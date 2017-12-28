KasapDöner Bitcoin kabul edecek

28 Aralık 2017

KasapDöner, dijital para birimi olan ‘Bitcoin’ ile ödeme uygulamasını 2018 yılında tüm şubelerinde kullanıma açıyor.

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner olarak yıllardır et ve döner alanında en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Bunun yanında teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. iPadlar ilk çıktığında tüm şubelerimizde iPad vardı. Şimdi ise dijital para birimi Bitcoin’i tüm şubelerimizde kullanarak isteyen misafirlerimizin ödemelerini bu yol ile yapmalarını sağlayacağız’’ dedi.

Dijital para birimi Bitcoin’un ilk defa KasapDöner ile bir döner zincirinde yer alacağını ifade eden Özürün, ‘’Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’ açıklamasını yaptı.

Bitcoin nasıl kullanılır?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yok. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile dijital para alabilir, gönderebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılır. Bitcoin’ler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece el değiştiren Bitcoin’ler bir kereden fazla kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.