KASAD Başkanı Alican Duran: Mesele sadece çevre değil bu bir ticaret savaşı

AB Ormansızlaşmanın Ön­lenmesi Tüzüğü (EUDR) toplantısında konuşan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Ali­can Duran, “Temmuz sonunda bu kadar yoğun bir katılımla bir araya gelmemiz, sektörümüzün bu konuya ne kadar hazır ve il­gili olduğunu gösteriyor.

Ancak şunu unutmamalıyız: Bu yalnız­ca bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda küresel bir ticaret savaşı” dedi. Avrupa’nın söz ko­nusu regülasyonları bir yandan çevre için yaparken, diğer yan­dan kendi sanayisini koruma ref­leksiyle hareket ettiğini belirten Duran,”Bu gerçeği göz ardı etme­den, EUDR’yi çok yönlü okuma­mız ve hazırlıklı olmamız şart” mesajı verdi.

“Üretimin tamamı sorgulanıyor”

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Or­man Ürünleri İhracatçıları Bir­liği ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, İstan­bul’da kamu ve özel sektör tem­silcilerinin katılımıyla gerçek­leştirildi. Avrupa Birliği’nin yü­rürlüğe koyduğu ve Avrupa’ya ihraç edilen kağıt ve karton am­balajın ormansızlaşmaya neden olmadığını kanıtlamayı amaç­layan düzenlemenin sektöre et­kileri, uygulama süreçleri ve ih­racatçılar açısından doğuraca­ğı sorumluluklar toplantıda tüm yönleriyle ele alındı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürün­leri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, EUDR’nin yalnız­ca bir çevre regülasyonu değil, aynı zamanda uluslararası tica­rette yeni bir kurumsal sorumlu­luk standardı olduğunu dile ge­tirdi. Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç de, “AB’nin bu yeni yak­laşımı artık sadece ürünü değil, üretimin tamamını sorguluyor” ifadelerini kullandı.

Bu ülkelerden ithalat riskli

Toplantıda Sekamsan Kâğıt & Karton Yönetim Kurulu Baş­kanı Cemal Erdoğan veBASEV Başkanı Murat Demir de yer al­dı. Demir, “Ambalaj, kağıt ve mat­baa sektörleri birbirinden ayrı düşünülemez. Bu gibi platform­lar ortak aklı geliştirmek ve or­tak eylem planları üretmek adına oldukça değerli” görüşünü aktar­dı. Toplantıda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzma­nı Elif Berrak Taşyürek, EUDR mevzuatı hakkında kapsamlı bil­gi verirken, bu mevzuat kapsa­mında hangi belgelerin hazır­lanması gerektiği ve şirketlerin sürece nasıl adapte olabileceği konusunda yol gösterdi.

Taşyürek, yüksek risk grubun­daki ülkeler olan Belarus, Ku­zey Kore, Rusya Federasyonu ve Myanmar gibi ülkelerden yapı­lan hammadde ithalatının risk oluşturduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ge­nel Müdürlüğü İşletme ve Pazar­lama Daire Başkan Yardımcısı Bülent Güneş ise Orman Genel Müdürlüğü’nün EUDR’ye tam uyum ve destek için hazır oldu­ğunu belirtti.