Karton sektörünün 2030 ABD hedefi 100 milyon dolar
ABD Başkanı Trump’ın Meksika ve Kanada gibi komşularına değişen oranlarda gümrük vergilerini gündeme getirmesi Amerikalı satın alıcıların Türkiye’ye yönelmesine neden oluyor. ABD’den 6 büyük ithalatçıyı İstanbul’da ağırlayan karton ambalaj sektörü, 2030 için bu ülkeye ihracat hedefini 100 milyon dolar olarak belirledi.
Recep ERÇİN
ABD ve Kanadalı 6 büyük ithalatçı, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) üyesi firmalardan oluşan ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Turkish Carton Packaging UR-GE Projesi” kapsamında İstanbul’a geldi. Kozmetik, hazır gıda, restoran, promosyon, toptan satış, çikolata-şekerleme sektörlerinde faaliyet gösteren Amerikalı ve Kanadalı firmanın temsilcileri ile KASAD üyesi Türk karton ambalaj firmaları ile toplam 45’ten fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Üç gün boyunca 8 ayrı karton ambalaj fabrikasını ziyaret eden heyet ile düzenlenen sohbet yemeğine KASAD’ın iletişim danışmanlığı yapan Özlem Dalga’nın özel daveti üzerine katılan tek basın mensubu olarak, hem heyet hem de hedefler konusunda sektör temsilcilerden bilgiler aldık. KASAD Başkanı Alican Duran, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD, Çin ve Kanada gibi tedarikçilerine uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine dikkat çekerek, “Bu 6 kişilik heyet bugün değil de birkaç ay sonra burada olacak olsaydı sayı 16’ya çıkardı” dedi. Duran böylece Amerikan ithalatçıların alternatif tedarikçi arayışlarına işaret etti.
Dokuz aydır ABD’de tanıtım yapılıyor
Geçen dokuz aylık süreçte İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak ABD’de tanıtım çalışması yaptıklarını anlatan Alican Duran, “Başta ihracatçılar ve bakanlıktan aldığımız Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) desteğiyle bunu başardık. Bu zamana kadar hep biz ABD’de görüşmelere ve fuarlara katıldık. Çok fazla sonuç alınamadı. Bu kez ters B2B yapalım dedik. Herkesin gayreti ile onayladığımız 6 firmayı İstanbul’a getirdik. Firmalardan birinin büyüklüğü 500 milyon dolar. Bu başlangıç heyetleri devam ettireceğiz. ABD hedef pazarımız. 2030 için 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Sektörün bunu yapacak kapasitesi var. O kadar istek var ki mayısta da bir heyet gelecek” bilgilerini verdi.
Trump ile fırsat penceresi açıldı
Karton ambalajda en büyük ithalatçının ABD olduğuna dikkat çeken KASAD Başkanı Duran, “Türkiye bu sektörde net ihracatçı. Kapasite olarak Avrupa’nın en büyük dördüncü üreticisiyiz. ABD’deki alıcılar bir arayış içindeler. Türkiye’ye fırsat penceresi açıldı. Trump bakıyor diyor ki; benim en büyük ithalatım nereden? Nereye ise orayı hedefe alıyor. Türkiye, ABD’nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında o kadar geri de ki bize gelene kadar çok yol alınır.
Keşke o seviyelere gelebilsek. Böyle bir heyet Türkiye’ye ilk defa geliyor. Görüşmeler yaptıkları Türk şirketlerin kalitesini beğendiler. Onlarla çalışmaya başlayacaklar” diye konuştu. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan da, “ABD de tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Zaten ihracat yaptığımız bir ülkeye ihracatımızı yüzde 50 artırmaya uğraşmak yerine ABD’ye odaklanmak lazım” ifadelerini kullandı.
Proje operasyonlarını İstanbul İhracatçı Birlikleri adına yürüten Market Me US & Canada CEO’su Ersegün Koçoğlu ise, proje süresince Kuzey Amerika’daki pazar dinamiklerini daha iyi analiz ettiklerinde, ABD ve Kanada’nın birbiriyle bu sektör bazında çok bağlantılı olduğunu ve Türk üreticiler için Kanada’da da fırsatlar olduğunu görerek projenin kapsamını genişlettiklerini bildirdi.
ABD'ye ihracat yüzde 42,3 arttı
KASAD Başkanı Alican Duran, 2024 yılı itibarıyla kağıt ve karton sektörü ihracatının, geçen yıla göre yüzde 5,39 artışla 2.9 milyar dolar olduğunu söyledi. Aralık ayındaki artışın yüzde 10,92 olarak kaydedildiğine dikkat çeken Duran, sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 sonu kağıt karton sektörünün tahmini olarak 3.2 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz.
Bu artışta en önemli etkenlerden biri, ABD pazarındaki yüzde 42,38 oranındaki büyüme. ABD'li üreticiler için Türkiye, yüksek kalite ve güçlü üretim kapasitesiyle en ideal tedarikçi konumunda. 2025 itibarıyla lojistik maliyetlerinde büyük bir artış beklenmiyor ve bu durum Türkiye’den ABD’ye ihracat için önemli bir fırsat sunuyor. Eğer ABD’ye büyük şirketler vasıtasıyla düzenli bir ihracat hattı oluşturabilirsek, karton ambalaj sektörü büyük bir sıçrama yaşayabilir.”
“Ticaret hacmi 195 milyar dolar olabilir”
“ABD’nin GSYİH’si yaklaşık 28 trilyon dolar iken, Türkiye’nin ABD’ye ihracatı sadece 20 milyar dolar seviyesinde. Bu, ABD’nin toplam ithalatının yalnızca yüzde 0,6’sının Türkiye’den yapıldığını gösteriyor” diyen KASAD Başkanı Duran, şu görüşleri dile getirdi: “Buna karşılık, Avrupa Birliği’nin GSYİH’si yaklaşık 15,1 trilyon dolar, Türkiye’den ithalatı yaklaşık 105 milyar dolar olup, AB’nin toplam ithalatının yüzde 3,3’üne denk geliyor. Bu veriler, Türkiye’nin ABD ile ticarette gidecek çok büyük bir yolu olduğunu gösteriyor. Eğer GSYİH oranına dayalı bir hesap yaparsak, Türkiye'nin ABD ile ticaretinin 195 milyar dolar seviyesinde olması beklenirdi. Lojistik nedenleri göz önünde bulundurarak bu tahmini yarıya indirsek bile, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını en az 5 kat artırarak 100 milyar dolar seviyesine çıkarması mümkün.”