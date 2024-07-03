Kasiyerlik yapan mühendisin kaderi bu eğitimle değişti
Bir indirim marketinde kasada çalışan makine mühendisi genç, veri mühendisliği kursu alarak yaşamını değiştirdi. Teknolojide Kadın Derneği, yeni eğitim programı ile mühendis gençleri iş hayatına hazırlıyor.
Özlem ERMİŞ BEYHAN
Yapay zekânın yakın gelecekte pek çok mesleği ortadan kaldıracağı, istihdam yapısını kökten değiştireceği konuşulurken eğitim sistemleri hala bu yıkıcı değişime adapte olabilmiş değil. Bu durum şirketler açısından çok yakın bir tehlike oluşturuyor. Öyle ki bugüne kadar projelerde yan yana yer almaktan kaçınan rakip şirketler, teknoloji alanında gençlerin liderlik yeteneklerini geliştirmek üzere başlatılan bir projede birlikte destekçi oldu.
Proje, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) imzasını taşıyor. Hayata geçen eğitim programı, Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerini seçerek onlara teknik ve sosyal beceriler kazandırma hedefiyle yola çıktı. Türkiye’nin teknolojide yetişmiş insan gücüne katkı sağlamayı hedefleyen projenin ilk mezunları 1 Temmuz’da gerçekleştirilen özel etkinlikte sertifikalarını aldılar. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru bu özel projeyi anlatmak için basınla bir araya geldi.
Yoğun başvuru sonrası katılımcı sayısı artırıldı
Düzenlenen toplantıda bu projeyi anlatan Zehra Öney, bir indirim marketinde kasiyer olarak çalışan makine mühendisi gencin veri mühendisliği eğitimleri ile nasıl yeni bir hayatın kapısını açabildiğini, gençlerin mühendislik eğitimi paralelinde hayata hazırlanması için eğitimlerle desteklenmesinin önemini anlattı. Öney son projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında kendi hikayelerini yazmaları ve kalıcı değer yaratmaları için 100 kadın ve 25 erkek katılımcıya eğitim vermek üzere harekete geçtik. Yoğun ilgi oldu, başvuru sayısı 1000’i geçince sayıyı arttırdık, 166’sı kadın 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci eğitimi almaya hak kazandı. Teknoloji sektöründe fırsat eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek ve uzman, yetkin ve yaratıcı insan kaynağını artırmak için hayata geçen proje aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından teknolojide kadın liderlerin yetiştirilmesini hedefliyor.”
Projeye üniversitelerin son sınıf öğrencileri katılabiliyor ve 6 aşamalı yoğun bir seçim ve sınav süreci sonrası katılımcılar belirleniyor. Finanstan teknolojiye pek çok sektörde 68 şirketin destek olduğu projede öğrenciler tamamen ücretsiz eğitim alıyor, mentörlük desteği imkanı da buluyor.
Üniversiteyi seçerken aşıyoruz, stajda erkek egemenliği karşımıza dikiliyor
Derneğin ve projenin amacı bilimde ve teknolojide sayıca az motivasyon olarak düşük olan kadın uzman sayısını arttırmak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak. Basın toplantısında programa seçilen iki genç kadın, Karabük Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği’nden Fatmagül Çebi ve Fırat Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği’nden Nurdan Güneyin ile de sohbet etme imkanı bulduk. Her iki öğrencinin de altını çizdiği “stajda erkek egemenliği” vurgusu çok kritikti.
Öğrenciler bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Biz üniversitede bilişim sektörü ile ilgili bölümler seçerek erkek egemenliğini kırdığımızı düşündük ama staj dönemi gelince stajda erkek egemenliğini kıramadığımızı gördük. Staj için örneğin siber güvenlik bölümüne başvuruyoruz, “Size pazarlama bölümünde staj yaptıralım” yanıtı geliyor. Genç kadınlar olarak tercih ettiğimiz bölümde değil bize uygun görünen bölümde çalışmaya yönlendiriliyoruz. İşte Teknolojide Kadın Derneği’nin bu projesi, bize bu kalıbı kırma imkanı sundu.”