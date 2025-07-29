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KASAD Başkanı Alican Duran: Mesele sadece çevre değil bu bir ticaret savaşı

AB'nin ormansızlaşmaya karşı düzenlemeleri Türk ağaç, kağıt ve orman ürünleri sektörünü harekete geçirdi. KASAD Başkanı Alican Duran, düzenlemelerin bir küresel ticaret savaşı olduğunu vurguladı.

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KASAD Başkanı Alican Duran: Mesele sadece çevre değil bu bir ticaret savaşı
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AB Ormansızlaşmanın Ön­lenmesi Tüzüğü (EUDR) toplantısında konuşan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Ali­can Duran, “Temmuz sonunda bu kadar yoğun bir katılımla bir araya gelmemiz, sektörümüzün bu konuya ne kadar hazır ve il­gili olduğunu gösteriyor.

Ancak şunu unutmamalıyız: Bu yalnız­ca bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda küresel bir ticaret savaşı” dedi. Avrupa’nın söz ko­nusu regülasyonları bir yandan çevre için yaparken, diğer yan­dan kendi sanayisini koruma ref­leksiyle hareket ettiğini belirten Duran,”Bu gerçeği göz ardı etme­den, EUDR’yi çok yönlü okuma­mız ve hazırlıklı olmamız şart” mesajı verdi.

“Üretimin tamamı sorgulanıyor”

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Or­man Ürünleri İhracatçıları Bir­liği ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, İstan­bul’da kamu ve özel sektör tem­silcilerinin katılımıyla gerçek­leştirildi. Avrupa Birliği’nin yü­rürlüğe koyduğu ve Avrupa’ya ihraç edilen kağıt ve karton am­balajın ormansızlaşmaya neden olmadığını kanıtlamayı amaç­layan düzenlemenin sektöre et­kileri, uygulama süreçleri ve ih­racatçılar açısından doğuraca­ğı sorumluluklar toplantıda tüm yönleriyle ele alındı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürün­leri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, EUDR’nin yalnız­ca bir çevre regülasyonu değil, aynı zamanda uluslararası tica­rette yeni bir kurumsal sorumlu­luk standardı olduğunu dile ge­tirdi. Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç de, “AB’nin bu yeni yak­laşımı artık sadece ürünü değil, üretimin tamamını sorguluyor” ifadelerini kullandı.

Bu ülkelerden ithalat riskli

Toplantıda Sekamsan Kâğıt & Karton Yönetim Kurulu Baş­kanı Cemal Erdoğan veBASEV Başkanı Murat Demir de yer al­dı. Demir, “Ambalaj, kağıt ve mat­baa sektörleri birbirinden ayrı düşünülemez. Bu gibi platform­lar ortak aklı geliştirmek ve or­tak eylem planları üretmek adına oldukça değerli” görüşünü aktar­dı. Toplantıda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzma­nı Elif Berrak Taşyürek, EUDR mevzuatı hakkında kapsamlı bil­gi verirken, bu mevzuat kapsa­mında hangi belgelerin hazır­lanması gerektiği ve şirketlerin sürece nasıl adapte olabileceği konusunda yol gösterdi.

Taşyürek, yüksek risk grubun­daki ülkeler olan Belarus, Ku­zey Kore, Rusya Federasyonu ve Myanmar gibi ülkelerden yapı­lan hammadde ithalatının risk oluşturduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ge­nel Müdürlüğü İşletme ve Pazar­lama Daire Başkan Yardımcısı Bülent Güneş ise Orman Genel Müdürlüğü’nün EUDR’ye tam uyum ve destek için hazır oldu­ğunu belirtti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL