Karton sektörünün 2030 ABD hedefi 100 milyon dolar

Recep ERÇİN

ABD ve Kanadalı 6 büyük it­halatçı, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KA­SAD) üyesi firmalardan oluşan ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tara­fından yürütülen “Turkish Carton Packaging UR-GE Projesi” kapsa­mında İstanbul’a geldi. Kozmetik, hazır gıda, restoran, promosyon, toptan satış, çikolata-şekerleme sektörlerinde faaliyet gösteren Amerikalı ve Kanadalı firmanın temsilcileri ile KASAD üyesi Türk karton ambalaj firmaları ile top­lam 45’ten fazla ikili iş görüşme­si gerçekleştirdi.

Üç gün boyunca 8 ayrı karton ambalaj fabrikası­nı ziyaret eden heyet ile düzenle­nen sohbet yemeğine KASAD’ın iletişim danışmanlığı yapan Öz­lem Dalga’nın özel daveti üzerine katılan tek basın mensubu olarak, hem heyet hem de hedefler konu­sunda sektör temsilcilerden bil­giler aldık. KASAD Başkanı Ali­can Duran, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD, Çin ve Kanada gibi tedarikçilerine uygulamaya baş­ladığı ilave gümrük vergilerine dikkat çekerek, “Bu 6 kişilik heyet bugün değil de birkaç ay sonra bu­rada olacak olsaydı sayı 16’ya çı­kardı” dedi. Duran böylece Ameri­kan ithalatçıların alternatif teda­rikçi arayışlarına işaret etti.

Dokuz aydır ABD’de tanıtım yapılıyor

Geçen dokuz aylık süreçte İs­tanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ola­rak ABD’de tanıtım çalışması yap­tıklarını anlatan Alican Duran, “Başta ihracatçılar ve bakanlıktan aldığımız Uluslararası Rekabetçi­liğin Geliştirilmesi (UR-GE) des­teğiyle bunu başardık. Bu zamana kadar hep biz ABD’de görüşmelere ve fuarlara katıldık. Çok fazla so­nuç alınamadı. Bu kez ters B2B ya­palım dedik. Herkesin gayreti ile onayladığımız 6 firmayı İstanbul’a getirdik. Firmalardan birinin bü­yüklüğü 500 milyon dolar. Bu baş­langıç heyetleri devam ettireceğiz. ABD hedef pazarımız. 2030 için 100 milyon dolarlık ihracat hedef­liyoruz. Sektörün bunu yapacak kapasitesi var. O kadar istek var ki mayısta da bir heyet gelecek” bil­gilerini verdi.

Trump ile fırsat penceresi açıldı

Karton ambalajda en büyük it­halatçının ABD olduğuna dikkat çeken KASAD Başkanı Duran, “Türkiye bu sektörde net ihracat­çı. Kapasite olarak Avrupa’nın en büyük dördüncü üreticisiyiz. ABD’deki alıcılar bir arayış için­deler. Türkiye’ye fırsat pencere­si açıldı. Trump bakıyor diyor ki; benim en büyük ithalatım nere­den? Nereye ise orayı hedefe alı­yor. Türkiye, ABD’nin ithalat yap­tığı ülkeler sıralamasında o kadar geri de ki bize gelene kadar çok yol alınır.

Keşke o seviyelere gelebil­sek. Böyle bir heyet Türkiye’ye ilk defa geliyor. Görüşmeler yaptık­ları Türk şirketlerin kalitesini be­ğendiler. Onlarla çalışmaya başla­yacaklar” diye konuştu. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürün­leri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan da, “ABD de tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Zaten ih­racat yaptığımız bir ülkeye ihraca­tımızı yüzde 50 artırmaya uğraş­mak yerine ABD’ye odaklanmak lazım” ifadelerini kullandı.

Proje operasyonlarını İstanbul İhracat­çı Birlikleri adına yürüten Market Me US & Canada CEO’su Ersegün Koçoğlu ise, proje süresince Ku­zey Amerika’daki pazar dinamik­lerini daha iyi analiz ettiklerinde, ABD ve Kanada’nın birbiriyle bu sektör bazında çok bağlantılı ol­duğunu ve Türk üreticiler için Ka­nada’da da fırsatlar olduğunu gö­rerek projenin kapsamını geniş­lettiklerini bildirdi.

ABD'ye ihracat yüzde 42,3 arttı

KASAD Başkanı Alican Duran, 2024 yılı itibarıyla kağıt ve karton sektörü ihracatının, geçen yıla göre yüzde 5,39 artışla 2.9 milyar dolar olduğunu söyledi. Aralık ayındaki artışın yüzde 10,92 olarak kaydedildiğine dikkat çeken Duran, sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 sonu kağıt karton sektörünün tahmini olarak 3.2 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz.

Bu artışta en önemli etkenlerden biri, ABD pazarındaki yüzde 42,38 oranındaki büyüme. ABD'li üreticiler için Türkiye, yüksek kalite ve güçlü üretim kapasitesiyle en ideal tedarikçi konumunda. 2025 itibarıyla lojistik maliyetlerinde büyük bir artış beklenmiyor ve bu durum Türkiye’den ABD’ye ihracat için önemli bir fırsat sunuyor. Eğer ABD’ye büyük şirketler vasıtasıyla düzenli bir ihracat hattı oluşturabilirsek, karton ambalaj sektörü büyük bir sıçrama yaşayabilir.”

“Ticaret hacmi 195 milyar dolar olabilir”

“ABD’nin GSYİH’si yaklaşık 28 trilyon dolar iken, Türkiye’nin ABD’ye ihracatı sadece 20 milyar dolar seviyesinde. Bu, ABD’nin toplam ithalatının yalnızca yüzde 0,6’sının Türkiye’den yapıldığını gösteriyor” diyen KASAD Başkanı Duran, şu görüşleri dile getirdi: “Buna karşılık, Avrupa Birliği’nin GSYİH’si yaklaşık 15,1 trilyon dolar, Türkiye’den ithalatı yaklaşık 105 milyar dolar olup, AB’nin toplam ithalatının yüzde 3,3’üne denk geliyor. Bu veriler, Türkiye’nin ABD ile ticarette gidecek çok büyük bir yolu olduğunu gösteriyor. Eğer GSYİH oranına dayalı bir hesap yaparsak, Türkiye'nin ABD ile ticaretinin 195 milyar dolar seviyesinde olması beklenirdi. Lojistik nedenleri göz önünde bulundurarak bu tahmini yarıya indirsek bile, Türkiye’nin ABD’ye ihracatını en az 5 kat artırarak 100 milyar dolar seviyesine çıkarması mümkün.”