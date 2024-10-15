Karttan 13,1 milyar TL saatten 1,7 milyar TL
Savunma sanayiine katkı için hazırlanan yasa teklifinin etki analizi belli oldu. Buna göre, SSDF’ye noterlerden 18.4 milyar TL, kredi kartlarından 13,1 milyar TL, kol saatinden 1,7 milyar TL kaynak gelecek.
Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi’nin Etki Analizi’nde, düzenleme ile 2025 yılına ilişkin beklenen gelirler belli oldu. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na (SSDF) katılım payı alınması düzenlemesinde dronlar ve kol saatleri konusunun yurt içi teslim verilerinin bulunmadığı belirtiliyor.
Bu nedenle etki analizi ithalat verileri üzerinden hazırlandı. Bu kapsamda 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 753 milyon TL tutarında 59 bin drone; 601 milyon TL tutarında 25 milyon eğlence amaçlı drone ithal edildi. Bunlardan yüzde 20 ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV geliri 464 milyon TL hesaplandı. Yine 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 7,5 milyar TL tutarında 2,9 milyon saat ithal edildiğine dikkat çekilen etki analizinde, 5 bin TL ve üzerindeki tutarlardaki saatlerden yüzde 20 ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV gelir 1,7 milyar lira olacak.
Motosiklerden 275 milyon TL
Düzenlemede yer alan beyannamelerden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 28.8 milyar lira, tapu ve kadastro işlemlerinden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 9 milyar lira, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 13.1 milyar lira ve noterlerde yapılan işlemlerden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 18.4 milyar lira olmak üzere toplam olası katkı payı 69.3 milyar lira olarak hesaplandı.
Etki Analizi’nde mevcut durumda motor silindir hacmi 100 cm3’ün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kW’ı geçmeyen sadece elektrik motorlu motosikletler MTV’ye tabi olmadığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda düzenleme ile “100-250 cm3’e kadar” ifadesi “250 cm3’e kadar” şeklinde, “6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler” ifadesi “15 kW’ı geçmeyenler” şeklinde değiştiriliyor. Yapılması öngörülen değişiklik mevcut kayıt ve tescilli motosikletleri kapsamıyor. Bu çerçevede son bir yıl içinde kayıt ve tescil edilen motor silindir hacmi 100 cm3’ün (motor gücü 6 kW’ın ) altında olan motosiklet sayısı dikkate alındığında, aynı sayıda motosikletin kayıt ve tescilinin yapılacağı varsayımıyla 2025 yılı için yaklaşık 275 milyon TL gelir etkisi öngörülüyor.
Yatırım ayarıyla 16 milyar lira vergi ertelenecek
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrası değiştiriliyor. Söz konusu fıkra kapsamında 298’inci maddesi parasal olmayan kıymet hesabı olarak tanımlandığı için ortaya çıkan enflasyon düzeltme karı vergiye tabi matrahın tespitinde dikkate alınamıyor. Getirilen düzenleme ile enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi, işletme döneminden itibaren kar zarar hesapları ile ilişkilendirilmesi sağlanıyor. Böylece karlar özel bir fon hesabında izlenecek.
Fondaki tutarlar, yatırımın tamamlanarak ilgili iktisadi kıymetin aktifleştirildiği dönem ile bu dönemi takip eden dört hesap dönemi içerisinde eşit taksitler halinde dönem kazancının tespitinde dikkate alınacak. Etki Analizi’nde geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellefin yapılmakta olarak yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttuğu ve yaklaşık 200 milyar TL enflasyon düzeltmesi karının ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.
Bu mükelleflerin mali tablolarındaki kar/zarar durumları (kurumlar vergisi mükelleflerinin yaklaşık yarısı kar beyan etmektedir) ile efektif kurumlar vergisi oranı (yüzde 10) dikkate alınarak yapılan analizde yıllık yaklaşık 16 milyar TL vergi ertelemesi söz konusu olacağı kaydediliyor. Bu miktar yatırımların tamamlandığı sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranları uygulanmak suretiyle tahsil edileceği belirtiliyor.
Vergisiz enflasyon düzeltmesi ile 2 milyar TL zarar giderilecek
Etki Analizi ile aylarca iş dünyasını meşgul eden ‘enflasyon düzenlemesi’ de yer aldı. Bilindiği üzere bankalar, sigorta şirketleri ve benzeri finans kurumları 2024-2025 hesap dönemlerinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklar ancak düzeltme sonrası oluşan kar/zararlar vergiye tabi matrahın tespitinde dikkate almayacak. Getirilen düzenleme ile enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkının, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna, tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları da dâhil ediliyor.
Etki Analizi’nde 2024/2 geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef enflasyon düzeltmesi yaparak beyannamelerini verdiğine ve 500 milyon TL enflasyon düzeltmesi zararının ortaya çıktığına işaret ediliyor. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bini bulduğu belirtilerek, “Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar TL zarar azaltıcı etkisi bulunmaktadır” değerlendirmesi yapılıyor.