Katılım bankacılığında toplanan fonlar 1.8 trilyon TL’ye ulaştı

Nurdoğan A. ERGÜN

Katılım finans sektörü­nün toplumsal refah için reel ekonominin ihtiyaçlarına yönelik çalışma­larına 2024 yılında büyük bir gayretle devam ettiğini söyle­yen Vakıf Katılım Genel Mü­dürü Mehmet Ali Akben DÜN­YA'ya özel açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu: “Ül­kemizin ekonomi otoriteleri­nin başarılı yönlendirmeleri ve kararlarıyla uyumlu bir şekil­de hareket edilerek alınan ka­rarlar, güçlü finansal gelişimin sürdürülmesini ve büyümenin devam etmesini sağladı.”

Katılım bankalarının top­lam aktif büyüklüğünün ekim ayı itibarıyla yılbaşına göre yüzde 23 artarak 2.5 trilyon TL’ye ulaştığını kaydeden Ak­ben, “Buradaki aktif büyüme, bankacılık açısından rekabet koşullarının zorlaştığı bu dö­nemde, katılım bankalarının pazar payının yüzde 8.12 dü­zeyinde korunmasını sağladı” diye konuştu. Nakdi finans­manların yılbaşına göre yüz­de 26 düzeyinde artış kayde­derek toplamda 1.4 trilyon TL seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Akben, toplanan fon­ların ise yüzde 13 artışla 1.8 trilyon TL’ye ulaştığı bilgisini verdi. Akben, şunları söyledi:

“Orta vadede baktığımız­da katılım bankacılığındaki oyuncuların artması, müşteri tabanının ve bilinirliğinin ol­gunlaşması, ürün ve hizmet çe­şitliliğinin artması ve benze­ri gelişmelerin desteğiyle aktif büyüklük pazar payının yük­seldiğine şahit olduk. 2017’de yüzde 5 düzeyinde olan katı­lım bankacılığı aktif büyüklük pazar payının, şu an yüzde 8.12 seviyesinde gerçekleşmiş ol­ması da bu gelişmeyi doğrulu­yor. Tüm bunlar ışığında da bü­yüme ivmesinin devam edece­ğini öngörüyoruz.”

“Önümüzdeki dönemde de hedef stratejiyle birlikte ilerle­yip, Türkiye’nin ekonomik is­tikrarı için çalışmayı öncelik­lendireceğiz” diyen Vakıf Ka­tılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, bu amaçla günümü­zün en önemli kavramlarından olan dijitalleşme ve inovasyon temelli altyapı yatırımlarına devam edeceklerini dile getir­di.

Vakıf Katılım ürün ve hiz­metlerinin ülke genelinde eri­şilebilir olması ve coğrafi kap­sama alanını artırmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Akben, “Bu nedenle şube sayımızı artırarak finan­sal erişilebilirliği ülke geneli­ne yaymaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2024 yılında 14 yeni şube açılışıyla fiziki şube sayımızı 205’e yükselttik. Ya­nı sıra ailemize 445 yeni kişi­yi katarak personel sayımızı 3 bin 13’e taşıdık. 2025’te de şube açılışlarına devam edecek, ye­ni istihdam alanları oluştura­cağız” açıklamasını yaptı.