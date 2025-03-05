KASAD'dan Başkan Alican Duran'la yola devam kararı

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin Olağan Genel Kurul toplantısında, Derneğin yeni dönem başkanı seçildi. Toplantıda, sektörün geleceği ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleri masaya yatırıldı.

Yeni dönemde tekrar başkanlığa seçilen Dernek Başkanı Alican Duran, etkinlikte söz aldı ve sektörü daha ileriye nasıl taşıyacaklarını konu alan bir konuşma yaptı. Toplantıya katılan üyeler, KASAD'ın hedeflerine ulaşma yolculuğunda verecekleri desteğe vurgu yaptı.

Üretimde yenilikçi yöntemler ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi

2025 yılında Dernek, Türkiye'nin karton ambalaj sektörünün küresel arenada rekabet gücünü artırmasına odaklanırken, yeni dönemde KASAD üyeleri, sektördeki gelişmeleri hızlandırmak için üretimdeki yenilikçi yöntemler ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yapacak.

Çevre dostu üretim teknikleri ve sürdürülebilirlik alanında atılacak adımlar, derneğin öncelikli hedefleri arasında yer alacak. Yeni yönetim, firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmesi için gerekli stratejileri geliştirecek. Dernek, özellikle sektördeki eğitim programlarına ve iş birliklerine önem vererek, tüm üyeleriyle birlikte sektörün uluslararası standartlarda büyümesini sağlayacak.