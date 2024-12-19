Kartal Bombe & Basınçlı Kaplar, otomasyon yatırımlarına odaklanacak
Geniş üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle kazan ve basınçlı kaplar sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda olduklarını söyleyen Kartal Bombe & Basınçlı Kaplar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kartal, “Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm ve otomasyon yatırımlarına odaklanacağız” dedi.
Kartal Bombe & Basınçlı Kaplar’ın 1945 yılına uzanan köklü hikâyesini anlatan Kartal Bombe & Basınçlı Kaplar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kartal, Mehmet Kartal’ın bu yolculuğa Karaköy’de küçük bir atölyede başladığından bahsetti.
Zamanla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hizmet veren bir sanayi devine dönüştüklerini söyleyen Kartal, metal şekillendirme alanında uzmanlaşarak özellikle bombe ve bombeli ürünlerin üretiminde öncü konuma geldiklerini ifade etti. Geniş üretim kapasitesi ve yüksek kaliteli ürün çeşitliliğiyle kazan ve basınçlı kaplar sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda olduklarını vurgulayan Kartal, “Şirketimiz, Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu’dan Avustralya’ya kadar birçok bölgeye ihracat yaparak bu alandaki etkinliğini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde ise özellikle dijital dönüşüm ve otomasyon yatırımlarına odaklanacağız” dedi.
“Depolama kapasitemizi yüzde 30 artırdık”
Firmaları açısından 2023 yılını değerlendiren Mehmet Ali Kartal, 2023’ün büyüme odaklı bir yıl olduğunu, yıllık ciroda yüzde 15'lik bir artış kaydederken karlılık oranının da yüzde 10 seviyelerinde artış kaydettiğini anımsattı. Ayrıca, istihdam kapasitelerini yüzde 20 oranında genişleterek alanında uzman personel sayılarını artırdıkları bilgisini veren Kartal, “Teknoloji yatırımlarımızı artırarak üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirdik ve buna paralel olarak yeni depolama kapasitemizi yüzde 30 artırdık” diye konuştu.
“Yıllık üretim kapasitemizi 120 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz”
2024 yılı için hedeflerinin yıllık üretim kapasitelerini 120 bin tona çıkartmak ve ihracat gelirlerini yüzde 25 oranında artırmak olduğunu kaydeden Mehmet Ali Kartal, bu hedeflere ulaşmak için dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak üretimde yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerini devreye aldıklarını ifade etti.
Dijitalleşme ve yapay zekânın sektörde devrim niteliğinde değişimler yarattığından söz eden Kartal, üretim süreçlerinde yapay zekâ destekli sistemler sayesinde hata oranlarını minimize ederek verimliliği artırdıklarını belirtti. Dijitalleşmenin ise üretim süreçlerini izlenebilir ve yönetilebilir hale getirerek operasyonel maliyetlerin düşmesini sağladığını söyleyen Kartal, “Bu gelişmelerin etkisiyle, sektörde daha hızlı, verimli ve çevreci üretim süreçleri yaygınlaşıyor, müşteri memnuniyeti artıyor” ifadelerini kullandı.
“Yeni malzeme kompozisyonları ve üretim tekniklerine yoğunlaştık”
Öte yandan Ar-Ge merkezlerini geliştirmeye devam ederek, yeni malzeme kompozisyonları ve üretim teknikleri üzerine yoğunlaştıklarını belirten Mehmet Ali Kartal, daha dayanıklı ve hafif basınçlı kaplar geliştirmek amacıyla ileri analiz teknikleri ve simülasyonlar geliştirdiklerinden söz etti. Ayrıca, müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermek için dijital prototipleme ve test süreçlerini hızlandırdıklarını aktardı.
“Yerel hammadde kaynaklarıdaha etkin kullanılmalı”
Sektördeki sorunlara da değinen Mehmet Ali Kartal, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmaların ve enerji maliyetlerinin temel sorunlar arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Bu sorunların çözümü için yerel hammadde kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik altyapı yatırımlarının artırılmasını önerdiklerini söyleyen Kartal, “Ayrıca sektörel iş birliklerini güçlendirerek ortak çözümler geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
“Türkiye'yi uluslararası arenada daha güçlü temsil etmeye kararlıyız”
Sektörün sürekli gelişen ve global dinamiklere hızla uyum sağlayan bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Mehmet Ali Kartal, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı: “İnovasyon ve kalite odaklı yaklaşımımızla sektörün öncü firmalarından biri olmaya devam edeceğiz. Çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olarak sürdürülebilir üretim ilkemizden ödün vermeden, Türkiye'yi uluslararası arenada daha da güçlü temsil etmeye kararlıyız.”
“Depo otomasyonu ve izlenebilirlik sistemleri üzerine çalışıyoruz”
Yeni nesil akıllı üretim sistemleri ve enerji tasarruflu makinelerle üretim potansiyellerini artırmayı planladıklarını söyleyen Mehmet Ali Kartal, ayrıca lojistik süreçlerini iyileştirmeye yönelik depo otomasyonu ve izlenebilirlik sistemleri üzerinde de çalıştıklarını dile getirdi.
Bunların yanı sıra orta vadede çevre dostu üretim tekniklerini daha da geliştirerek karbon ayak izini yüzde 40 oranında azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Kartal, “Uzun dönemde ise geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir malzeme kullanımı konusunda sektöre yenilikler kazandırmak istiyoruz. Bu yenilikler, şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini pekiştirecektir” şeklinde konuştu.