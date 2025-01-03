  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
  3. Katılım bankacılığında toplanan fonlar 1.8 trilyon TL’ye ulaştı
Takip Et

Katılım bankacılığında toplanan fonlar 1.8 trilyon TL’ye ulaştı

Katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğü ekim ayı itibarıyla yılbaşına göre yüzde 23 artarak 2.5 trilyon TL’ye ulaştı. Katılım bankalarının pazar payı ise yüzde 8.12 düzeyinde korundu. Nakdi finansmanlar yılbaşına göre yüzde 26 düzeyinde artış kaydederek toplamda 1.4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Toplanan fonlar ise yüzde 13 artışla 1.8 trilyon TL’ye ulaştı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Nurdoğan A. ERGÜN

Katılım finans sektörü­nün toplumsal refah için reel ekonominin ihtiyaçlarına yönelik çalışma­larına 2024 yılında büyük bir gayretle devam ettiğini söyle­yen Vakıf Katılım Genel Mü­dürü Mehmet Ali Akben DÜN­YA'ya özel açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu: “Ül­kemizin ekonomi otoriteleri­nin başarılı yönlendirmeleri ve kararlarıyla uyumlu bir şekil­de hareket edilerek alınan ka­rarlar, güçlü finansal gelişimin sürdürülmesini ve büyümenin devam etmesini sağladı.”

Katılım bankalarının top­lam aktif büyüklüğünün ekim ayı itibarıyla yılbaşına göre yüzde 23 artarak 2.5 trilyon TL’ye ulaştığını kaydeden Ak­ben, “Buradaki aktif büyüme, bankacılık açısından rekabet koşullarının zorlaştığı bu dö­nemde, katılım bankalarının pazar payının yüzde 8.12 dü­zeyinde korunmasını sağladı” diye konuştu. Nakdi finans­manların yılbaşına göre yüz­de 26 düzeyinde artış kayde­derek toplamda 1.4 trilyon TL seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Akben, toplanan fon­ların ise yüzde 13 artışla 1.8 trilyon TL’ye ulaştığı bilgisini verdi. Akben, şunları söyledi:

“Orta vadede baktığımız­da katılım bankacılığındaki oyuncuların artması, müşteri tabanının ve bilinirliğinin ol­gunlaşması, ürün ve hizmet çe­şitliliğinin artması ve benze­ri gelişmelerin desteğiyle aktif büyüklük pazar payının yük­seldiğine şahit olduk. 2017’de yüzde 5 düzeyinde olan katı­lım bankacılığı aktif büyüklük pazar payının, şu an yüzde 8.12 seviyesinde gerçekleşmiş ol­ması da bu gelişmeyi doğrulu­yor. Tüm bunlar ışığında da bü­yüme ivmesinin devam edece­ğini öngörüyoruz.”

“Önümüzdeki dönemde de hedef stratejiyle birlikte ilerle­yip, Türkiye’nin ekonomik is­tikrarı için çalışmayı öncelik­lendireceğiz” diyen Vakıf Ka­tılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, bu amaçla günümü­zün en önemli kavramlarından olan dijitalleşme ve inovasyon temelli altyapı yatırımlarına devam edeceklerini dile getir­di.

Vakıf Katılım ürün ve hiz­metlerinin ülke genelinde eri­şilebilir olması ve coğrafi kap­sama alanını artırmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Akben, “Bu nedenle şube sayımızı artırarak finan­sal erişilebilirliği ülke geneli­ne yaymaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2024 yılında 14 yeni şube açılışıyla fiziki şube sayımızı 205’e yükselttik. Ya­nı sıra ailemize 445 yeni kişi­yi katarak personel sayımızı 3 bin 13’e taşıdık. 2025’te de şube açılışlarına devam edecek, ye­ni istihdam alanları oluştura­cağız” açıklamasını yaptı.