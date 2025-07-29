KASAD Başkanı Alican Duran: Mesele sadece çevre değil bu bir ticaret savaşı
AB'nin ormansızlaşmaya karşı düzenlemeleri Türk ağaç, kağıt ve orman ürünleri sektörünü harekete geçirdi. KASAD Başkanı Alican Duran, düzenlemelerin bir küresel ticaret savaşı olduğunu vurguladı.
AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) toplantısında konuşan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Temmuz sonunda bu kadar yoğun bir katılımla bir araya gelmemiz, sektörümüzün bu konuya ne kadar hazır ve ilgili olduğunu gösteriyor.
Ancak şunu unutmamalıyız: Bu yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda küresel bir ticaret savaşı” dedi. Avrupa’nın söz konusu regülasyonları bir yandan çevre için yaparken, diğer yandan kendi sanayisini koruma refleksiyle hareket ettiğini belirten Duran,”Bu gerçeği göz ardı etmeden, EUDR’yi çok yönlü okumamız ve hazırlıklı olmamız şart” mesajı verdi.
“Üretimin tamamı sorgulanıyor”
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, İstanbul’da kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu ve Avrupa’ya ihraç edilen kağıt ve karton ambalajın ormansızlaşmaya neden olmadığını kanıtlamayı amaçlayan düzenlemenin sektöre etkileri, uygulama süreçleri ve ihracatçılar açısından doğuracağı sorumluluklar toplantıda tüm yönleriyle ele alındı.
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, EUDR’nin yalnızca bir çevre regülasyonu değil, aynı zamanda uluslararası ticarette yeni bir kurumsal sorumluluk standardı olduğunu dile getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç de, “AB’nin bu yeni yaklaşımı artık sadece ürünü değil, üretimin tamamını sorguluyor” ifadelerini kullandı.
Bu ülkelerden ithalat riskli
Toplantıda Sekamsan Kâğıt & Karton Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan veBASEV Başkanı Murat Demir de yer aldı. Demir, “Ambalaj, kağıt ve matbaa sektörleri birbirinden ayrı düşünülemez. Bu gibi platformlar ortak aklı geliştirmek ve ortak eylem planları üretmek adına oldukça değerli” görüşünü aktardı. Toplantıda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek, EUDR mevzuatı hakkında kapsamlı bilgi verirken, bu mevzuat kapsamında hangi belgelerin hazırlanması gerektiği ve şirketlerin sürece nasıl adapte olabileceği konusunda yol gösterdi.
Taşyürek, yüksek risk grubundaki ülkeler olan Belarus, Kuzey Kore, Rusya Federasyonu ve Myanmar gibi ülkelerden yapılan hammadde ithalatının risk oluşturduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Bülent Güneş ise Orman Genel Müdürlüğü’nün EUDR’ye tam uyum ve destek için hazır olduğunu belirtti.