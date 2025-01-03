Katılım bankacılığında toplanan fonlar 1.8 trilyon TL’ye ulaştı
Katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğü ekim ayı itibarıyla yılbaşına göre yüzde 23 artarak 2.5 trilyon TL’ye ulaştı. Katılım bankalarının pazar payı ise yüzde 8.12 düzeyinde korundu. Nakdi finansmanlar yılbaşına göre yüzde 26 düzeyinde artış kaydederek toplamda 1.4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. Toplanan fonlar ise yüzde 13 artışla 1.8 trilyon TL’ye ulaştı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Katılım finans sektörünün toplumsal refah için reel ekonominin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına 2024 yılında büyük bir gayretle devam ettiğini söyleyen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu: “Ülkemizin ekonomi otoritelerinin başarılı yönlendirmeleri ve kararlarıyla uyumlu bir şekilde hareket edilerek alınan kararlar, güçlü finansal gelişimin sürdürülmesini ve büyümenin devam etmesini sağladı.”
Katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğünün ekim ayı itibarıyla yılbaşına göre yüzde 23 artarak 2.5 trilyon TL’ye ulaştığını kaydeden Akben, “Buradaki aktif büyüme, bankacılık açısından rekabet koşullarının zorlaştığı bu dönemde, katılım bankalarının pazar payının yüzde 8.12 düzeyinde korunmasını sağladı” diye konuştu. Nakdi finansmanların yılbaşına göre yüzde 26 düzeyinde artış kaydederek toplamda 1.4 trilyon TL seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Akben, toplanan fonların ise yüzde 13 artışla 1.8 trilyon TL’ye ulaştığı bilgisini verdi. Akben, şunları söyledi:
“Orta vadede baktığımızda katılım bankacılığındaki oyuncuların artması, müşteri tabanının ve bilinirliğinin olgunlaşması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması ve benzeri gelişmelerin desteğiyle aktif büyüklük pazar payının yükseldiğine şahit olduk. 2017’de yüzde 5 düzeyinde olan katılım bankacılığı aktif büyüklük pazar payının, şu an yüzde 8.12 seviyesinde gerçekleşmiş olması da bu gelişmeyi doğruluyor. Tüm bunlar ışığında da büyüme ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz.”
“Önümüzdeki dönemde de hedef stratejiyle birlikte ilerleyip, Türkiye’nin ekonomik istikrarı için çalışmayı önceliklendireceğiz” diyen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, bu amaçla günümüzün en önemli kavramlarından olan dijitalleşme ve inovasyon temelli altyapı yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi.
Vakıf Katılım ürün ve hizmetlerinin ülke genelinde erişilebilir olması ve coğrafi kapsama alanını artırmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Akben, “Bu nedenle şube sayımızı artırarak finansal erişilebilirliği ülke geneline yaymaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2024 yılında 14 yeni şube açılışıyla fiziki şube sayımızı 205’e yükselttik. Yanı sıra ailemize 445 yeni kişiyi katarak personel sayımızı 3 bin 13’e taşıdık. 2025’te de şube açılışlarına devam edecek, yeni istihdam alanları oluşturacağız” açıklamasını yaptı.