Kasko ve sağlıkta fiyat artırmayacak
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, enflasyon altında fiyat politikası izlediklerini söyledi. Çakmak, “2026 yılının ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık ürünlerinde 2025 fiyatlarıyla devam edilecek” dedi.
Hayati ARIGAN
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılını rekor karla kapadı. İki şirketin toplam piyasa değeri 5,8 milyar dolara ulaşırken, 5 yılda kârlılık 13 kat arttı. Türkiye Varlık Fonu tarafından 2020 yılında yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımla kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 5 yıllık süreçte hayat ve hayat dışı sigorta sektöründe büyümesini sürdürdü. İki şirket, 2025 yılsonu itibarıyla toplamda 35 milyar TL net kâr elde etti.
Hayat dışı sigortada açık ara liderlik
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025 yılında sektörün üzerinde bir performans sergilediklerini belirterek, hayat dışı sigorta sektöründe 147,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çakmak, en yakın rakiple aralarındaki prim farkının yaklaşık 32 milyar TL olduğunu vurguladı. Yangın branşında her 5 poliçeden 1’inin Türkiye Sigorta güvencesi altında olduğunu belirten Çakmak, “Sağlıkta 1 milyon poliçe, kaskoda ise 1 milyona yakın sigortalı sayısına ulaşıldı” dedi.
Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise BES fon büyüklüğü 494,1 milyar TL seviyesine ulaştığını vurgulayan Çakmak, “Bu tutar, en yakın rakibe kıyasla 92 milyar TL daha yüksek bir fon büyüklüğüne işaret ediyor. Şirketin hayat prim üretimi ise 2025’te yüzde 105 artışla 29,3 milyar TL oldu” diye konuştu.
Çakmak, 2025’te sektörün ortalama fon getirisinin yüzde 58 olduğunu, Türkiye Hayat Emeklilik katılımcılarına ise ortalama yüzde 65 getiri sağladıklarını kaydetti.
Şirketlerin enflasyonun altında fiyat politikası izlediğini vurgulayan Çakmak, “2026 yılının ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık ürünlerinde 2025 fiyatlarıyla devam edecek. Kasko, sağlık ve konut sigortalarında 12 taksit uygulamasının sürdürülecek” dedi.
Katastrofik koruma kapasitesi artırıldı
Doğal afet risklerine karşı reasürans kapasitesini güçlendirdiklerini ifade eden Çakmak, toplam katastrofik koruma kapasitesinin 1,8 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Çakmak, “Yangın branşında reasürans kapasitesi 190 milyon dolar, inşaat branşında ise 138 milyon dolar seviyesine ulaştı” dedi.
5 yılda 465 milyon $ temettü
Taha Çakmak, Türkiye Sigorta’nın 2025’te net kârını yüzde 53 artışla 19,4 milyar TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 67 artışla 15,5 milyar TL’ye yükselttiğini Çakmak, şirketlerin toplam net kârı geçen yıla göre yüzde 59 artış gösterdiğini açıkladı.
2020 yılından bu yana 11,2 milyar TL karşılığında 465 milyon dolar temettü dağıtıldığını kaydeden Çakmak, güçlü öz kaynak yapısı ve sermaye disipliniyle sürdürülebilir temettü politikasının devam edeceğini söyledi.