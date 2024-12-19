Kartal Bombe & Basınçlı Kaplar, otomasyon yatırımlarına odaklanacak

Kartal Bombe & Basınçlı Kap­lar’ın 1945 yılına uzanan kök­lü hikâyesini anlatan Kartal Bom­be & Basınçlı Kaplar Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Ali Kartal, Mehmet Kartal’ın bu yolculu­ğa Karaköy’de küçük bir atölyede başladığından bahsetti.

Zamanla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hizmet veren bir sanayi de­vine dönüştüklerini söyleyen Kar­tal, metal şekillendirme alanında uzmanlaşarak özellikle bombe ve bombeli ürünlerin üretiminde ön­cü konuma geldiklerini ifade etti. Geniş üretim kapasitesi ve yüksek kaliteli ürün çeşitliliğiyle kazan ve basınçlı kaplar sektöründe önemli bir tedarikçi konumunda olduk­larını vurgulayan Kartal, “Şirketi­miz, Avrupa'dan Asya'ya, Ortado­ğu’dan Avustralya’ya kadar birçok bölgeye ihracat yaparak bu alan­daki etkinliğini sürdürüyor. Önü­müzdeki dönemde ise özellikle di­jital dönüşüm ve otomasyon yatı­rımlarına odaklanacağız” dedi.

“Depolama kapasitemizi yüzde 30 artırdık”

Firmaları açısından 2023 yılını değerlendiren Mehmet Ali Kartal, 2023’ün büyüme odaklı bir yıl ol­duğunu, yıllık ciroda yüzde 15'lik bir artış kaydederken karlılık ora­nının da yüzde 10 seviyelerinde artış kaydettiğini anımsattı. Ay­rıca, istihdam kapasitelerini yüz­de 20 oranında genişleterek ala­nında uzman personel sayılarını artırdıkları bilgisini veren Kartal, “Teknoloji yatırımlarımızı artıra­rak üretim süreçlerimizi daha ve­rimli hale getirdik ve buna paralel olarak yeni depolama kapasitemi­zi yüzde 30 artırdık” diye konuştu.

“Yıllık üretim kapasitemizi 120 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz”

2024 yılı için hedeflerinin yıl­lık üretim kapasitelerini 120 bin tona çıkartmak ve ihracat gelirle­rini yüzde 25 oranında artırmak olduğunu kaydeden Mehmet Ali Kartal, bu hedeflere ulaşmak için dijitalleşme süreçlerini hızlandı­rarak üretimde yapay zekâ destek­li otomasyon sistemlerini devreye aldıklarını ifade etti.

Dijitalleşme ve yapay zekânın sektörde devrim niteliğinde değişimler yarattığın­dan söz eden Kartal, üretim sü­reçlerinde yapay zekâ destekli sis­temler sayesinde hata oranlarını minimize ederek verimliliği artır­dıklarını belirtti. Dijitalleşmenin ise üretim süreçlerini izlenebilir ve yönetilebilir hale getirerek ope­rasyonel maliyetlerin düşmesini sağladığını söyleyen Kartal, “Bu gelişmelerin etkisiyle, sektörde daha hızlı, verimli ve çevreci üre­tim süreçleri yaygınlaşıyor, müş­teri memnuniyeti artıyor” ifadele­rini kullandı.

“Yeni malzeme kompozisyonları ve üretim tekniklerine yoğunlaştık”

Öte yandan Ar-Ge merkezlerini geliştirmeye devam ederek, yeni malzeme kompozisyonları ve üre­tim teknikleri üzerine yoğunlaş­tıklarını belirten Mehmet Ali Kar­tal, daha dayanıklı ve hafif basınçlı kaplar geliştirmek amacıyla ileri analiz teknikleri ve simülasyonlar geliştirdiklerinden söz etti. Ayrı­ca, müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermek için dijital prototip­leme ve test süreçlerini hızlandır­dıklarını aktardı.

“Yerel hammadde kaynaklarıdaha etkin kullanılmalı”

Sektördeki sorunlara da deği­nen Mehmet Ali Kartal, hammad­de fiyatlarındaki dalgalanmaların ve enerji maliyetlerinin temel so­runlar arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. Bu sorunların çözümü için yerel hammadde kay­naklarının daha etkin kullanılma­sını ve yenilenebilir enerji kay­naklarına yönelik altyapı yatırım­larının artırılmasını önerdiklerini söyleyen Kartal, “Ayrıca sektörel iş birliklerini güçlendirerek ortak çözümler geliştirilmesi gerektiği­ni düşünüyoruz” dedi.

“Türkiye'yi uluslararası arenada daha güçlü temsil etmeye kararlıyız”

Sektörün sürekli gelişen ve glo­bal dinamiklere hızla uyum sağ­layan bir yapıya sahip oldukları­nı dile getiren Mehmet Ali Kartal, şu sözlerle konuşmasını sonlan­dırdı: “İnovasyon ve kalite odak­lı yaklaşımımızla sektörün öncü firmalarından biri olmaya devam edeceğiz. Çevresel sorumlulukla­rımızın bilincinde olarak sürdü­rülebilir üretim ilkemizden ödün vermeden, Türkiye'yi uluslararası arenada daha da güçlü temsil et­meye kararlıyız.”

“Depo otomasyonu ve izlenebilirlik sistemleri üzerine çalışıyoruz”

Yeni nesil akıllı üretim sistemleri ve enerji tasarruflu makinelerle üretim potansiyellerini artırmayı planladıklarını söyleyen Mehmet Ali Kartal, ayrıca lojistik süreçlerini iyileştirmeye yönelik depo otomasyonu ve izlenebilirlik sistemleri üzerinde de çalıştıklarını dile getirdi.

Bunların yanı sıra orta vadede çevre dostu üretim tekniklerini daha da geliştirerek karbon ayak izini yüzde 40 oranında azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Kartal, “Uzun dönemde ise geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir malzeme kullanımı konusunda sektöre yenilikler kazandırmak istiyoruz. Bu yenilikler, şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini pekiştirecektir” şeklinde konuştu.