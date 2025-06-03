Kârlar eriyor, havacılık ticaret savaşlarının dışında tutulmalı

Merkezi Kanada'nın Montreal kentin­de olan Uluslara­rası Hava Taşımacılığı Birli­ği (IATA), Yeni Delhi'de dü­zenlenen yıllık toplantısında küresel hava taşımacılığı sek­törünün finansal görünümü­ne ilişkin raporunu yayım­ladı. Raporda hava yolu şir­ketlerinin kar beklentileri, ABD’nin başını çektiği küre­sel ticari çatışmaların hava yolu şirketlerinin gelir kaybı­na yol açması nedeniyle Ara­lık 2024'teki öngörü olan 36,6 milyar dolardan aşağı yönlü revize edilerek 36 milyar do­lara indirildi.

Hava taşımacı­lığındaki şirketlerin toplam gelirlerinin, bu yıl geçen yı­la göre yüzde 1,3 artarak 979 milyar dolarla rekor kıracağı öngörülürken, toplam harca­maların düşük petrol fiyatla­rıyla sadece yüzde 1 artarak 913 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edildi.

Yolcu sayısı rekor kıracak

IATA, aralıkta şirketlerin gelirlerinin 1 trilyon dolara ve toplam harcamaların da 940 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Raporda, top­lam yolcu sayısının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 4,99 milyara ulaşarak rekor kıracağı ve toplam ha­va kargo hacminin ise bu yıl 69 milyon tona çıkacağı ön­görüldü. Birlik, aralıkta, bu yıl için toplam yolcu sayısının 5,22 milyar ve toplam hava kargo hacmini ise 72,5 milyon ton olarak öngörmüştü.

IATA, düşük yakıt fiyatla­rının ters rüzgarların etkisini dengelemeye yardımcı olarak potansiyel olarak bilet fiyat­larının düşmesini destekle­diğini de belirtti. Yakıt, ha­vayolu şirketlerinin işletme maliyetlerinin dörtte birini oluşturuyor.

Sektörü savunmasız bırakacak

Raporda görüşlerine yer verilen IATA Genel Direktö­rü Willie Walsh, 2025 yılının ilk yarısında küresel piyasa­larda önemli ölçüde belirsiz­lik hakim olduğunu belirte­rek, "36 milyar dolar kar elde etmek önemlidir. Ancak bu, yolcu başına ortalama sadece 7,20 dolara denk geliyor" ifa­delerini kullandı.

Bunun da sektörü gelecek­teki talep şoklarına veya ver­gilere karşı savunmasız bıra­kabileceğini aktaran Walsh, “Küresel ekonomik faaliyet­lerin yüzde 3,9'unu destekle­yen ve 86,5 milyon kişiye is­tihdam sağlayan değer zinci­rinin çekirdeği olarak hava yollarına güvenen politika yapıcılar, bu durumu net bir şekilde odak noktasında tut­malıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam standardı düşer

Artan ticaret engellerinin ekonomiye ve hava yolculu­ğu sektörüne verdiği zarar konusunda uyarıda bulunan Walsh, "Tüm bağlantı biçim­leri gibi, uçmak da dünyayı daha müreffeh hale getiriyor. Bu durum izolasyonizm, ti­caret engelleri ve çok taraf­lı ku­rallara dayalı sis­temin parça­lanması ile tezat oluş­turmakta­dır. Bunlar zenginli­ği yok eder ve ya­şam standartlarını düşürür.

İçinde yaşadığımız dönem için bu önemli bir mesajdır" dedi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygula­maya konulan geniş kapsam­lı gümrük vergileri, ekono­mik yavaşlama korkularını körükledi ve özellikle ABD'de birçok tüketicinin seyahat planlarını ertelemesine ya da azaltmasına yol açarak ihti­yari harcamaları sıkıştırdı.

Ayrıca 30'dan fazla ül­ke arasında uçak ve parçala­rı üzerindeki vergilerin kal­dırılmasına yönelik onlarca yıllık bir anlaşmayı da tehdit ediyor. Walsh hükümetlere "havacılığı ticaret savaşları­nın dışında tutmaları" çağrı­sında bulundu.

Bolat, yeniden IATA yönetiminde

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, IATA Yönetim Kurulu'nun 81. Genel Kurul Toplantısı Yeni Delhi'de yapıldı.

Yönetim Kurulu'na seçilen Bolat, üç yıl sürecek görev döneminde sektörün önde gelen yöneticileriyle birlikte küresel havacılık vizyonuna katkı sağlamayı sürdürecek. Bolat, "IATA yönetim kuruluna yeniden seçilmek oldukça gurur verici. Bu sorumluluk sadece bayrak taşıyıcımızın gücünü ve vizyonunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel havacılık sahnesinde etkisini giderek belirginleştiriyor. THY olarak, IATA'nın stratejik girişimlerine ve sektörümüzün geleceğine aktif katkı sağlamayı tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.