Kasko ve sağlıkta fiyat artırmayacak

Hayati ARIGAN

Türkiye Sigorta ve Tür­kiye Hayat Emeklilik, 2025 yılını rekor kar­la kapadı. İki şirketin toplam piyasa değeri 5,8 milyar dola­ra ulaşırken, 5 yılda kârlılık 13 kat arttı. Türkiye Varlık Fonu tarafından 2020 yılında yak­laşık 900 milyon dolarlık yatı­rımla kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 5 yıllık süreçte hayat ve hayat dı­şı sigorta sektöründe büyüme­sini sürdürdü. İki şirket, 2025 yılsonu itibarıyla toplamda 35 milyar TL net kâr elde etti.

Hayat dışı sigortada açık ara liderlik

Türkiye Sigorta Genel Mü­dürü Taha Çakmak, 2025 yı­lında sektörün üzerinde bir performans sergiledikleri­ni belirterek, hayat dışı sigor­ta sektöründe 147,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik­lerini söyledi. Çakmak, en ya­kın rakiple aralarındaki prim farkının yaklaşık 32 milyar TL olduğunu vurguladı. Yan­gın branşında her 5 poliçeden 1’inin Türkiye Sigorta güven­cesi altında olduğunu belirten Çakmak, “Sağlıkta 1 milyon poliçe, kaskoda ise 1 milyona yakın sigortalı sayısına ulaşıl­dı” dedi.

Türkiye Hayat Emeklilik ta­rafında ise BES fon büyüklü­ğü 494,1 milyar TL seviyesine ulaştığını vurgulayan Çakmak, “Bu tutar, en yakın rakibe kı­yasla 92 milyar TL daha yük­sek bir fon büyüklüğüne işa­ret ediyor. Şirketin hayat prim üretimi ise 2025’te yüzde 105 artışla 29,3 milyar TL oldu” di­ye konuştu.

Çakmak, 2025’te sektörün ortalama fon getirisinin yüz­de 58 olduğunu, Türkiye Hayat Emeklilik katılımcılarına ise ortalama yüzde 65 getiri sağla­dıklarını kaydetti.

Şirketlerin enflasyonun al­tında fiyat politikası izlediği­ni vurgulayan Çakmak, “2026 yılının ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık ürünlerinde 2025 fiyatlarıyla devam ede­cek. Kasko, sağlık ve konut si­gortalarında 12 taksit uygula­masının sürdürülecek” dedi.

Katastrofik koruma kapasitesi artırıldı

Doğal afet risklerine kar­şı reasürans kapasitesini güç­lendirdiklerini ifade eden Çakmak, toplam katastrofik koruma kapasitesinin 1,8 mil­yar dolardan 2,4 milyar dola­ra çıkarıldığını söyledi. Çak­mak, “Yangın branşında rea­sürans kapasitesi 190 milyon dolar, inşaat branşında ise 138 milyon dolar seviyesine ulaş­tı” dedi.

5 yılda 465 milyon $ temettü

Taha Çakmak, Türkiye Sigorta’nın 2025’te net kârını yüzde 53 artışla 19,4 milyar TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 67 artışla 15,5 milyar TL’ye yükselttiğini Çakmak, şirketlerin toplam net kârı geçen yıla göre yüzde 59 artış gösterdiğini açıkladı.

2020 yılından bu yana 11,2 milyar TL karşılığında 465 milyon dolar temettü dağıtıldığını kaydeden Çakmak, güçlü öz kaynak yapısı ve sermaye disipliniyle sürdürülebilir temettü politikasının devam edeceğini söyledi.