Kârlılığı gerileyen madenci üretimine ara veriyor

Maden sektörü 2023’ün ilk 4 ayında 1 milyar 791 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde maden sektörünün ihracatı 2 milyar 228 milyon dolar seviyesindeydi. İhracattaki düşüş yüzde 19,58 oldu. 2023 Nisan ayı ihracatı 469 milyon 927 bin dolar olurken, geçen yıla göre düşüş yüzde 33,26 oldu.

“Hedeflerde sapmayı düşünmüyoruz”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Alpaslan Tunç, maden sektörünün ihracatında bu dönemde yaşanan düşüşün birçok sebebinin olduğunu söyledi. Tunç, “Öncelikle, pandemi sonrası kendini en geç toparlayan ülke olan ve dönemsel finansal krizler yaşayan Çin oldu.

Ayrıca, ABD’de artan navlun fiyatları nedeniyle yüksek fiyatlanmış stoklar bulunuyordu. Faiz artışlarının bir sonucu olarak ABD’deki talepte bir miktar azalma görüldü. Bu iki ülke doğal taş ihracatında uzun dönemdir başı çeken iki ülke konumunda. Nisan ayında gerçekleşen Coverings 2023 ve Marble İzmir fuarlarında pandemi ortamından çıkan birçok Çinli firmayı görmüş olduk.

Bu durum bende ileriye dönük ihracat hedeflerinde bir sapma olmayacağı duygusunu uyandırdı” dedi. İhracat rakamlarında yaşanan düşüşün bir diğer sebebinin de yıllık bazda yüzde 127,88 olarak gerçekleşen madencilik Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı ve yine yıllık bazda yüzde 31,11'lik döviz artış oranı olduğunu söyleyen Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakamlara bakıldığında ihracat birim fiyatlarımız az da olsa artmış gibi görünse de yüksek enflasyon karşısında karlılıklarımız ciddi şekilde eridi.

Birçok firmamız bu şartlarda ya üretim yapmayı azaltmış ya da üretime ara vermiş durumda. Şunu da belirtmek isterim ki, aylık enflasyon artış hızındaki düşüşler göz önüne alındığında 9 dolardan, 2 dolar seviyesine kadar düşen doğalgaz fiyatları neticesinde sanayi elektriği fiyatlarına gelen ve gelecek olan indirimler ile yine akaryakıt fiyatlarındaki ciddi gerilemelerden dolayı ileriye dönük ihracatımızın artacağına olan inancım her zamankinden fazladır.”