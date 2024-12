Kasımda e-ticaret trendleri belli oldu: Market harcamaları yine zirvede

Takip Et

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, kasım ayında en fazla tercih edilen kategorileri açıkladı. Pazarama’da en fazla tercih edilen süpermarket kategorisini sırasıyla Kişisel Bakım ve Kozmetik, Ev, Yaşam, Yapı Market, Moda ve Anne Bebek takip etti.

Ay boyunca toplam 16 kategoride en fazla satılan ürünler ise şöyle sıralandı:

"Süpermarket’te Tadıbu Kakaolu Fındık Ezmesi, Ayakkabı – Çanta’da Hammer Jack Coolest Bej Erkek Spor Ayakkabı, Moda’da Kışlık Lambswool Yün Çorap, Anne-Bebek’te Baby Turco Softcare Aloe Vera Islak Bebek Havlusu, Petshop’ta Proplan Sterilised Kısırlaştırılmış Somonlu Kedi Maması, Kişisel Bakım ve Kozmetik’te L'Oréal Paris Elseve Onarıcı Bakım Şampuanı, Cep Telefonu ve Aksesuar’da Xiaomi Redmi Buds Bluetooth Kulaklık, Elektronik/Küçük Ev Aletleri’nde Powertec Fön Makinesi, Ev-Yaşam-Yapı Market’te Projcb Plus Germany Perstoch Matkap Set, Isıtıcı Elektronik/Beyaz Eşya-Isıtma Soğutma’da Xiaomi Smart Tower Heater Lite Kule Tipi Isıtıcı, Oyun - Konsol ve Dijital Servisler’de Sony Playstation 5 Oyun Konsolu, Elektronik/Televizyon ve Ses Sistemleri’nde Awox Uydu Alıcılı Smart LED TV, Elektronik/Bilgisayar ve Tablet’te Samsung Galaxy Tablet, Kitap, Kırtasiye, Hobi, Oyuncak’ta LEGO Classic Creative Brick Box, Spor ve Outdoor’da Ghassy Co. Polar Ceket), Otomobil – Motosikle’te ise Goodyear to 4 Mevsim Lastiği."

En fazla alışveriş yapılan iller hangisi?

Ay boyunca en fazla alışveriş yapılan saatler 20:00 – 21:00 – 22:00 saatleri arası olurken en fazla alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir sonrasında sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya oldu.

En fazla alışveriş mobil uygulama üzerinden yapıldı

En fazla favorilenen ilk 3 ürün sırasıyla; Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, Tefal Simplecook Tava Seti, Karaca Hatır Közde Türk Kahvesi ve Türk Kahvesi Makinesi olarak seyretti. Birçok farklı kanal üzerinden ulaşılabilen Pazarama’da kasım ayında en fazla alışveriş ise mobil uygulaması üzerinden yapıldı.