Karttan 13,1 milyar TL saatten 1,7 milyar TL

Savunma Sanayii İle İl­gili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Ba­zı Kanunlarda Değişiklik Ya­pılması Dair Kanun Teklifi’nin Etki Analizi’nde, düzenleme ile 2025 yılına ilişkin beklenen gelirler belli oldu. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na (SSDF) katılım payı alınma­sı düzenlemesinde dronlar ve kol saatleri konusunun yurt içi teslim verilerinin bulunmadı­ğı belirtiliyor.

Bu nedenle etki analizi ithalat verileri üzerin­den hazırlandı. Bu kapsamda 2024 yılı Ocak-Temmuz dö­neminde; 753 milyon TL tuta­rında 59 bin drone; 601 milyon TL tutarında 25 milyon eğlen­ce amaçlı drone ithal edildi. Bunlardan yüzde 20 ÖTV alın­ması durumunda oluşacak yıllık ÖTV geliri 464 milyon TL hesaplandı. Yine 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 7,5 milyar TL tutarında 2,9 mil­yon saat ithal edildiğine dik­kat çekilen etki analizinde, 5 bin TL ve üzerindeki tutarlar­daki saatlerden yüzde 20 ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV gelir 1,7 milyar lira olacak.

Motosiklerden 275 milyon TL

Düzenlemede yer alan be­yannamelerden maktu tutar­da SSDF katılım payı alınma­sı ile 28.8 milyar lira, tapu ve kadastro işlemlerinden mak­tu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 9 milyar lira, limi­ti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından maktu tu­tarda SSDF katılım payı alın­ması ile 13.1 milyar lira ve no­terlerde yapılan işlemlerden maktu tutarda SSDF katılım payı alınması ile 18.4 milyar lira olmak üzere toplam olası katkı payı 69.3 milyar lira ola­rak hesaplandı.

Etki Analizi’n­de mevcut durumda motor si­lindir hacmi 100 cm3’ün altın­da olan motosikletlerle, motor gücü 6 kW’ı geçmeyen sadece elektrik motorlu motosikletler MTV’ye tabi olmadığı hatırla­tıldı.

Bu kapsamda düzenle­me ile “100-250 cm3’e kadar” ifadesi “250 cm3’e kadar” şek­linde, “6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler” ifadesi “15 kW’ı geçmeyenler” şeklinde değiştiriliyor. Yapılması öngö­rülen değişiklik mevcut kayıt ve tescilli motosikletleri kap­samıyor. Bu çerçevede son bir yıl içinde kayıt ve tescil edi­len motor silindir hacmi 100 cm3’ün (motor gücü 6 kW’ın ) altında olan motosiklet sayısı dikkate alındığında, aynı sayı­da motosikletin kayıt ve tesci­linin yapılacağı varsayımıyla 2025 yılı için yaklaşık 275 mil­yon TL gelir etkisi öngörülü­yor.

Yatırım ayarıyla 16 milyar lira vergi ertelenecek

213 sayılı Vergi Usul Ka­nunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrası değişti­riliyor. Söz konusu fıkra kapsa­mında 298’inci maddesi para­sal olmayan kıymet hesabı ola­rak tanımlandığı için ortaya çıkan enflasyon düzeltme ka­rı vergiye tabi matrahın tespi­tinde dikkate alınamıyor. Ge­tirilen düzenleme ile enflas­yon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süre­since ertelenmesi, işletme dö­neminden itibaren kar zarar hesapları ile ilişkilendirilmesi sağlanıyor. Böylece karlar özel bir fon hesabında izlenecek.

Fondaki tutarlar, yatırımın ta­mamlanarak ilgili iktisadi kıy­metin aktifleştirildiği dönem ile bu dönemi takip eden dört hesap dönemi içerisinde eşit taksitler halinde dönem ka­zancının tespitinde dikkate alınacak. Etki Analizi’nde ge­çici vergi döneminde 20 bin 6 mükellefin yapılmakta olarak yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttuğu ve yak­laşık 200 milyar TL enflasyon düzeltmesi karının ortaya çık­tığına dikkat çekiliyor.

Bu mü­kelleflerin mali tablolarında­ki kar/zarar durumları (ku­rumlar vergisi mükelleflerinin yaklaşık yarısı kar beyan et­mektedir) ile efektif kurumlar vergisi oranı (yüzde 10) dik­kate alınarak yapılan analiz­de yıllık yaklaşık 16 milyar TL vergi ertelemesi söz konusu olacağı kaydediliyor. Bu mik­tar yatırımların tamamlandığı sonraki dönemlerde yeniden değerleme oranları uygulan­mak suretiyle tahsil edileceği belirtiliyor.

Vergisiz enflasyon düzeltmesi ile 2 milyar TL zarar giderilecek

Etki Analizi ile aylarca iş dünyasını meşgul eden ‘enflasyon düzenlemesi’ de yer aldı. Bilindiği üzere bankalar, sigorta şirketleri ve benzeri finans kurumları 2024-2025 hesap dönemlerinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklar ancak düzeltme sonrası oluşan kar/zararlar vergiye tabi matrahın tespitinde dikkate almayacak. Getirilen düzenleme ile enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkının, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna, tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları da dâhil ediliyor.

Etki Analizi’nde 2024/2 geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef enflasyon düzeltmesi yaparak beyannamelerini verdiğine ve 500 milyon TL enflasyon düzeltmesi zararının ortaya çıktığına işaret ediliyor. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bini bulduğu belirtilerek, “Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar TL zarar azaltıcı etkisi bulunmaktadır” değerlendirmesi yapılıyor.