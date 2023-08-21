Kastamonu Entegre, Kastamonu’da yeni üretim tesisini hizmete açtı

1971 yılında Kastamonu şehir merkezinde üretime başlayan tesisindeki üretim hattını durdurarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikasını faaliyete geçiren Kastamonu Entegre, yonga levha üretim kapasitesini 600 bin metreküpe yükseltti.

Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, ilk levha imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sektördeki ilk yatırımımız ve 52 yıllık üretim tecrübemizin simgesi olan Kastamonu'daki yonga levha tesisimiz, yıllık 200 bin metreküp üretim kapasitesiyle hizmet veriyordu. Şirketimize adını da veren bu tesisin kapasitesini ve üretim kalitesini, iç pazar taleplerini de göz önünde bulundurarak artırmaya karar verdik. Yonga levha tesisimizi 175 milyon Euro düzeyinde yatırımla Kastamonu OSB’deki MDF tesisimizin yanına kurarak hem tek lokasyonda entegre bir çatı oluşturuyoruz hem de Kastamonu'daki yonga levha üretim kapasitemizi yıllık 600 bin metreküpe çıkartıyoruz” dedi.

Adını aldığı şehre 150 kişilik ek istihdam sağlayacak

Bu yatırımla yerli üreticinin ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebileceklerini ve üretim kapasitelerini yeni teknolojilerle destekleyerek, ahşap bazlı panel sektöründe dünyanın beşinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre’yi küresel ligde en ileri saflara taşımaya katkıda bulunacaklarını söyleyen Yıldız, “Kastamonu’da hayata geçirdiğimiz yeni yonga levha tesisi yatırımımızla şehrimize ve bölgemize yeni istihdam olanakları da sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni tesis ile 150 kişiye ek istihdam sağlayacak olan Kastamonu Entegre, son dört yılda gerçekleştirdiği 600 milyon Euro’luk yatırımla büyümesini sürdürürken, enerji yönetimi, çevre dostu üretim teknolojileri, döngüsel ekonomi projeleri ve sürdürülebilir orman yönetimi başta olmak üzere, sürdürülebilirliği faaliyet alanlarının tümüne yayarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

Yıldız: “Mobilya ve ahşap bazlı panel sektörlerinin yıl sonunda 25 milyar dolar büyüklüğe ve 8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasını amaçlıyoruz”

Ağaç bazlı panel endüstrisinin, mobilya sektörü ile birlikte ülkemizde cari fazla veren nadir sektörlerden olduğuna dikkat çeken Haluk Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarım asrı aşkın üretim deneyimi, satış gücü ve dağıtım ağıyla global pazarlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden şirketimiz, sektör hedeflerinin gerçekleşmesine ulusal ve uluslararası ölçekte katkı sunmaya devam ediyor. İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı ve Rusya’nın en büyük MDF üreticisi olarak sektörümüzde Avrupa’nın üçüncü, dünyanın beşinci büyük üreticisi konumundayız. Sektörün köklü ve taşıyıcı markalarından biriyiz. Türkiye başta olmak üzere, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’daki tesislerimizle ürünlerimizi altı kıtada, 100 ülkede, milyonlarca kullanıcıyla buluşturuyoruz.

Sektörümüzün diğer üreticileriyle birlikte, dünya panel üretiminin yüzde 5’ini, laminat parke üretiminin ise yüzde 12’sini gerçekleştiriyoruz. Ülkemize kazandırdığımız yeni yatırımlar ile Türkiye mobilya ve ahşap bazlı panel sektörlerinin, 2023 sonunda 25 milyar dolar büyüklüğe ve 8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağına inanıyorum.”