezat oluşturmaktadır. Bunlar zenginliği yok eder ve yaşam standartlarını düşürür.
İçinde yaşadığımız dönem için bu önemli bir mesajdır" dedi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan geniş kapsamlı gümrük vergileri, ekonomik yavaşlama korkularını körükledi ve özellikle ABD'de birçok tüketicinin seyahat planlarını ertelemesine ya da azaltmasına yol açarak ihtiyari harcamaları sıkıştırdı.
Ayrıca 30'dan fazla ülke arasında uçak ve parçaları üzerindeki vergilerin kaldırılmasına yönelik onlarca yıllık bir anlaşmayı da tehdit ediyor. Walsh hükümetlere "havacılığı ticaret savaşlarının dışında tutmaları" çağrısında bulundu.
Bolat, yeniden IATA yönetiminde
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, IATA Yönetim Kurulu'nun 81. Genel Kurul Toplantısı Yeni Delhi'de yapıldı.
Yönetim Kurulu'na seçilen Bolat, üç yıl sürecek görev döneminde sektörün önde gelen yöneticileriyle birlikte küresel havacılık vizyonuna katkı sağlamayı sürdürecek. Bolat, "IATA yönetim kuruluna yeniden seçilmek oldukça gurur verici. Bu sorumluluk sadece bayrak taşıyıcımızın gücünü ve vizyonunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel havacılık sahnesinde etkisini giderek belirginleştiriyor. THY olarak, IATA'nın stratejik girişimlerine ve sektörümüzün geleceğine aktif katkı sağlamayı tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.